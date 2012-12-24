茅于轼：我主张坐出租车要给小费

12月22日早上，茅于轼在福建会堂谈“企业家如何创造财富”。

福州一天的活动中，著名经济学家茅于轼向与会者传达“企业家从事的事业是双赢的”等观念，要大家“学会如何花钱”。

在这个下雨的寒冷的天气里，83岁的茅于轼一早就精神状态良好地出现在福建会堂。茅于轼先对主办方房地产商捐款做慈善表示赞许。“我讲的理论是自己想出来的，书上没有的”，他让在座的听众客观来判断他讲的有没有道理。

过去六十年证明：企业家是创造财富服务社会的

“没有企业家是不行的，没有慈善是不好的，企业家比慈善家更重要。”茅于轼认为，以前只强调“劳动创造财富”，认为企业家不创造财富，这是不对的。

茅于轼认为，“一切双方自愿的交换都能创造财富”。赌博没有财富创造，因为盈亏之和为零，是“零和游戏”，而交换不是“零和游戏”。

赚穷人的钱是不是剥削了穷人？茅于轼说，穷人也需要生活，要上学，看病，买东西，过日子，也要企业为他们服务。这不是剥削。

“赚富人的钱不算本事，赚穷人的钱才算本事”，企业家更要为穷人服务。

“改革前只有工人农民的劳动，累得要命，财富没有创造出来。改革后，多了一个企业家，财富就创造出来了。”茅于轼说，企业家的作用是最优地组合劳动、资本、技术、资源、营销，用最低的成本生产出优质的产品，卖到出价最高的地方。这些都不是工人农民做到的事，所以，“财富的创造离不开企业家”。

为什么要把产品卖给出价最高的？因为对方更需要。而买方是看到谁的价格低买谁的，这是市场，是工人农民干不了的，也是政府干不了的。

“如果企业家赚了一百万元，他必定还帮别人也赚了一百万元。”茅于轼说， “剥削的理念过时了，只有中国还在教”。

改革开放三十年创造了让世界瞩目的经济奇迹，中国人创造的巨大财富证明重视企业家是正确的。茅于轼认为从1949年到1978年“打倒企业家，越搞越穷”就是教训。“原罪的说法是错误的，除非企业家搞了欺骗，假冒伪劣”。

赚钱是高尚的事，花钱要变成生活的愉悦

“吃自助餐时，吃得太饱，撑得难受，已经做了钱的奴隶。”茅于轼说，用损害良心的方法赚钱，用损害健康的方法花钱，就是做了钱的奴隶。

少数企业家不懂得自己从事的是高尚的事，而是用庸俗的态度做企业，只知道赚钱，不懂得对社会的贡献，这是社会中存在的现象，茅于轼认为要“把高尚的事做成高尚”。

茅于轼说，我们不少人到国外买东西，店家会和你聊天，互相沟通，这样的交易，双方都很愉快。

“我主张坐出租车要给小费”。茅于轼说，给小费是一种文化，更好的是双方交流，知道各自的家长里短，“这样就有故事了”，这才是精彩的人生。“财富创造的过程，所有的交换都应该有快乐在里头”。

企业家掌握着大量的社会资源，可以做好事，也可能做坏事。茅于轼提出企业家要“学会做钱的主人，不做钱的奴隶”。而赚钱的目的是花钱，不研究如何花钱，会使赚钱失去方向。