陈志武：欧洲经济复苏之路仍漫长

欧债危机的解决好不容易初现曙光，但意大利大选的不确定性使得欧洲央行此前营造的相对平静局面再次面临考验。耶鲁大学终身教授陈志武认为，过去几个月，欧洲金融市场已经稳定许多，但未来欧元区经济复苏的过程仍要持续几年，并需更多实质性改革。

陈志武直言，未来欧元区刺激经济复苏的一系列政策调整，可能会带来许多结构性问题以及道德风险问题，并且可能让不负责任的成员国不仅难以受到惩罚反而轻易得到救助。另外，还可能让欧元区通胀前景大大增加。

欧债危机能否彻底解决，是困扰欧元区经济复苏的最关键因素。陈志武认为，目前欧元区国家面对“三高”挑战：高国债、高财政赤字、高税负。欧债危机不只是一个经济问题，也是一个政治问题，是在民主制度下，福利国家政策及“大政府主义”带来的根本性挑战。

“彻底解决欧债危机的办法有，但是每个解决方案都会面对强大的政治阻力和社会阻力。这就需要利益各方长时间博弈、慢慢让步、妥协牺牲。”他称，如果欧元区国家税负不到其GDP的41%，那么他们可通过增税来解决高国债、高赤字问题；如果欧元区经济能够快速增长，那么也有助于降低国债和赤字。但现实情况是，增税没空间，经济强力增长无指望，那就只能依靠缩减政府开支。