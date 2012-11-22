任夏光：增强生态产品生产能力

增强生态产品生产能力 ——访环保部环境与经济政策研究中心主任夏光

党的十八大提出“大力推进生态文明建设”，“加大自然生态系统和环境保护力度”，“要实施重大生态修复工程，增强生态产品生产能力”。

人们注意到，“增强生态产品生产能力”是一个新的命题，记者就此专访了环保部环境与经济政策研究中心主任夏光。

生态产品与自然要素或生态系统有直接关系

很多生态产品应由政府提供

记者：生态产品是一个比较新的概念，什么是生态产品？

夏光：以前我们很少用到生态产品这个概念，目前没有权威和定型的定义。百度百科的定义是“指维系生态安全、保障生态调节功能、提供良好人居环境的自然要素，包括清新的空气、清洁的水源和宜人的气候等。生态产品又称为绿色产品，其特点在于节约能源、无公害、可再生”。

根据十八大报告使用这个概念的语境，我们可以认为生态产品是指满足人类生活和发展需要的各种产品中那些与自然生态要素或生态系统有比较直接关系的产品，例如能提供或生产清洁的水和空气的产品，能满足健康生活要求的食品，有利于人们身心健康发展的自然生态系统服务等。

更具体点说，包括经过治理和保护的清洁水源和空气，或能净化水质和净化空气的电气产品（如空气清新机等），无公害食品（有机食品），生态旅游，可再生循环利用的各种资源（如森林），有利于生态系统安全和可持续利用的物品（如可再利用的包装物）等等。

记者：那么，生态产品有什么特点？

夏光：总体上看，生态产品有两个特点。

一是它强调人与自然生态之间的关系，含义比较清晰，同时又有一定弹性，其形态比较灵活，可以是自然生长物，也可以是工业制成品。如果说我们过去所说的“产品”偏重于满足物质和精神生活需要的话，那么生态产品比较偏重于满足健康和生命的需要。

二是由于生态系统总体上是公共所有或公共享有的，所以生态产品一般也具有公共产品的属性，这样，生态产品区别于其他产品的一个特点是它们比较适合于集体制造和公共享用。例如，如果一个城市的空气污染程度降低了，那么大家都一起享受其成果，从这个意义上说，很多生态产品应该由政府来“制造”和提供，这样，政府就责无旁贷地担负着修复生态、改善环境的责任。

也有人认为生态产品是指一切符合生态和环境保护要求的产品。这不失为一种观点，但我认为这种产品还是称为生态型产品较好，不应称为生态产品。