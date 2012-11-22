胡鞍钢：2020“建成”小康社会的底气何在

2002年党的十六大报告就明确指出：纵观全局，二十一世纪头二十年，对我国来说，是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的战略机遇期。为此提出：前十年(指到2010年)，使经济总量、综合国力和人民生活再上一个大台阶，为后十年的更大发展打好基础;到2020年，GDP力争比2000年翻两番，综合国力和国际竞争力明显增强，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会;到本世纪中叶基本实现现代化，把我国建成富强民主文明的社会主义国家。报告还提出了主要经济发展目标：“城镇人口比重较大幅度提高，工农差别、城乡差别和地区差别扩大的趋势逐步扭转。社会保障体系比较健全，社会就业比重比较充分，家庭财产普遍增加，人民过上更加富足的生活。”

为了实现全面建成小康社会的核心目标，我们已经走过了十年，走完了一半的路程，现在需要对这一过程做出中期评估，我们是否实现了第一步的设想?是否实现了上述目标?

到2010年，我们已经实现了使经济总量、综合国力、人民生活再上一个大台阶的核心目标

对此，我们根据目标一致法定量评估，即指评价实施情况和目标之间的一致性，主要是通过实现程度来衡量作出中期评估。这一方法非常简单，就是以十年前所设定的定量指标和定性指标作为参照，来看这一时期所实现的程度。

首先，我们来看一看“使经济总量、综合国力和人民生活再上一个大台阶”目标。

经济总量跃上新台阶，从世界第六大经济体上升至第二大经济体。按汇率法美元现价计算，2000年我国GDP为11985亿美元，到2011年上升至73185亿美元，占世界总量比重从3.8%提高至10.4%，与美国相对差距从8.3倍缩小为2.06倍。

贸易总量跃上大台阶，从世界第8位上升至世界第二位。货物进出口额由2000年的4743亿美元上升至2011年的36421亿美元，占世界总量比重从3.6%上升至10.0%，与美国相对差距从4.3倍缩小为1.03倍。

科技实力跃上了更大的台阶，从世界第4位上升至第二位。我国科技实力(5个主要指标)占世界总量比重，从2000年的5.4%提高至16.1%，与美国相对差距从4.2倍缩小为1.4倍。

综合国力迈上大台阶，2000年占世界总量比重为8.8%，提高至14.0%， 与美国相对差距从2.55倍缩小为1.40倍。

人民生活再上一个大台阶。首先，城乡居民人均收入翻了一番之多，按不变价格计算，2011年城镇居民人均可支配收入是2000年2.73倍，农村居民人均纯收入是2.20倍。其次，城乡居民消费水平已经进入富裕或接近富裕，城镇居民恩格尔系数从2000年的39.4%下降至36.3%，属于富裕型;农村居民恩格尔系数从2000年的49.1%下降至40.4%，接近富裕型。再有城乡居民居住条件明显改善，城镇居民人均住房建筑面积从2002年的24.5平方米提高至32.7平方米，相当于许多欧洲发达国家人均居住水平，农村居民人均住房面积从2000年24.8平方米提高到36.2平方米。

由此可知，到2010年，我们已经实现了使经济总量、综合国力、人民生活再上一个大台阶的核心目标。

党中央所提出的三大差别扩大趋势不断扭转的目标已经提前实现，并且呈现下降的新趋势

根据上述核心目标，国家计划委员会曾提出具体的、量化的2020年主要指标：到2020年实现国内生产总值比2000年翻两番，人均国内生产总值年均增长7.2%，2020年人均国内生产总值达到3000美元以上，大体相当于当时中等收入国家的平均水平。城镇化率每年提高一个百分点，到2020年城镇化率超过50%，农业从业人员比重到2020年降到30%左右。

首先，我们来看一看定量指标在2000-2011年期间实现程度：GDP为2.96倍，如果2012年GDP增长率达到7.5%，那么就已经达到3.18倍，估计在2015年达到4倍左右，提前5年实现“翻两番”的预期目标;人均GDP为2.11倍，2011年为世界120位(215个国家)，如果2012年人均GDP增长率达到7.0%，那么就能达到2.26倍，根据世界银行数据库提供的信息，按三年加权汇率变动计算的2011年中国人均GDP为5445美元(现价)，按2000年美元不变价格计算的2011年中国人均GDP为2002美元，换言之，已经完成2020年3000美元目标的三分之二;2011年，城镇化率从2000年的36.22%提高至2011年的51.27%，平均每年提高1.37个百分点，已经提前实现了50%的预期目标;农业从业人员比重为34.8%，估计2012年将进一步降至33%，已经接近30%的预期目标。

其次，我们来看一看定性指标在2000-2011年期间实现程度。

三大差别扩大的趋势逐步扭转目标。非农业与农业劳动生产率的相对差距是先扩大后缩小，并且已经低于2000年的水平。在2000年为5.62倍，2005年扩大到5.90倍，而后逐渐缩小至2011年的4.81倍。城乡收入差距从持续增大到高峰，而后开始下降，城镇居民家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均纯收入的相对差距，2000年为2.79倍，2009年达到高峰，为3.33倍，若按不变价格计算为2.7倍，而后开始下降，2011年为3.13倍;城乡居民家庭恩格尔系数相对差距不断缩小，2000年城乡相差9.7个百分点，到2011年城乡相差4.1个百分点。该指标比人均收入相对差距更能真实地反映城乡居民生活质量的差异。

地区差距已经出现缩小的趋势，主要表现为：一是各地区人均GDP相对差距是先扩大后缩小，按不变价格计算各地区人均GDP差异系数从2004年的0.71缩小至2010年的0.56，人均财政支出差异系数从2000年的0.75缩小至2010年的0.60;二是人类发展指数(HDI)地区差距不断缩小，HDI地区差异系数从2000年的0.129缩小至2010年的0.086。 其中，各地区人口平均预期寿命差异系数由2000年的0.045缩小至2010年的0.037，各地区人口平均受教育年限由0.129缩小至0.094，这也反映了教育指标、健康指标的差异明显小于经济指标差异，且还在不断下降。

改革初期，中国是一个低人类发展水平为主的国家。各地区人类发展水平指数相当低下，有97.2%的人口处于低人类发展水平，只有上海、北京、天津进入中等人类发展水平，人口比例仅为2.8%。到2000年，中国已经成为中等人类发展水平为主的国家，26个地区达到中等或高人类发展水平，86.3%的地区人口进入中等人类发展水平，其中北京、上海已经达到高人类发展水平，少数西部地区还处于低人类发展水平。到2010年，各地区全面摆脱低人类发展水平，21个地区达到中等人类发展水平，占总人口比例的63.3%，超过40%的人口达到高或极高人类发展水平。即使人类发展水平最低的西藏(0.540)地区，也与已经进入中等人类发展水平的印度相当(0.542)。改革以来，中国各地区的人类发展水平都在迅速提升，实现了“十年一个台阶，二十年一个变化，三十年一个格局”的大跨越。各地区经历了初步摆脱低人类发展水平，由低人类发展水平向中等人类发展水平过渡，全面摆脱低人类发展水平、向高人类发展水平迈进三个阶段。

由此可知，党中央所提出的三大差别扩大趋势不断扭转的目标已经提前实现，并且呈现下降的新趋势。