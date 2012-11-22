欧阳康：加速中华民族伟大复兴的集结号

华中科技大学党委副书记、哲学系教授 欧阳康

中华民族伟大复兴是当代中华民族的最伟大使命，是凝聚全国人民意志的最核心价值，是汇聚各方面共识的最神圣目标，也是全球华人的最重要期盼。改革开放30多年来尤其是近10多年来我国已经取得的巨大成就，为中华民族的伟大复兴奠定了初步然而非常坚实的基础。但是，当前国际形势极为复杂，各种不利于中国快速发展的内外因素正在迅速生成、多方位凸显和汇聚，中华民族正处于伟大复兴的关节点上，进则兴，停则溃、退则亡，时机难得，时不我待。正是在这样的关键时刻，党的十八大则为加速中华民族伟大复兴提供了最为重要的政治纲领，吹响了加速中华民族伟大复兴的集结号。

加速中华民族伟大复兴需要科学的指导思想，党的十八大最重要的思想成就是将科学发展观写进党章，列为中国共产党的指导思想，为党的指导思想增加了极为重要的内容，使之更加丰富和完善。科学发展观作为一种思想理论提出的时间尽管并不太长，但它总结了改革开放以来的成功经验，吸取了过去中国社会发展中的严峻教训，传承了中华民族的优良文明传统，汇聚了中华民族的生存智慧，符合经济政治社会文化发展的客观规律，顺应了人类文明发展的宏大趋势，经过了近十年的成功实践，已经被证明其科学性和合理性。科学发展观继续凸显了“发展”这个时代性主题，坚持了“发展是硬道理”的根本原则，使中华民族伟大复兴获得了极为强劲的动力，科学发展观尤其强调发展的科学性和合理性，要求全面、协调和可持续发展，这又标志着全党全民对发展的认识提升到了全新的水平和更高的境界，使得中华民族的伟大复兴进程能够有所规范和调试，能够在资源节约和环境友好方面做出新的努力，从而始终行进在适速、低耗、高效的健康道路上，为中华民族的永续发展提供了可能。

加速中华民族伟大复兴需要坚持正确的方向，这就是高举中国特色社会主义伟大旗帜。中国特色社会主义的核心内容是在全球化的背景下把社会主义与现代化在中国大地上内在结合起来，把传统文化与现代文化内在结合起来，把市场经济活力与政府宏观调控管理内在结合起来，并在经济建设、政治建设、社会建设、文化建设和生态文明建设各方面全面展开，形成五位一体的全面发展格局，从思想理论、社会制度和发展道路三个方面昭示了中华民族伟大复兴的丰富内涵，提升了中华民族的理论自信、道路自信和制度自信。

加速中华民族伟大复兴需要坚持正确的价值取向，这就是社会主义核心价值体系和社会主义核心价值观的引领。党的十八大提出了富强，民主，文明、和谐，自由、平等，公正，法治，爱国，敬业，诚信，友善等12个社会主义价值要素，要求积极培育社会主义核心价值观。坚持社会主义核心价值观，意味着中华民族伟大复兴既依据于和传承着中华文明的优秀的核心价值精髓，从而具有鲜明的中国特色，也吸收了当代西方和先进文明的价值要素，从而具有鲜明的世界意涵，又汇聚了当前中华民族的创造，从而具有鲜明的时代高度，这就使中华民族的伟大复兴既能行进在人类文明的发展大道上，又激发出中华民族的优秀智慧，不断有所变革、有所发展、有所超越，凸显中华文明的独特优势，从而以全新的面貌自立于世界民族之林。

中华民族伟大复兴是一个渐进的过程，需要阶段性的发展目标，党的十八大为全党全国提出了既具理想感召力又有现实可行性的阶段性发展目标，这就是全面建成小康社会。建设小康社会，这是中华民族最为久远的美好理想，也是当代中国最为直接的发展目标。中华民族的伟大复兴，既需要一个经济政治军事文化上的强盛国家，也需要一个民主法治公平正义的和谐社会，更需要一个让人们享受到最为充分的安康富庶和幸福。党的十八大提出要在2020年全面建成小康社会，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。这必将感召全国人民为之而努力奋斗。

加速中华民族伟大复兴应当以祖国完全统一作为基础性条件，为此需要切实加快祖国统一大业。党的十八大根据当前两岸四地的实际情况提出了进一步丰富"一国两制"实践和推进祖国统一的伟大历史使命，要求全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，把坚持一国原则和尊重两制差异、维护中央权力和保障特别行政区高度自治权、发挥祖国内地坚强后盾作用和提高港澳自身竞争力有机结合起来。报告尤其强调恪守一个中国原则，坚决反对台独，积极推进和平统一，推进两岸交流合作，促进两岸同胞团结奋斗，并以极大包容心态就探讨国家尚未统一特殊情况下的两岸政治关系，建立两岸军事安全互信机制，达成两岸和平协议提出开放性新建议。报告明确提出开创两岸关系和平发展新前景，要在同心实现中华民族伟大复兴进程中完成祖国统一大业，表明了超越眼前狭隘利益谋求中华民族久远共同福祉的博大胸怀。

加速中华民族伟大复兴是当代中华民族的总目标，是当代中国人民的应当全力追寻的总价值，是统摄当代中国各方面各层次各阶段事务的总原则，是中国所有内政与外交都必须切实服从的总战略，是中国社会的各种力量也应当自觉地汇聚的总过程，也是我们自觉克服国内外所有干扰一心一意谋发展的总法宝。中国共产党和中国政府所做的一切也都只有纳入到这个总方向才能起到应有的积极作用。党的十八大在一个特殊的时刻吹响了加速中华民族伟大复兴的集结号，必将激发中华民族所有成员的最大智慧和热情，指引中华民族更好更快地创造属于自己的辉煌未来。这也将是中华民族对于人类有可能作出的最大贡献。