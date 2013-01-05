【观点】茅于轼：我们为什么需要人文经济学

各位来宾，非常感谢大家参加这个会，今天我的发言是《我们为什么需要人文经济学》。我最早有这个想法是两年前，现在慢慢成熟了。大概半年前我们开始有所活动，我们发起人讨论了好几次，今天是头一次以开放的会议形式来纪念学会的成立。我觉得自己过去十几年做的事，实际上就是一个关于人文经济学的实践。

我们知道经济学是一门很难的学问，要花很大的精力研究它。但是对经济学有兴趣的人是很多很多的，他们没有机会成为经济学家。有多少人呢？中国有13亿人口，假如1%的话就是1300万，我想不止1%，所以有几千万人对经济学有需要。他们怎么满足这个需要呢？只能零零散散看看文章、上上网、听一些报告。我觉得这还不太够，我们要给广大对经济学有兴趣、但又不想成为经济学家的人提供一个服务。

经济学是一门很严密的科学。为什么要推广经济学？就是要培养一种理性的思维、一种符合逻辑的思维。我想只有经济学能最恰当地把你的生活经验和逻辑思维结合起来。推广这种逻辑思维方法，对于我们国家、对于我们社会有很大的意义。

中国人是东方人，跟西方人比较，东方人思想比较缺乏逻辑和精密的思考，也因为这样，我们在自然科学方面是比较落后的。经济学有点接近于自然科学，所以如果我们掌握了经济学，对提高我们的思维方法、思维能力会有很大的帮助，对中国将来的发展是非常有利的。

我们吸收会员，我们的门槛很低很低。只要你对经济学有兴趣、承认我们的会章就可以成为我们的会员，会章已经在网上公布了。但是要成为我们的会员还有一些特别的义务，什么特别的义务呢？我觉得比较重要的一点，就是我们是一个愿意学习的团体，我们提倡百花齐放、百家争鸣，但是我们不主张互相斗，我们主张互相学习。

互相斗没有什么好处，不符合经济学智慧。经济学强调双赢，大家都得到好处，参加这个学会要能够得到好处，而不是去伤害别人，这是经济学的基本精神。如果我们同意这点，我们不希望用讽刺、挖苦、损人的方法讨论问题。我们主张如果我跟你意见不同，那我学习你对的那一点。

中国有很多优秀的学者，但是不大有学派。你像美国有货币主义学派、芝加哥学派、供应学派、合理预期学派等等，我们中国有很多好的经济学家为什么没有学派？因为我们不善于向别人学习。所以我们学会提倡学习，从学习里头长进自己，对自己有好处，也对别人有好处。这样的群众性组织我觉得有特别大的前景，今天已经是一个证明，在座诸位连坐都坐不下，很多人只好站着。

讲人文经济学还是得回顾一下经济学的发展。现代经济学的奠基人一般认为是亚当·斯密。在他那个时候，还没有经济学，所以他是一位逻辑学和伦理学的教授，但居然写了一本《国富论》，把经济学的一些基本思想提出来了。从那以后，经济学有了非常大的发展，特别是大约100年前有了数学进入经济学，这使经济学发生了翻天覆地的变化，经济学得到巨大的发展。现在诺贝尔奖把经济学也作为一个科学奖。为什么有这么大的变化？我觉得有几个原因：

一， 把微积分用到经济学里边，特别是偏微分，擅长分析许多变量同时变或者个别变怎么影响事物，这种思想方法使我们对非常复杂的经济关系表达更清楚了，对经济学的本身问题想得更清楚了。

二， 数学对经济学的帮助，就是把经济学看成一个财富生产的极大化，所以可以用数学的极大化来研究问题，企业要利益极大化、家庭个人要效益极大化，两个基本假定把经济学理论大厦建立起来了。当然现在的经济学差不多变成数学了，它跟数学不同的地方，是引进几个假定，假定人是经济人，就是说人是关心自己的利益，又假定收益递减，投入不断增加产出慢慢递减，当然还有一些其他假定，比如A大于B、B大于C那么A一定大于C等，有了这些假定，数理经济学把经济学推到非常高的阶段，而且使经济学方法直接用于政策方面，一个政策怎么制定、怎么选择，用数理经济学的方法告诉你什么方法对、什么方法错。

