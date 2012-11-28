厉以宁驳“唱衰中国”论： 新的红利正刚刚开始

全国政协常委、著名经济学家厉以宁在27日下午杭州举行的第七届中国民营经济科学发展论坛上向数百名民营企业家表示，唱衰中国的论调是不正确的，中国新的红利正刚刚开始。

厉以宁是针对当下有观点认为中国人口、资源、改革三大红利耗尽作出上述观点的。

据厉以宁介绍，有观点认为当下中国发展优势不复存在，因廉价劳动力时代过去致人口红利不在，土地利用产不多致资源红利不在，改革前期潜力挖掘致改革红利不在。

有着“厉民营”雅号的厉以宁对中国人口、资源、改革三大红利耗尽观点一一作出反驳。

“所谓红利，是一定时期内国家发展的优势，经过一段时间慢慢消失是特有的经济现象，不是中国特有的。我们要看到中国旧的红利没有了，新的红利正刚刚开始。”厉以宁说。

厉以宁指出，人口红利可以通过劳动者知识水平和技术水平的提升继续获得，中国廉价劳动力时代不再，但中国已迎来技工时代，这相对东南亚国家具有优势；土地、矿产资源虽然会减少，但科学技术的发展是用之不竭的资源，例如海水淡化、新能源开发能高新科学技术会带来新的资源红利；改革红利可以通过不断深化改革继续获得，新的改革措施将给中国带来巨大的、不可限量的改革福利。

“改革红利是中国最大红利。”厉以宁强调，关键时期假定没有坚定信念，如果不能意识到中国新的红利正刚刚开始的话，就会陷入悲观。