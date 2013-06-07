联想控股财务部副总经理杨秋燕：面子、日子与底子

全局视角

整个企业的活动概括起来可能就是三个圈圈，它们代表的是资产负债表、损益表和现金流量表。

财务报表是企业活动的一个反映。经营过程就是我们获取资源（借的或是股东投入的），然后利用这个资源创造价值，无论是生产还是销售、还是最后回到财务的积累，资源得到了增值。

现金流量表贯穿企业活动始终，也就是每一个企业的活动最后都会通过现金的归集体现出来。把企业筹钱和花钱的活动分分类，告诉大家在这一段时间花了多少钱，回来多少钱，现在口袋里又有多少钱，所以现金流量表之外，就有资产负债表和损益表。

拿到企业报表可以问出很多问题，可以做很多事。财务报表是一个全局的视角，在各种业务活动相互作用下，帮助我们来审视现有的业务和目标的关系，审视完后可以分析、复盘、调整等。概括之，整个财务报告可以评价企业的经营业绩，诊断企业的财务状况和健康程度，可以引导和优化资源的配置，可以规划未来的财务经营和决策。

报表没有绝对的好坏，不同的阶段，评价这个企业健康程度的标准也不一样。对于报表的使用人也是这样，甲之熊掌，乙之砒霜，债权人喜欢的报表，投资人未必就喜欢看，为什么？债权人喜欢的报表是安全系数高的报表，他喜欢流动性好，负债率低，有足够的钱，或者说可以很快变成钱还债，这是债权人喜欢的报表。但是投资人或就不喜欢这样的报表，因为没有利用好财务的杠杆，投了一块钱做一块钱的事情，算是有本事，还是投了一块钱能用它去做两块钱的事情、赚两份钱有本事？很显然，投资人更喜欢后者。

总结一下三张财务报表，简单地可解说为三个词：面子、日子、底子。企业的面子是利润表，利润表就是有没有本事赚到钱。再有就是日子，赚到的钱有没有到手，赚到的钱难到手上这个日子就过不下去，现金流就是企业的日子。最后是底子，辛辛苦苦做企业，盘点一下这个家底到底是怎么样的，家里有多少钱，有多少物，别人欠我多少，我欠别人多少，自己还剩下多少，这其实就是资产负债表。

背后是真实的业务

无论怎么样诠释这三张表，它们背后唯一的存在，就是真实的业务。如果我们只看到这些表面的数字不去看背后的业务，其实报表就是一张废纸。三张表不是孤立的，它们之间都有联系。

很多CEO可能会说，这个业务在我心中很有感觉，但是这个财务在心中一点感觉都没有。我知道销售是什么，也知道这些供应商客户是什么，知道公司业务每一个环节的问题在哪里，但是财务报表又能帮助我什么？你让我从财务报表中看业务，还不如我自己直接从业务看业务。

其实财务报表能提供一个不同的角度。所有的销售、生产、策划、管理，代表不同的线，仅从一条线、一个维度不能很好参透公司业务。我们或许不知道这些若干条线综合作用以后的企业真实全景是怎样的。财务报表是平衡过各条线一个互相作用力之后，给我们透视出的一个企业现在的情况，也帮我们回顾当时设立这个企业时的经营决策走到哪一步了。是走到了一半，还是走到了四分之三，还是走到了终点。

整个资产负债表就可以映射到所有企业的活动，阅读资产负债表就可以帮助我们了解企业的规模怎么样，企业的资产都分布在哪儿，都有什么东西，都欠了哪些内债、外债，可以摸清这个企业的家底到底怎么样。我们拆解下资产负债表，资产负债表可以把它分成三个主要的部分资产（包括流动资产和非流动资产）、负债和权益。资产的第一个科目就是现金科目，越往下的条目变现的速度就会越慢，越到上面的条目变现的速度越快。负债恰恰相反，按照偿还的速度看，越在上面的条目需要去还的速度就越快，越在下面的所需还的速度越慢，比如股东的钱现在不需要还。要还也是说要减资了，或者退出了才会还。资产负债表其实讲的是时点，资产负债表永远都是某一天某个时段的资产负债表，不可能是说某一个日子、某一段日子，或者说某一年的资产负债表，这是不存在的。资产负债表另一个特点就是恒等式，总资产就是负债加上所有者权益，资产有什么，负债和权益方面能解说出这是谁的。

管好应收账款

财务管理的话题较大，可细分出很多各个不同环节的话题。比如，如何进行库存管理，怎样合理做项目预算？怎么做好未来的现金流的预测？这里分享应收账款的相关知识。

应收账款其实就是我们口袋里的钱，现在不是钱，以后也会是钱，管好这个应收账款对企业来说是头等大事。简单介绍管好应收账款的几个环节，其一是信用政策，用来评价客户赖账的可能性，就是说我们对这个客户要有充分的了解，什么样的客户可能会欠款，可能会赖帐，信用怎么样，有很多类似的工具可以帮助他们评价这个企业的客户。

另外，企业也要考虑自己承担这个风险的能力，也就是说企业有多少风险能够承担对方违约。有些创业初期的企业，辛辛苦苦一年开张，做的一单生意本来能够支撑全年所需，但是这钱收不回来，资金链可能就断了。像这类情况，是不是可以少收一点，早点收回来，这些都要经过仔细的考虑。

定期核对往来也很重要。早些年，对账有个很有意思的现象，到年底审计的时候，大家都会发询证函，发来发去，无非就是说你欠我多少钱，我欠你多少钱这种。一般我欠你多少钱，没有人主动去说，而发出你欠我多少钱的函又如石沉大海。大家都知道，过了两年，你要没有这种催缴记录的话，可能自己的诉讼时效就过了，想再收账就很难了。对账这个事情很重要，要对清楚，以便保障想收账的时候，还有一些手段可以收回来。