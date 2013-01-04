互联网遭遇创业“迷失季”：创业蛋糕好看不好吃

“看看我们新上线的手机组件。”摇晃着手中的iPhone手机，北京某广告公司负责人王一平（化名）脸上颇有得意之色。王一平向记者介绍，这款手机APP是由创新工场某创业团队免费为他们设计制作的。“现在很多年轻人创业找不到方向，所以只要你给他们指一个方向，不赚钱甚至倒贴时间和人力成本，他们也干。”

王一平所说的，正是当今互联网和移动互联网行业的普遍创业迷失。根据康盛公司(Comsenz)与艾瑞咨询机构(iResearch)近日联合发布的一份2012年互联网创业者生存与发展报告称，72%的创业者是出于“兴趣爱好”，超过57%的创业者对自己创业的行业表示“完全不了解”或“略微了解”，超过45%的创业者2011年年度收入不超过1000元，近20%的创业项目年度收入仅在1000～5000元。

一群年轻人，仅靠模糊的大方向和创业激情所驱动，完全依靠投资人或自筹资金投入，将盈利与否抛诸脑后，是当前互联网创业中的真实写照。

理想与现实有多远

2012年末，一条由56网市场销售副总裁李浩爆料的帖子在新浪微博上被疯转。微博称，他在杭州参加淘宝联盟大会，问同桌一个“85后”的小伙子的行业与收入，对方谦虚地回答，就自己一个人在家瞎弄个小网站并做做微博转发，一个月的收入35万。

在互联网这个神奇的地方，创业成功与得到风投青睐的案例似乎每天都在发生。

然而并非人人都有这样的好运气。创业者王楠和同事两年前因对单位环境不满，于是背水一战，选择创业。在自家的小书房，两个年轻人开始了生存挑战，从淘宝开店到微博转发几乎无所不做。然而两年过去了，创业毫无起色，两个创始人之间也发生意见分歧。

“本来我们都想好了，实在不行我们去参加非诚勿扰栏目。一方面给公司打开知名度，另一方面积攒人气，节省广告费。”王楠说。回忆创业过程中的种种不着边际的想法，让人感觉啼笑皆非。在这两年中，收入较高时，一月能达到两万元左右，而在淡季几乎颗粒无收。

心态浮躁、经不住诱惑、缺乏耐心，甚至只是为了钱而创业。这样的创业公司会缺乏信念、耐心，经受不住诱惑和耐不住寂寞，甚至急干卖掉自己的公司以套现。以赚钱为唯一目标的创业者很难在创业中胜出。

在北京市望京区附近的一个居民楼里，一群以加强微博朋友互动为初衷的创业团队在此奋斗。5个月以后，在刚刚有望得到风险投资的前期，新浪微博自己推出了“密友”组件，与该创业团队的发展方向不谋而合，这将该创业团队5个月的努力全部摧毁。

被新技术、新公司淘汰，是互联网创业中容易遇到的问题之一。创业者的经验不够、人脉不够、资源不够，都很难让创业公司在互联网时代找准定位。

创业者的冬天

在什么热门做什么的互联网创业路上，一批“凑热闹”的公司最先倒下了。

一度被宣传为“第二个凡客”的维棉网，如今打开网站，已经看不到有任何商品链接的踪影。

早在2012年7月份，供货商就曾对维棉网上门讨债，但是在长达一个月的时间里，维棉仍然未能解决这个问题，最终使得仓库被执法部门查封。资料显示，维棉网于2010年11月6日正式上线，创始人兼CEO林伟曾在金山担任高管。在创业初期，该网站拿到了天使投资人徐小平1000万元的投资。

维棉网是电商热潮的一个真实写照。在以烧钱和亏损为线索的电商故事中，贯穿了优购、好乐买等鞋类电商转型，主营母婴产品的红孩子被“贱卖”给苏宁易购，乐淘出售，初刻危机，玛萨玛索待价而沽等悲凉的时刻。

事实上，这个烧钱和亏损的经验模式已经延续了数年之久，从当年的第一代门户网站热开始，到随后的博客热、WEB2.0兴起、模仿推特、团购网站跟风……无数公司迅速崛起，冒了个泡，又迅速泡沫破裂，销声匿迹。

互联网创业的蛋糕好看并不好吃。根据清科集团报告，2005年以来，VC、PE参与投资的互联网公司达上千家，而目前已经上市的企业却屈指可数，很多都是昙花一现。

“创业公司多了，投资资金减少了，就是创业者的冬天。”一位投资人这样告诉记者。2012年下半年以来，投资速度明显放缓。

“PE和VC大范围的暴利时代已经过去了。像一列火车一样，不是一个车厢慢下来，而是整体慢下来了，不管理性非理性，2012年投资都比2011年慢。”清科创始人倪正东则指出，创业者是“剩”者为王。在中国，大部分创业者都选择跟从，这使中国创业者最大的遗憾就是“Me Too”（我也是）。创业者不要做陪练者，更不要做追随者，而应考虑自己做什么，大浪淘沙后被剩下的就是老大。