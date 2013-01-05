各路资本，到底给农业带来什么？

文 | 本刊记者 林默

在2012年，有哪个产业板块每周都会迎来新的投资者前来探路？答案或许让你吃惊——农业板块。投资农业的人们来自各个领域，在IT圈热闹了多年的联想、网易、京东也都跑来这个圈子捧场，越来越多的外资面孔试图成为跻身这个圈子的新贵。

乌克兰农牧集团（ULF）董事长奥列戈·巴赫马久科，就是一个想跑进中国农业圈的人。为了让自己的玉米能够出口到中国，2012年他到中国拜访了中粮、北大荒、新希望、中工国际，几乎所有中国有“大农业”概念的公司都在他的拜访范围之内。在安排就餐的时候，他还在询问自己能否坐在中粮集团董事长宁高宁的身边。

“为了玉米出口，我今年一共来中国5次。希望未来还可以有甜菜糖、葵花籽油的出口。”在会场门口，奥列戈·巴赫马久科强调说。“那你不妨试试明年来中国12次，也许下一步的出口目标就实现了。”国务院发展研究中心学术委员会秘书长程国强半开玩笑地对他说。

说起未来的商机，这个37岁的乌克兰商人总是抑制不住的激动，他几乎告诉每一个来和他交流的嘉宾，他向中国出口的玉米不仅能保证非转基因，且价格上要比美国出口中国的玉米便宜25%。

他太渴望打开中国市场了，因为在他看来中国的农业生产一定会走上工业化、产业化的道路，这条道路必然会导致饲料使用的增长，而饲料里埋藏的就是自己的掘金之旅。奥列戈算了一笔账：现在中国的农户养一头猪，每年所需的饲料仅为150公斤，其它的饲料可以来源于农户家吃剩的食物。产业化的猪场里，一头猪每年的饲料需求量为350公斤。农业的产业化意味着中国的饲料需求量会日益增长，而作为玉米等粮食出口大国的乌克兰，或者说乌克兰农业集团，想做中国饲料领域的淘金者。

而以养猪为主业的大北农集团也许就是奥列戈下一个潜在客户。据大北农集团副总裁宋维平预测，综合型企业将成为不久后国内养猪业的主要形式，高度发达的现代生产型、综合服务业将成为现代农业的支撑。

可是，在一些身处农业圈的人看来，这个圈里的日子过得却很纠结。

韩伟集团有限公司董事长韩伟表示：“中国的农业投资进入了一个充满矛盾的时期，我们的身边充斥着资本进入农业的声音，但对于身在农业领域的我们，却常常觉得困难重重。”

在韩伟看来，国内肉蛋奶食品安全的主要症结，在于中国农业的产业结构集中度过低，因而很难形成产品的标准。正是因为面对为数众多“脆弱小群体”，让韩伟集团这种相对集中的龙头企业的迅速扩张“门都没有”。

与韩伟怀着相同困惑的，还有三全食品董事长陈南。糯米需求量占全国总需求量10%的三全一直在考虑通过租种农民土地，建立自己的原料基地。但考察了全国几个主要的糯米产区后，他发现这是一条几乎走不通的路。因为土地对于农民来说，不仅意味着经济收益，更承载着社会保障，这让他与农户间关于租地的谈判进展缓慢。

让陈南与韩伟矛盾的是同一个话题——分散的农户被挡在了农业产业化道路上。而同样可能面临这一困境的还有新加坡奥兰国际有限公司高级副总裁Raj Vardhan，因为其公司此前的经营原则一直是不直接去购买土地，而是租用土地。

工商企业遭遇的瓶颈恐怕短期内还难以在政策上找到突破口，政策制定者有着他们的顾虑。农业部农村经济研究中心主任宋洪远给陈南们泼了盆冷水：“我们不提倡工商企业长时间大面积直接租种农户的土地，但鼓励工商企业为农户提供产前保证、产后服务，发展产业化经营。”宋洪远称。这恐怕就是碍于中国人多地少的国情吧。

总之，越来越多的资金流向农业产业，但是土地流转制度的固化，让他们难以做大做强。