【经典重读】中国梦：培育企业家成长的土壤还需改良

今古事，几千重！人非物是又东风。三十二载强国曲，一百年来逐梦人。

自中共十八大召开以来，有关“中国梦”的话题一下成了社会热点话题。尤其是习近平总书记在国家博物馆的发言，他说：每个人都有理想和追求，都有自己的梦想。现在，大家都在讨论中国梦，我以为，实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想......空谈误国，实干兴邦。

而有关“中国梦”，《中国企业家》2011年第20期刊文《寻找改变世界的力量》，其中正探讨了“中国梦”与“美国梦”的区别。文章指出：所谓“美国梦”，是一种相信在美国，只要经过努力奋斗便能过上美好生活的理想。而作为“中国梦”的代表，新维控股董事长孙平两次白手起家的创业史，第一次是放弃机关干部的身份下海，第二次则是在与别人合作创业成功后，再次清零，创办了属于自己的企业。

文章进一步指出“美国梦”与“中国梦”，其实并无本质差异。但是，美国以民主、自由为核心的制度文明是保证其在商业等各个方面领先全球的基石。如果中国不能尽快在制度文明上有所突破，“中国梦”能否持续下去将是一个很大的未知数。

“抛开政治制度短长，回归商业基本面，中国的企业家们应该正视与美国优秀企业的差距，并努力缩小这种差距。”《中国企业家》杂志社社长何振红说。她认为，在“创新”与“国际化”两个方面，美国企业有很多值得中国企业学习的地方。

与美国200多年的资本主义发展史相比，“中国梦”才刚刚开始。但中国何时能够出现乔布斯式的企业英雄，不仅需要企业家的才智，还需要土壤上的改良。

9月26日-10月5日，由中国企业家理事会组织的“2011企业家精神探寻之旅”一行18人，对美国大陆进行了一次横跨东西的密集访问。这次浮光掠影式的商务考察与游览，有些新鲜，也有些平淡；有些震撼，也有些平静。

我们的旅程从美国东海岸开始，在美国的西海岸结束。第一站华盛顿，第二站纽约，第三站波士顿，第四站拉斯维加斯，第五站洛杉矶，第六站旧金山

乔布斯死了。

当我从美国归来彻夜辗转与时差较劲的蒙蒙中终于巴望到黎明、随手打开手机网页，瞬间被这条消息击中。

时间是北京时间10月6日上午8:00。有的时候，你不得不承认，身处风暴的中心，对于风暴的到来竟是一无所知。

两天前，美国旧金山时间的中午，到访硅 谷的苹果总部，之前预约时即被告知，公司正忙于筹备5日的新产品发布，不能抽出人员来接待我们，所以这一站的商务考察便成了纯粹的购物体验。我和我的企业家朋友们在苹果专卖店选购iPhone、iPad和带有苹果Logo的T恤衫时，店里安静祥和，丝毫嗅不出它的缔造者已处弥留之际的一丝味道。

我为女儿选购了一款iPod Nano。看得出，这是她最中意 的一件礼物。

中国和美国：反着来？

美国东部时间9月26日晚19:55分，我们搭乘的美联航UA898班机徐徐降落在杜勒斯国际机场。透过舷窗所能看到的华美夜景与中国任何一座大城市并无二致。

在接我们前往下榻酒店的大巴上，华人导游像对待每一 个中国旅游团一样，向我们普及起了美国的基本常识：

“美国什么东西和中国都是反着来。现在华盛顿的时间(夏时制 )刚好和北京时间差12个小时，我们是白天，他们是黑夜；美国的查号台是411，我们是114；美国的救援电话是911，我们的火警电话是119；还有最重要的，美国是资本主义，中国是社会主义……”

这些其实本不用多说。不过，对国人来讲，这种“反着来”的常识如果变成“反着来”的心态，甚至上升为对美外交的最高“政治智慧”，就值得商榷了。