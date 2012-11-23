避免职业生涯中最糟的13个陷阱

一、你的目标不明确

许多上司和员工都经常犯同样的错误，即他们没有明确制定自己的目标。假如一个人没有一个明确的、值得为之奋斗的目标的话，他就如同一块木头，在汹涌的河水中随波逐流：波涛会推动着他前进，但是他永远无法到达自己想去的地方。

你想到达什么地方？你愿意为之奋斗的目标是什么？在我的课堂上，我经常向学员提出这样的问题：我请学员想象一下自己将来的样子，也就是自己到了65岁时的模样。然后我请他们给自己的孙子或孙女写一封信，在信中追述自己的一生并给孩子们的未来提出一些建议。

通过这个练习，学员们不得不考虑清楚，自己想要达到的目标究竟是什么。我建议你也做一下这个练习。在做这个练习的过程中，请你主要思考以下4个问题：

1）我想如何筹划我的私生活？

2）在事业上，我要让自己面对怎样的挑战？

3）在经济上，我要实现哪些目标？

4）我要如何对待自己的健康问题？

为这4个问题找到合适的答案，是你获得成功而满意的生活的必不可少的条件，因为许多人在自己的一生中都始终在与自己以及上述的4个问题做坚苦卓绝的斗争。

在职业生涯中，你还要认真考虑的一个问题就是，什么对你所效力的公司最有益。如果你把这个问题当成自己的头等大事来处理，它带给你的收益要远远高于对无数小事的纠缠。

因此，许多领导经常犯的一个错误就是，因为过多地干预日常琐事而忘记了更重要的事情。

二、你悲观地看待未来

你一定听说过关于半满和半空的杯子的故事！难道还没有听过吗？！那么请你听我细细道来。根据观察角度的不同，一个盛有半杯水的杯子在有些人的眼中是半满的，而在另一些人的眼中却是半空的。乐观的人喜欢做出前一种的判断，而悲观的人偏于后一种判断。

你们中的一些人肯定会说：又是关于说好话的人和乐观哲学家的故事，都是一些不面对现实，没有认识到生活的另一面的人。

但是，请你相信我，我自己10多年的领导经验以及许许多多与领导和员工的咨询谈话告诉我：他们中的成功人士在遭遇了种种艰难险阻后都找到了一条最后帮助他们走出低谷、向自已的目标又迈进了一步的道路。最后他们又因为这一做法从自己的公司得到了回报：寻找可行的途径，为困难的问题找到解决方法。这些简单的问题其实是所有人都可以回答的。

没有人喜欢总是听别人告诉自己，什么是行不通的，以及情况为什么会是这样。假如这些人还因为自己的忧虑成为了现实而庆幸甚至是自豪的话，情况就更糟糕了。这些忧心忡忡的人是一个公司僵化层。当公司受到精简压力时，他们当然是首当其冲的人。与他们正好相反，成功人士给自己提出的问题是：在什么样的条件下，我们还是能实现目标的？我们怎样做才能使事情如同我们计划中那样顺利运作？你怎样才能掌握积极的、以成功为导向的思维方式呢？答案其实很简单：你永远不要满足于第一眼看到的表面现象。你要考察一下“事情的背后隐藏的是什么”。你要经常想一想四至六岁的小孩，他们总是打破沙锅问到底，数不尽的“为什么”总是让你很头疼。你尝试在这个问题上回归自己的童年，小要停止提问，直到你找到一个可以给你继续提供帮助的答案。

三、你不能有效地支配时间

你是被自己的日程表控制着，还是自己牢牢地掌握着对时间的支配权？在我的课堂上以及咨询谈话中，我总是会碰到一些抱怨时间不够的领导和员工。他们被日常繁忙的工作吞没了。日常工作夺去了他们很多很多的时间，以至于他们没有时间从事自己原本应该完成的任务。

最好的解决方法是，你首先自己记录一下一两个月以内你每天都做了什么事情。许多人都会惊讶而恼怒地发现，他们的时间根本没有用在他们以为的事情上，而是浪费在了许多根本不属于自己的工作重点的琐事上。

现在你必须向自己回答这个问题：哪些工作让我挣钱？或者，换句话说：什么可以给我的企业带来最大的利润？请你再次拿出你的记录并将其中不属于自己的重点工作范围的项目都划去。有一次，一位董事会成员对我说，越来越频繁的商务聚餐以及其他的社交活动弄得他疲惫不堪。于是，我们一起仔细阅读了他的日程表，将其中不是必不可少的内容都划去了。令他感到惊喜的是，他的商务伙伴对他的婉拒都表示了很大的理解。情况比他预料中的好得多，因为他们也时常遇到同样的难题。

因此，你要鼓起勇气删掉日程上不必要的内容。

你要学会区分重要和不重要的事情：所有有利于你实现自己目标、可以为你的公司带来最大利润的事情都是重要的。而所有既耗费大量时间，又无法带来任何收益的事情都是无关紧要的。