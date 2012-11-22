石仲泉：十八大对中国特色社会主义内涵作出新的全面阐释

中国特色社会主义是什么？在相当长的时间里，其内涵并不十分明确。十七大的一个重大贡献，就是概括了它的两个重要内涵：一是中国特色社会主义道路包括什么内容；二是中国特色社会主义理论体系包括哪些理论。在去年庆祝建党90周年的“七一”讲话中，胡锦涛同志进一步提出中国特色社会主义制度问题，并概括了其基本内容。此次十八大报告，对中国特色社会主义道路、理论体系和制度三大内涵作出新的全面阐释。

中国特色社会主义道路、理论体系的新内容

十八大报告对中国特色社会主义道路讲了两段非常重要的新话。一是以“四个关乎”强调道路的重要性。二是对道路内涵作出新概括，即在十七大报告基础上增加“社会主义生态文明，促进人的全面发展，逐步实现全体人民共同富裕”三句话。社会主义生态文明是中国特色社会主义的新特征和新内容，中国特色社会主义事业的总体布局更加完善。目前努力实现“人的全面发展”，作为将来实现“每个人的自由而全面的发展”的前提。“实现全体人民共同富裕”是社会主义本质的要求，符合党心民意

中国特色社会主义道路，是作为马克思主义基本原理与中国具体实践相结合、实现第二次历史性飞跃的伟大成果而在十三大被首次提出来的。但其内涵是什么，一直没有明确界定和规范表述。十七大报告首次指出：“中国特色社会主义道路，就是在中国共产党领导下，立足基本国情，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，解放和发展社会生产力，巩固和完善社会主义制度，建设社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会，建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。”这个表述在5年前是全面的、完整的，要点有三：一为“一个中心、两个基本点”的基本路线；二为“四位一体”的全方位建设；三为 “富强民主文明和谐”的奋斗目标。

十八大报告对中国特色社会主义道路讲了两段非常重要的新话。一是强调道路的重要性。胡锦涛同志指出，道路关乎党的命脉，关乎国家前途、民族命运、人民幸福。这四个“关乎”，将其重要性说到了近乎极致。二是对道路的内涵作出新概括。即，在十七大报告基础上增加了“社会主义生态文明，促进人的全面发展，逐步实现全体人民共同富裕”三句话。为什么增加呢？它表达了三个重要内容：“建设社会主义生态文明”，既是全面建成小康社会的新要求，也是中国特色社会主义的新特征和新内容。加了这一条，原来讲的市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会“四位一体”就扩充为“五位一体”，中国特色社会主义事业的总体布局更加完善。“促进人的全面发展”，是进入新世纪以来我们党重申《共产党宣言》的观点，并将未来共产主义社会关于人的理想和现阶段关于人的发展目标作出区分，提出目前努力实现“人的全面发展”，作为将来实现“每个人的自由而全面的发展”的前提。“实现全体人民共同富裕”是社会主义本质的要求。目前还存在贫富差别过大问题，为解决这一问题，十八大报告强调深化收入分配制度改革，特别是增加低收入者收入，调节过高收入，取缔非法收入。这是符合党心民意的。加上这三句话，再讲建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家，发展的目的性就全面了——不仅是为了建设现代化国家，更重要的是使全体人民共同富裕，促进人的全面发展。这样，对道路的表述就更加完善了。

中国特色社会主义理论体系，是十七大对十一届三中全会以来中国共产党创新理论的一个新概括。当时的表述是，中国特色社会主义理论体系，就是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。其中，并未将科学发展观明确为党的指导思想和行动指南，而是在坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导的前提下，作为工作方针要“深入贯彻落实科学发展观”。十八大报告对科学发展观的理论地位和指导作用作出新的提升。大会通过的修改党章的决议明确指出，科学发展观，是同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想既一脉相承又与时俱进的科学理论，作为马克思主义中国化最新成果，是党必须长期坚持的指导思想。大会一致同意在党章中把科学发展观同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想一道确立为党的行动指南。

对科学发展观的指导作用为什么要作这样的提升呢？具体分析，可从三个方面来认识：一是从理论创新上讲，它对中国共产党关于社会主义的发展理论、对马克思主义关于人自身的发展理论、对长期存在的以社会为本的发展观和对马克思主义执政党建设理论都有重大发展。二是从实践层面上看，它至少有四个特点和优点：科学内涵更具明确性、思想要素更具实在性、宣传解读更具普及性、贯彻执行更具操作性。它对于坚持各项事业的全面协调可持续发展，能起到十分显著的作用，为全面建成小康社会打下坚实基础。三是从党的历史看，它是由党的指导思想发展逻辑所决定的。中国化马克思主义理论，提升为党的指导思想，无论毛泽东思想还是邓小平理论和“三个代表”重要思想，都经历了由酝酿提出，实践检验，再正式确认的过程。十八大将科学发展观提升为新的指导思想，乃与时俱进的客观需要之势所必至，实至名归。