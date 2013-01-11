易纲：中国在全球治理机制中贡献有限

“我们对(全球)治理机制的贡献有多大呢?贡献相当有限。”1月6日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲在北大光华新年论坛上表示。世界政治经济的治理机制反映不同国家间价值观的认同，是价值观和治理之道的竞争，也是具备国际主义精神的专业人才的竞争。
易纲说，在世界政治和经济的治理过程中，必然要“充分宣传所谓责任和价值观，必须有共同遵守的原则和共识”。
在谈到国家在国际社会中的责任时，易纲表示，任何一个国家都是有责任的。
易纲透露，像国际货币基金组织、世界银行等国际组织，很希望中国能牵头一些专业的小组，通过制定规则，形成共识，经常向中国人民银行发出邀请。但遗憾的是，这需要有很强的国际主义精神，而在官本位的体制内，中国现在很难派出人来牵头。
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