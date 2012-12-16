陈志武：中国最大的PE基金LP群体是大国企

耶鲁大学金融学终身教授陈志武

2013网易经济学家年会今日在北京举行，耶鲁大学金融学终身教授陈志武在论坛上表示，中国最大的PE基金LP群体是上市公司，特别是一些大国企。

对于中国经济下一步的走向，除了体制改革以外没有太多选择，未来的增长更多依赖国内的需求，特别是通过进一步增长帮助消化今后这些年肯定会出现的地方政府债务违约和财政方面的挑战就必须通过增长把这些都消化。第一点是税收必须要得到进一步的控制，希望未来两天的中央经济工作会议能进一步强调或是具体化减税、免税、抑制财政税收过度增长的趋势。第二是对于国有企业，特别是很多大的国有企业，什么都做的冲动、趋势，要遏制。

他表示，如果仔细地看一看，中国最大的PE基金LP群体是上市公司，特别是一些大国企。上市公司是PE基金投资者的主力军，是最大全体，这本身说明中国的资本市场，包括相应的国家国有资产管理方没有起到他们应该起到的约束资本使用者的作用，就造成了国有企业和上市公司乱来、乱投资的情况，国有企业控制太多资源，地方政府掌握太多资本，这个局面也必须要改变。

陈志武表示，最好是进一步真正启动国有资产、国有企业民有化的改革，如果能够做到这些，他觉得接下来的十年，中国经济增长可以有新一轮增长。

以下是文字实录：

陈志武：

除了体制改革以外没有太多选择，因为，如果按照原来的老套路，通过投资带动增长，通过出口等为产能过剩找到出路，都已经走不通了，未来的增长更多依赖国内的需求，特别是通过进一步增长帮助消化今后这些年肯定会出现的地方政府债务违约和财政方面的挑战就必须通过增长把这些都消化。

第一点是税收必须要得到进一步的控制，像今年的企业税，我看前两天公布的数据，企业税今年11月份相对于去年同期增长了51%，如果企业的税务负担，家庭、个人的税务负担按照这种形势来增长，没有哪个人可以违背这样的经济规律，让这样一个经济体再持续增长，搞企业的人……我刚才听到刘永好先生讲得很有意思，当他被问到“你对明年、后年的经济怎么看？”他说“我希望会更好。”“我希望乐观”，乐观还是不乐观他不说，他说“我希望乐观”，我的理解，他们在方方面面的税务负担、监管压力之下，已经压得很难乐观起来了，所以他更大的愿望是乐观起来。第一，我希望未来两天的中央经济工作会议能进一步强调或是具体化减税、免税、抑制财政税收过度增长的趋势，这是第一步他们应该做的，应该强调的。

第二是对于国有企业，特别是很多大的国有企业，什么都做的冲动、趋势，要发出（遏制），我是大型国企独立董事的原因，就不便举太多名字，但大家可以看一看，那么多中国企业，当然包括一些大的民营企业，像海航集团，都是什么都做，很多大型国有企业不只是在国内各行各业都做很多投资，变成了在海外相关不相关的行业也在做并购，他们都变成了主力军，比如中国的清科集团，最新一个报告就说，中国的PE基金市场，总规模大概是一万多亿人民币的规模。

如果仔细地看一看，最大的PE基金LP群体是谁，你们猜一猜会是谁？是个人吗？外汇投资者吗？还是保险公司、退休基金公司？都不是的，是上市公司，特别是一些大国企，当时我看到就很吃惊，为什么这么多上市公司和这么多大国企，在软约束这么明显的背景之下把投资者的钱、把国家的钱、纳税人的钱都投给那些PE基金？要我看的话，上市公司是PE基金投资者的主力军，是最大全体，这本身说明中国的资本市场，包括相应的国家国有资产管理方没有起到他们应该起到的约束资本使用者的作用，就造成了国有企业和上市公司乱来、乱投资（的情况），国有企业控制太多资源，地方政府掌握太多资本，这个局面也必须要改变，否则的话今后经济增长想要从过度依赖投资转移到更多依赖民间消费，这个政策目标，这个愿望是很难实现的，所以这两点都不应该做。

当然最好是进一步真正启动国有资产、国有企业民有化的改革，如果能够做到这些，我觉得接下来的十年，中国经济增长可以有新一轮增长，否则我觉得很难像有些学者说的未来十年二十年照样可以按照7%、8%的速度持续增长下去，当然，我知道愿望是好的，但很遗憾，经济规律就是经济规律。