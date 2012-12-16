茅于轼：金融赚钱不是剥削 利率自由可提GDP增速

北京天则经济研究所创始人茅于轼

2013网易经济学家年会今日在北京举行，北京天则经济研究所创始人茅于轼在论坛上表示，金融业赚的钱不是剥削来的，不是把别人创造的钱拿来了，而是金融业自己创造的。同时他也认为，通过利率市场化，使利息率提高，对中国GDP有巨大的增长空间。如果能够把储蓄存款的使用效率提高3个百分点，中国GDP就能上去两个半百分点，现在GDP增速是7%，把资金用好了，就是9.5%了。

茅于轼在论坛上谈经济活动中资源配置的问题时表示，不是只有实体经济才创造财富，虚拟经济也创造财富。那就是金融业赚钱，他认为金融业赚的钱不是剥削来的，不是把别人创造的钱拿来了，而是金融业自己创造的。

茅于轼表示，金融业没有生产劳动，金融业就是计算机上调出数字，银行也好、证券也好、保险也好、信托，各种各样的金融，就是把钱调来调去，把钱调到最好的地方去用，钱尽其用，也是资源配置。所以金融业赚很多的钱，没有生产劳动，但是优化了钱的配制，也是财富的创造。

茅于轼称中国金融业在过去改革30年做出了很大贡献，对中国整个基础设施的建设起了很大的作用，但也导致了有些地方基础设施已经过剩，建了很多没有车跑的高速公路，很多赔钱的飞机场。

茅于轼表示，由于金融业缺乏竞争，没有自由，所以资金的配制一定不是最优的。他认为利率市场化，使利息率提高，对中国GDP有巨大的增长空间。他举例说，中国现在有40万亿的储蓄存款，如果提高1%就是四千亿，去年中国的GDP是47万亿，如果40万亿的储蓄存款利息利率提高1%，相当于GDP的0.85个百分点，如果能够把储蓄存款的使用效率提高3个百分点，GDP就能上去两个半百分点，现在我们7%，把资金用好了，就是9.5%了。

以下是文字实录：

茅于轼：

各位来宾，非常感谢给我一个机会在这儿谈谈我的看法。

我们国家面临的问题是增长率在往下走，我们看看增长率变化的情况。这张图是最近十年GDP的数值，黄颜色的是GDP当年的数，去年是47万亿，黑道道是增长率，2007年以前，增长率保持上升的状态，2007年以后，现在下来了。今年我们的问题是要保8，虽然我们的目标是7.5%，但是GDP的增长确实关系重大。过去30年改革成功的原因，就是GDP的增长。

GDP的增长从哪儿来呢？归根到底是改善资源配置来的，经济增长的根源是资源的合理配制，我们说经济学研究资源配置问题，什么是资源配置？我的解释是人尽其才，物尽其用，人和物都有不同的用处，可以放在不同的地方去用，要用得好经济就增长了，反过来经济就损失掉了。

比如说改革以前，农民是不许离开农村的，就在农村种粮食，种庄稼。改革以前，我们的干部要下放农村去接受再教育，城里的学生也要下乡去，这些都是资源配置的错误，都是把劳动用错了地方。劳动用错了地方，劳动不但不创造财富，而且会消灭财富。

改革以后，我们资源配置有很大的改善，首先是农民可以进城了，他在农村依靠土地得到的产出是很低的，进城以后，他可以寻求自己的工作，选择的机会很多，都可以发挥自己最大的长处。这样的话，它的生产率就大大提高了。过去学生要上山下乡，现在学生不需要上山下乡，他可以上大学，上职业学校。改革以后，在开始的时候农民是不可以当公务员的，公务员是城里人的特权，现在农民也可以考公务员。资源改善的机会也把它开放了，这是讲劳动。

从资本来讲，以前的资本就是靠政府计划委员会来配制资本，现在有了更多的渠道，比如说私人资本可以自己创业，办公司、办小摊，摆一个小摊，有各种各样的机会，资本的使用效率也提高了。所有的物资如果能够自由交换，它一定能够找到它最好的配制。反过来讲，如果没有自由交换，好的配制就不能实现。所以我们说“劳动创造财富”这句话是不对的，是“资源配置创造财富”，劳动用错了地方不但不创造财富，还会消灭财富。改革以前的劳动就是消灭财富的。

刚才我举了一些例子，比如说大炼钢铁就是一个消灭财富的过程，大炼钢铁是不是劳动？当然也是劳动，但是这种劳动投入多产出少，就消灭了财富。

资源配置是什么意思呢？就是人尽其才、物尽其用。经济学家讲资源配置，其实外行人不懂什么叫资源配置，我想如果把资源配置解释成人尽其才，物尽其用，一般人都能听得懂。劳动创不创造财富，看劳动用得对不对。

刚才我讲炼钢铁把劳动用错了，我们讲种粮食是不是创造财富，也不一定。首先看谁种粮食，会种粮的去种粮，不错，资源配置是对的，不会种粮的人去种粮，那就糟蹋掉了，糟蹋人才了，把劳动用错了。在座年龄大一点，四五十岁的人可能都知道，我在农村也种了很多年的粮食，那时候我是一个工程师，工程师也去种粮食，机关干部也去种粮食，教师、医院的医生都去种粮，认为只要劳动就创造财富，那就完全错了。而且种粮食不仅要看谁去种，还要看哪块地上种，必须是适合种粮的地去种粮，适合做其他用途的地就不该去种粮。大家开车往往找地方停车找不到，你把停车场去种粮食好不好？那就是资源配置的误配，配制错了。用很简单的道理来说，物和人都要把它用好了，也就是人尽其才，物尽其用。