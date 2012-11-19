吴伯均：中国企业国际化瓶颈在于忽视利益相关者

中国企业该如何进一步走向国际化？日前，由华东理工大学商学院承办的 “走向国际——中国企业国际化经营之路2012商学院院长论坛”在沪举行。

华东理工大学商学院院长吴伯均教授

本次论坛以“中国企业国际化经营之道”为主题，会上，华东理工大学商学院院长吴柏均教授对当下中国企业走出国门面临的急需转型问题作了深刻评述，他表示，中国企业想要在成功屹立于世界经济之林，就必须构建完整的自身产业体系，在国内建立起互为补充的生产协作构架，形成整体力量，进入到全球供应链体系当中。

而针对本轮经济危机以来，华为、中兴、三一重工等企业又在海外扩张中受挫的问题，吴伯均从中国企业国际化的能力上推演开来，接受了《中国企业家》杂志的访问。

《中国企业家》：您对最近华为、中兴和三一重工等企业遭遇的美国政府不公正的对待怎么看？

吴伯均：我觉得这件事的政治性比较明显，我想从另外一个角度来看这个问题，比如华为在澳大利亚主动要求检测自己的安全性，这个设备在各个国家应该都是一样的，华为敢于做出这样的举动，就是在技术各方面有信心。但是，华为事件并不是简单的贸易保护，而是，美国总统选举阶段的一个特殊事件，它应该不会成为中国企业国际化的常态。

《中国企业家》：但是目前的经济形势之下，大家普遍担心这类事件会成为常态。

吴伯均：这类事件的本质是利益冲突，市场中没有更高的原则和道德的概念，就是在竞争前面，所有的一切都是手段。有的手段是从企业中来，有的是老百姓中来，比如之前西班牙的烧鞋事件；有的是从政府中来的。这些都是竞争，当企业没有办法竞争时，比如英国东印度公司清朝时和中国的贸易，当普通货物无法平衡时就用鸦片，当鸦片没有办法平衡时，就只能利用战争手段，这个道理是完全一样。

当一个国家繁荣的时候，它一定是一个坚决的自由市场的支持者。但是在一个经济危机时，一旦外部环境受到冲击时，那么首先是保护自己，保护内部市场，在经济危机当中，绝对是贸易保护主义抬头，这是一个必然事件。

《中国企业家》：事实上加入WTO十多年来，中国企业的海外道路走得并不平坦，而且并无好转的趋势，你怎么看待这个问题？

吴伯均：我觉得这个事件中的核心事件，还是一个实力说话，但是实力说话不是说单一公司实力说话。二次世界大战之后，就是形成了全球供应链当中的生产协作体系，中国的企业大量的出口，但是我们就是卖便宜东西，包括华为在内的公司，总是卖着卖着就便宜了。

核心问题，中国企业在世界产业体系中，我们只是简单帮人家加工而已，为什么没有进入到全球核心价值中呢？我们没有构建成一个生产合作体系，就像华为非常明显，它单枪匹马闯入到敌阵中就非常难。等到全部企业整体有一个提升后，全球供应链体系中有一个整体力量后，这个问题就迎刃而解，但是这个过程会比较长。

《中国企业家》：在你看来，所谓的生产合作体系包括哪些方面，它该如何构建？

吴伯均：举个例子，比如经销商的问题。我们培养了一批制造商，但是我们没有培养国际性的大经销商，这些经销商就是利益相关者。

中国的各种MBA教材中，关于利益相关者的概念理解不是很深，实际上，在真正的市场中，利益相关者是决定利益和安全的关键。在美国和欧洲的市场中，你和你的利益相关者，构成一个共同体，经销商、客户、上游和你的使用者之间构成非常强的利益共同体，谁都击破不了你，如果人家要购买，那么没有人可以阻止购买者的行为。

《中国企业家》：为什么利益相关者对于中国企业国际化如此重要？

吴伯均：比如我们在非洲拓展遇到的问题，同样的企业，愿意接受法国人管理，但是不愿意接受中国人的管理，也许我们愿意付更高的工资，尽管我们在当地有所捐助，但是某些方面，可能觉得我们对他们有损害了，这是我们对社区的关系中没有理解好。

所以，我们企业的国际化，来到一个市场后，除了真正的要素投入外，必须非常强调利益相关者的关系，和协作体系。因为中国到现在为止，还没有强大到可以整体性推进的实力，这个世界就是实力主导一切，在实力不够的时候，你必须借助你的合作体系，你的利益相关者共同来推进。