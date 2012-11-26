李稻葵：金融改革要紧抓商业银行改革

清华大学金融系主任李稻葵日前表示，金融改革从现在开始可能是中国下一阶段经济改革的亮点，更可能是带动其他领域改革的一个突破口。与国有企业进一步改革以及房地产改革相比，金融改革相对领先的。且目前关于金融改革的讨论已非常充分，并具备相当共识。

李稻葵还提到，金融改革必须紧紧抓住商业银行的改革，目前120多万亿的金融资产聚集在商业银行，占GDP的250%左右，风险高度集中，在严格监管条件下的银行资产的证券化是现代银行发展的必由之路，也是中国国内商业银行的改革方向。



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