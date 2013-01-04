2013科技业8大预测：孵化器开始消亡 黑客来袭

北京时间1月3日消息，据外国媒体报道，美国科技博客SAI周三公布文章，对2013年的科技行业作出了8项预测，主要内容如下：

1、社交商务利率下降

当然，像Gilt Groupe、One Kings Lane和HauteLook等公司都非常热门，但可能不会永远热下去，这与社交游戏公司非常雷同。互联网会推动更多的消费者，通过快速的点击iPhone手机等方式来找到最合适的交易。非常不幸的是，如果社交商务公司没有特色，那么将很快成为过往烟云，也将得不到依赖于网络的消费者的青睐。

2、硬科技东山再起

预计2013年将有更多的硅谷公司东山再起，并在硬科技领域取得优势。企业如果无法通过独特性来体现价值，那么就需要靠知识产权——发明并拥有独特的产品。无论如何，创新将有助于推动消费者的需求。知识产权的专利也将再次表明初创型公司将得到重视。初创型公司的初期增长或将非常缓慢，但长期的竞争力将会异常显著。

3、孵化器开始消亡

孵化器曾帮助那些初创的企业获得外来的帮助、支持和资助，如今却饱受困境，一些将在今年走向灭亡。Y Combinator尽管一度非常成功，但近期也宣布市场的欢迎度已经下降。

4、风投资本将停止复制“完全服务”模式

风投资本公司将停止“完全服务”模式，因为负面的自主选择的偏见已经越来越明显。如果你是一位企业家，想要获得风投提供的完全服务支持，那么这将表明你还不如其他人强大。

5、“保留技术”和“保留工人权利”

“保留技术”和“保留工人权利”将面临科技引发的更多分歧初创型企业提供一款应用，能够让人们快速地引发外界对出租车行业的汽车服务进行批评，例如一些汽车出租公司可能还没有所需的许可证，缺乏相应的保险以及工作存在风险等。这种情况可能会导致两种结果——技术进步和工人权利的提升，但最终这两种也可能合二为一。随着技术的发展，这种分割也可能会成为新兴的主题，最终我们将可能会看到一些新奇的合作产物。

6、黑客破坏重要数据

黑客们将集中巨大的创造性能力，来破坏防病毒保护措施，并大量攻击政府机构、顶级公司和其它重要组织。但是，人为的失误给黑客们带来了更多便利，预计今年至少将有两大类数据遭到黑客的破坏，这些数据要么会价值连城，要么会影响成百上千万用户。

7、网络民族主义者借机攻击

互联网既是网络攻击者利用的一个武器，又是攻击的目标，使得网络犯罪分子不断发动有害攻击并偷盗大量敏感的信息。一些网络民族主义者将把愤怒发泄到其它国家或民族。

8、过时的法律和发展的技术将继续引发难题

法律行动迟缓，难以跟上科技发展的节奏。法律因此也需要加快发展步伐，以确保科技公司遭受伤害，或伤害别人。