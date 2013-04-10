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罗永浩：雷军土 黄章笨

2013-04-10 10:07 | 作者： 冀勇庆来源：《中国企业家》 罗永浩 雷军 黄章

有钱人用破手机也不会心虚

骂九宫格的很多人就是穷，没有安全感，手机是他们获得社会认同和存在感的这么一个东西。如果你有钱呢，你用一个破手机也不会心虚，用贵手机也不会骄傲。比如我年薪百万的话，我不会因为拿着一款5000块钱的苹果就有骄傲感，我们那里扫地的都用苹果。

可是对于一些屌丝来讲呢，他就觉得丢人，都不好意思见人，九宫格是上个时代的标识，现在不做16宫格都不好意思见人。可是经过审美训练的人都会认为九宫格好，他们在发布会上的大屏幕上是看不到这个的。

我们做了那么多的小创新，结果有人说你只是做了个主题，你有什么可吹的？之前我在网上只是贴了图，其他还没贴出来。其实我要说，地球上所有的手机界面都比iPhone要难看，如果有一家厂商只做了一件事，就是UI做得比苹果好看，那也是一件特别伟大的事情，更何况我们还有70多项创新。

如果你把壁纸做成素雅的，这帮SB又要说三道四了，可是他们忘了，苹果出第一代iPhone也不让换壁纸。PC桌面为什么要壁纸？还不是因为打开PC后桌面太空了。这么大的屏幕上只有2-4个图标，默认出厂只有“垃圾桶”那么几个图标，这个时候换个图标换个封面很正常。图标的出现对于画面没有任何破坏。

乔布斯为什么不让换壁纸呢？我本来摆了16个图标，下面又有很炫的风景，这肯定是个很SB的事情，只是大众消费者审美不及格的SB太多，他们愿意换花花绿绿的，都把自己弄得很可怕。一个典型的例子，就是Windows有多少美化工具，最后一个比一个难看。Mac OS 到今天都不能换主题，人家会说乔布斯有问题，我买的电脑你管我干什么，你控制欲这么强，你心理变态，其实根本就不是这么回事。我研究过特别透，乔布斯为什么禁止你换主题换图标？你想想这个品牌传播效果。苹果还没有那么有名的时候，你坐飞机掏出手机来被别人看见了，就会问你这个手机怎么这么好看，你会说这个是苹果，每个人都会起到传播的效果。笔记本电脑也是一样，都是传播效应。你如果让他们换主题，他们换得一个比一个吓人，还有什么传播效果？乔布斯就是找最好的设计师，把这些做得最好之后，不许别人动。

还有一个问题：iPhone手机这么长，Logo却放得那么靠上面，结果下面显得很空，又印了这么一大堆说明文字，这个不符合苹果的极简美学呀？苹果为什么这么干？它要的是什么效果？一开始很多设计人员都很困惑，我也很困惑，最后还是在一个老美的苹果员工的博客上找到答案的：苹果是一家非常成熟的商业公司，它要的就是每个人拿起iPhone打电话的时候能够露出Logo的这个效果。如果Logo放在黄金比例点的话，打电话的时候Logo就会被挡住了。这家企业实在是太聪明了，它宁可把Logo挪上去，这样下面就太空了，只能用一大堆文字去平衡。

2007年第一代iPhone就是黑色屏幕，什么都不许换，精美绝伦。后来乔布斯看了个报告，50%以上的iPhone用户越狱的目的竟然是为了换壁纸，他不希望用户越狱，只好允许用户换壁纸了。

我们为了让用户不排斥我们的九宫格这个东西，就把壁纸和交互动画做成一体了，让九宫格的“砖块”的存在有合理性，打开和关上App也有了合理性。我们的“砖块”还是要允许换的，你可以换任何一张图，点的时候会出现割裂的效果。

我们会提供十几张壁纸，但是绝对不会提供风景壁纸。你找任何一个搞设计的，我见过的10个设计师中，有9个半都换成了这种素雅的非风景壁纸。你看苹果这种2B的出厂默认壁纸，这怎么会好看呢？

在我们的Rom出来之前，MIUI是全地球最好的Rom。

苹果现在的产品零创新

苹果现在就是一个土包子，走下坡路了。典型的例子就是它的产品更新了，是零创新。所以为什么外边都在传苹果要推廉价机了，就是对苹果来说是进退两难：如果做了廉价机，那它的高端就会卖得差，第一利润降低，第二品牌稀释，所以它就不该做低端机。但是它做高端机呢，你没有创新你怎么比别人多收钱呢？乔布斯时代多收钱靠的是人无我有，我1700的东西卖5000，这个是令人瞠目结舌的。但是现在你原地踏步，别人赶了上来，三星比它差，但是已经很接近了，这个时候你1700的怎么敢卖5000呢，那样人家就不买了嘛，就去买别人的了。买别人你的市场占有率就会下降，等到你的市场占有率足够低的时候，第三方开发者就不为你开发了，那它就会重蹈PC时代的覆辙。你成了小众操作系统，就没人给你写软件了。如果是乔布斯在就很简单，第一继续卖这么贵，第二不停地给消费者惊喜，这就没事了嘛。

对同业者评价：雷军黄章

黄章我没有跟他交流过，黄章是有工匠情结的，他想埋头做个好东西出来，但是他笨，这不是骂人，这有什么不能承认呢？我穿衣服土，人家说我，我不生气，他们笨还不让人家说。雷军土，黄章笨。

黄章笨就笨在他拼命对安卓系统做减法，但是做得方法又不对。我们智能手机浏览器用得很少，但是他却让浏览器在手机的中心位置，成为不能动的，他的大三是不能动的。你一定要让人家能够调整，你给我放了个浏览器，更SB的是一点击就去了魅族首页，我有什么理由去魅族首页，除非魅族收购了新浪，人家用了你手机300多天还是一点击就是去了魅族首页。很多小白用户都不会换。谷歌是不去首页而是空白页的。现在他一点就去魅族了，这个就是智力问题了。

苹果和三星做了实体键，都是凹陷的，如果正面朝下压下去不会点亮屏幕。黄章做了个凸点的，不是蠢是什么？黄章就是个土包子，他笨是无解的。人家买了他的手机不好用，在论坛上抱怨，他说无爱请离开，我买了你的手机就是爱你产品的人了？也太自以为是了吧！用户如果买了我的手机后骂我，我忍呀，我只能辩解但是不能还嘴，还嘴说明你的商业伦理是有问题的，公务员跟我们横是他们无知没有伦理。只有一种情况可以还嘴，就是退货，退货了咱俩就不是消费者关系了，滚你大爷的，这个可以。黄章敢说你退货吗，你敢给退费吗？

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冀勇庆

《中国企业家》高级编辑，关注思想、文化等领域

联系邮箱:aa@163.com

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