华硕宏基宣布停产上网本：超极本平板成“杀手”

上网本匆匆走完了5岁的生命周期

最后两个力挺上网本的生产商华硕和宏基近日确认，今年1月1日起，一旦卖完现有库存的余货，将不再推出新的上网本。加上此前三星、惠普和戴尔纷纷抛弃上网本，上网本这个生于2007年的PC市场新宠，匆匆走完了5岁的生命周期。

实体店电商集体清库存

昨天，记者走访中关村多家电子卖场发现，曾经撑起销售半边天的上网本已经退居二线，货架最显眼位置上摆放的是新兴的超极本和平板电脑。

“我们库存还不少，要买就抓紧啊，现在可是卖一台少一台了！”鼎好电子商城戴尔专卖店店员向打听上网本的消费者大力推荐。记者在这家店里看到，为了赶紧清理库存，上网本被放在醒目位置大力推销。尽管海龙、中关村e世界等电子商城的商家对上网本即将退市的消息大多不愿直言，一位代理华硕、戴尔等多个品牌的资深经销商告诉记者，厂家的确已经向经销商透露了停产消息。

这位经销商表示，电子类产品只要停产，库存机的压力会非常大，大笔的资金占用会使店面运作困难，因此红极一时的上网本很快将进入降价出尾货阶段。“现有两三千元的上网本有可能降到一千多元，甚至几百元也有可能。”他表示。

在电商网站上，上网本的销售已经开始尾货出清。京东北京地区页面显示，上网本有82款，但实际有货的只有50款，且有半数都挂出了红色的“直降”或是“赠品”以及“售完即止”字样，在价格选择栏里，甚至还有“尾货清仓”的选项。国美在售的15款上网本中，也有3款无现货，8款正在打折促销或是送赠品。天猫商城仁迈数码专营店客服表示，店里的上网本已经降价至最低，其中一款华硕10英寸上网本从1999元直降500元出售。

曾经风光无限开启新时代

时间倒转至2007年，华硕推出首款体积小、功耗低、价格便宜的上网本Eee PC701，这台7英寸屏幕，存储空间仅为4GB的Q版笔记本，惊艳世界。一时间，各大电脑制造商戴尔、宏基、惠普、联想等几十家中外厂商蜂拥而上，就连微软也拿出看家的Windows 7大力支持上网本的发展，英特尔更是针对上网本量身打造了Atom处理器。

具备传统笔记本上网、聊天、收发邮件、处理文档等功能，上网本体积更轻巧，屏幕一般不超过10英寸，两三千元的售价也仅为普通笔记本的一半。上网本出现之前，索尼、三星等厂商曾推出过外型小巧的笔记本，但价格不菲；惠普、戴尔、联想等不乏低价位的笔记本，但外型及市场表现一般。处于全球金融危机之下，消费者对昂贵的笔记本敬而远之。华硕将“低价”与“小巧”这两个元素搭在一起时，却产生了奇妙的化学反应，一下子抓住了消费者的心。

这个谈不上“创新”的小玩意儿，扮演了金融危机下PC产业“救命稻草”的角色。2008年和2009年两年，上网本热卖达到了顶峰。销售数据的火爆，让当时美国市场研究公司ABI Research对上网本持有相当乐观的态度，称它开启了一个新时代，并预测2010年上网本的出货量将达1.39亿台。

结果，当年的上网本出货量为3940万台，只是预测数的零头。不过这已经领先于当时出货量为2300万台的平板电脑了。而到了2011年，形势大变，平板电脑出货量为6300万台，上网本却仅有2940万台。

2012年的数据就更没什么好比的了。IDC预计，2012年的平板电脑出货量为1.22亿台，而上网本的出货量不值得深究。实际上，随着最后两家坚守阵地的华硕和宏基停产，2013年的上网本销量基本将归零。

超极本平板成为“杀手”

