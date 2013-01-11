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【酷营销】产品命名八大原则

2013-01-11 09:48 来源：新浪微博 评论(1)T|T

 

【产品命名八个原则】1、好记：与产品有关又引人注目；2、赋予其意义：如讲述品牌故事；3、大声喊出来：能脱口而出的名称可以让消费者成为该品牌的营销人；4、不求一见钟情，例如：谷歌；5、利用人们的恐惧心理；6、与众不同；7、多多益善：备选方案越多越好；8、产品要有新故事：名字是有弹性的。

                                                              ——摘自新浪微博

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