数理经济学厉害的地方差不多就是数学。比如几何学是数学，几何学已经有2000年历史，这2000年就没有什么变化，我们现在用的欧式几何，2000年没有变化，再过2000年我看也不会变。所以数理经济学，我看也是再过2000年也不会变，除非你假定不对，人不是自利的。因此数理经济学确实给我们极大的信心，不分时间、而且不分东西南北，没有什么东方经济学，也没有什么西方经济学，经济学就是经济学。好像几何学一样，几何学没有东方、西方分别，物理学也一样，不因为你是穷人、你是富人，就有穷人经济学、富人经济学，没有。不分立场、不分喜好，因此数理经济学确实非常厉害。自从1969年开始给经济学家颁发诺贝尔奖以后，得诺贝尔经济学家估计一百多人，他们大部分是数学家，不是经济学家，但是对经济学有贡献。

数理经济学有一些非常重要的结论，这些结论虽然是数理经济学的结论，但是我们也可以把它还原成人文经济学，把它变成一个大家容易理解的经济学。

举一个例子，我们学经济学都知道一般均衡理论，一般均衡理论怎么回到人文经济学呢？我的解释很简单，就是你拿钞票能买一切东西。其实这个里头包含很深的道理，一般人很少想。为什么钞票能买东西？你能买粮食是因为“18亿亩红线”的保护？不对，你可以买好多东西，不光买粮食，商店里几千种东西随便买，有几千条红线吗？没有的。

你拿钱买东西不需要票证、不需要审批、没有身份的限制，谁拿钱都可以买。这造成什么结果呢？就是商品之间可以作比较。一个面包两块钱，一度电一块钱，我吃一片面包等于用了两度电，我不吃这个面包，省了两块钱，可以用两度电，因此一个面包等于两度电。本来面包跟电没法比较的，一个是吃的，一个是照明的，有了一般均衡所有商品都可以比较，可以通过钱比较。

我们口袋里的钱可以比较所有的商品，也正因为这样我们才有了GDP，而面包可以和电比较，如果没有钱买一切东西是算不出GDP来的。改革以前，中国社会钱不能买很多东西，买粮食要粮票，买布要布票，那时候GDP是算不出来的，当然现在人民币也还不是能买一切东西，如果你是一个企业家，你就会知道拿钱不能买土地，要审批的。

也因为投资领域不自由，我们价格有所扭曲，只有钱可以无障碍买任何东西的时候，也就是一般均衡，这个时候任何产品都可以做比较。更重要的是，一个社会要生产财富而不是消灭财富。怎么生产财富？生产钱，因为钱能买一切的东西，你赚钱就是财富的创造。

过去我们认为企业不要赚钱，要为人民服务，结果企业赔了好多钱，国家越搞越穷。企业就是生产东西，生产水泥、粮食等，但是东西生产出来国家更穷，为什么？投入太多产出太少。投入了好多东西，劳动、资本、土地、原材料等好多东西，有了一般均衡，有了价格就可以把不同的投入加起来，一比就知道投入多还是产出多。企业必须赚钱，就是必须为社会创造财富。如果没有一般均衡就没法比较投入和产出，企业就没有方向，就只知道生产，而这生产却不一定对社会有利。劳动也是一样，有些劳动不但不创造价值，还消灭价值的，改革以前我们的好多劳动，都是消灭价值的，结果越劳动国家越穷。

有了一般均衡，我们也能比较两个方案，比如煤炭发电，把电送到用电的地方，还是把煤运到用电的地方，哪个对社会更好。运输煤可以走铁路，也可以走公路、水路，用什么运输好？这都是可以做比较的，对社会节约起了非常重要的作用，一直可以运用到国际贸易怎么合理配置资源，在全世界范围内最优利用资源都需要一般均衡。

我举的这个例子说明数理经济学的很多重要的结论，我们可以把它还原成日常生活中的经验。比如钱能买一切东西，钱为什么能买一切东西？如果想到这个问题，你对人文经济学就开始入门了。

人文经济学也是对经济现象的充满好奇心的探讨。为什么钱能买东西？我的钱哪里来的？我挣来的，提供产品、提供服务挣来的。这个钱为什么能变成那个东西？为什么能变成面包、变成电，这里头是怎么样的过程？这就是人文经济学需要做的事。