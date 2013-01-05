360官方证实与谷歌达成合作 股价大涨超新浪

360此前就同谷歌有过合作关系
1月4日消息，据国外媒体报道，科技网站Zdnet称，奇虎360已经向其确认，公司确实同谷歌存在合作关系，但拒绝透露合作处在何种阶段以及合作方向的具体信息。
Zdnet网站表示，360发言人回应称，“我们目前只能证实合作关系确实存在，但有关合作的具体信息现在不能透露。”
美国彭博社本周早些时候报道称，研究公司Wedge Partners预测，360和谷歌的合作最早可在2013年年初展开。360董事长周鸿祎此前也曾公开表示，公司愿意同谷歌、微软以及搜狗公司展开合作。
Zdnet网站指出，360此前就同谷歌有过合作关系：360浏览器最早绑定谷歌搜索服务，但后来奇虎又改用自己的搜索引擎了。
延伸阅读：
1月5日消息，受到奇虎360已证实与谷歌展开合作消息刺激，奇虎360股价周五收盘价31.67美元，涨1.87%，市值升至36.86亿美元，已超新浪的35.25亿美元。
过去一年，奇虎360股价大涨101.84%，而新浪股价涨幅仅为1.46%。
昨日，美国ZDNet网站报道称，奇虎已经证实，该公司将与谷歌达成合作，但奇虎未提及具体细节。本周早些时候，彭博社报道指出，美国投资公司Wedge Partners称奇虎将有可能在2013年初跟谷歌合作。奇虎董事长兼CEO周鸿祎(微博)也曾经表示，该公司可以跟像谷歌、微软Bing和搜狗等搜索服务合作。
美国投资银行Stifel Nicolaus此前发布投资报告称，奇虎360搜索业务将于今年1月商业化，并维持奇虎360“买入”评级。受该消息影响，奇虎360当日股价大涨创52周新高。
截止目前，奇虎360已跃升至中国互联网市值排名第五位的公司，排名前四位的分别是：腾讯、阿里巴巴（已退市）、百度、网易。
按照最新的股价计算，奇虎360市值已达搜狐（18.22亿美元）的2倍、人人公司（13.92亿美元）的2.65倍；同时也超越了携程（32.75亿美元）优酷土豆（31.87亿美元）、新东方（31.68亿美元）等一系列中概股公司。
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