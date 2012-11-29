【年会】无边界竞争，商业安全边界在哪里？

传统的商业安全边界变得模糊了，善于突破者正试图在“侵略”中重塑边界。2012（第十一届）中国企业领袖年会将集中探讨不确定时代如何重塑商业安全边界

2012年12月7日—9日，中国最具影响力的年度商业盛会——2012（第十一届）中国企业领袖年会在北京盛大举行。本次年会以“重塑商业安全边界”为主题，在2012这个不确定的世界，这既是现实需要，更是时代命题。

年会专题： 重塑商业安全边界（2012（第十一届）中国企业家领袖年会）

2012（第十届）中国企业领袖年会云集了诸多商界政界学界重磅人物。国家统计局党组书记、局长马建堂、中国国际经济交流中心秘书长魏建国、联想控股有限公司董事长兼总裁柳传志、招商银行行长马蔚华、大连万达集团股份有限公司董事长王健林、中国移动通讯公司董事长王建宙、青岛啤酒股份有限公司董事长孙明波、珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠、TCL集团股份有限公司董事长李东生、新希望集团董事长刘永好、福耀玻璃集团董事长曹德旺、东软集团董事长兼总裁刘积仁、中国建筑材料集团公司董事长宋志平、远东控股集团董事长蒋锡培、泰康人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官陈东升、银泰百货（集团）有限公司董事长沈国军、微软中国研发集团主席张亚勤、北大光华管理学院教授张维迎等都已确认出席本届年会，届时企业领袖和社会精英将共聚一堂，总结2012年的成败得失，针对“过冬术：如何穿越周期”、“ 跨国公司：重估中国市场”、“地产经济，繁荣还能持续多久？”、“启动消费：直面后4万亿时代”、“ 创始人与投资人：人性与契约的对垒？”、“从文化改革到文化复兴”、“公益3.0：企业价值新境界”、“移动互联，谁之天下？”、“农业投资热的冷思考”、“危机下的金改风云”等焦点话题展开思维对撞。年会还将举行“人口政策，还能Hold住中国经济么？”、“ 中国企业家健康报告”两场主题午餐会和“2012年度最具影响力的25位企业领袖”颁奖盛典。

2012（第十一届）中国企业领袖年会还增设了“中国企业家导师论坛--读书会”、“中国企业家木兰汇—木兰夜话”、“中国企业未来之星俱乐部—未来之星沙龙”、“中国企业家企业诊断会—现场企业案例解析”等特色环节。参会者将与企业家、商界木兰、商界智库、创业顶尖人士跨界分享交流。

2012年是个不确定的年份。纵观全球，世界正处于大变革大调整之中；美国金融危机和欧洲国家主权债务危机仍未见底；大选之年的政治变局、大国冲突，让全球经济平生不少波折。放眼国内，经济增长放缓已是不争的事实，改革阻滞也让“中国经济社会矛盾几乎已经到了临界点”的判断获得强烈共鸣。

2012年是充满疑问的一年。资源短缺，环境污染，腐败蔓延，贫富悬殊，社会矛盾几乎已经到了临界点。经济改革没有完全到位、政治改革严重滞后、行政权力变本加厉地压制和干预民间正当经济活动，造成广泛寻租活动。中国向何处去？

在不确定时代，“安全感”这个命题被不断放大。企业家个人财富命运和企业发展竞争战略都和“安全”纠缠在一起。貌似强壮的大象，在一瞬间轰然倒下；曾经不可一世的产业帝国，转眼间灰飞烟灭。传统的商业安全边界变得模糊了，善于突破者正试图在“侵略”中重塑边界。这无疑是一项伟大而充满风险的使命！

关注商界热点，引导时代话题，中国企业领袖年会已经走过了11个年头。中国企业领袖年会于2002年由《中国企业家》杂志社创办，作为政府领导、商界巨擘、学术名流风云际会的商界顶级盛会，它已延承十一载，成为了中国最具影响力的商业盛会，是汇集最前沿商业思想和社会治理理念的高端平台。

展望未来，秉承“国力的较量在于企业，企业的较量在于企业家”的核心理念，《中国企业家》杂志社将继续以建设性和理性的态度，推动企业逻辑和政府逻辑对接、企业家逻辑和政治家逻辑对接，推动中国本土商业智慧和全球商业智慧的融合，推动中国社会对企业家群体的理解，履行自己对于中国商业进化的责任。