曾经风光无限的上网本为什么寿命只有短短5年？从使用者的感受中或可窥见一斑。

“我的上网本肯定是一枚单细胞生物，每次只能运行一个程序，开了邮箱就不能开QQ，开了QQ就不能开旺旺，点支付宝付款后，可以用手机看30条微博然后才能跳到支付页面。开机还要忍受1分56秒。”

“现在满大街都有WiFi，人手一台平板电脑，速度快、能上网、又好玩，而且可以搭载无线键盘，微软的Surface平板还能装Windows，轻薄实用，谁还用古董上网本？”

飞象网CEO项立刚认为，上网本发明之初就是PC制造商在金融危机下借机喘息，并寻求新突破的一个过渡产品，它算不上进步，甚至可以说是一种倒退，“本身它低价、低配置的定位就很尴尬。”

近年来，风靡市场的超极本和平板电脑，成为上网本面临的最大打击。

虽然首创超极本的英特尔一直没有给出特别严格的定义，但从目前上市所有机型中，有人为第一代超极本画了一幅“素描像”：厚度小于18毫米，重量小于1.5千克；从休眠状态唤醒，用时少于10秒；采用高性能处理器，同时运行多个程序依然保持流畅；日常工作状态下，续航时间至少5小时以上——这些特点，都对上网本造成了直接冲击。

传统笔记本电脑售价越来越低；更加新潮的超极本出现；以iPad领军的更加轻便的平板电脑迅速占据市场；全球经济形势好转、上网本价格优势被削弱，这四大杀手联合终结了上网本。英国《卫报》专栏作家杰克·斯科菲尔德在文章里写道。

“买小笔记本的消费者，通常都有台式机或是大笔记本，他们对价格不那么敏感，而对性能要求高。所以当英特尔推出了超极本概念、苹果抛出iPad引起全球平板电脑风潮，在更轻更便携，续航能力更强的超极本和平板电脑挤压下，上网本的优势荡然无存。”互联网评论人士金错刀指出，过于便宜的定价留给制造商利润空间太小，商业模式不持续，也是上网本遭遇滑铁卢的原因之一。“预装Windows 7的授权费就50美元，这让制造商可图的利润很少。”

金错刀认为，苹果于2010年下半年推出的一款售价高达999美元的11英寸MacBook Air笔记本给身处盈利困境的PC厂商提了个醒：价格战不是产业发展的未来趋势，高端超极本市场确实有利可图。

展望

云计算有望救活上网本

实际上，也有业内人士并不认同上网本末日之路的论调。

“上网本只是打了个盹儿，没有被判死刑，它还会回来的。”有观点认为，云计算的出现让上网本重新看到了希望。

这种观点认为，云计算的进步让协作和文档分享等各种办公活动可以轻松展开，从而降低了硬盘等本地存储设备的重要性。“消费者曾经诟病上网本没有光驱，而今天，有多少人还在用光驱？”一位业内人士表示。

腾讯发布的调查也显示，31%的网友支持“上网本将会重生”的观点。“当平板电脑出现时，有人觉得它会取代手机甚至笔记本，而现在平板电脑只是静静地躺在家中，而不是带到办公室来使用，笔记本产品仍然是消费者所需要的，平板电脑不能占据主导地位。”一位网友认为，平板电脑的有些功能还是比不了上网本，有些甚至没有USB接口，只能供娱乐而已。还有网友则认为，上网本归根结底是属于笔记本的范畴，笔记本终究会回归上网本便携、易用的道路，只是制造商必须发挥持续的创造力，特别是在移动应用方面做到更出色的性价比。

这一趋势也在一位与厂商关系密切的经销商处得到了验证。“厂家给我的消息是，‘上网本’这个名词没有了，但华硕、戴尔等厂商不会放弃小笔记本概念，10英寸、11英寸的小笔记本仍会发展，只是无论性能还是配置，肯定比现在的上网本高。”