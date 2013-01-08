谷歌董事长施密特今日访问朝鲜 从北京出发

据新加坡《联合早报》消息，美国前新墨西哥州州长威廉·理查森和谷歌董事会执行主席埃里克·施密特一行9人，于1月7日在北京搭乘中国国际航空公司的航班，飞抵朝鲜首都平壤，开始对朝鲜进行私人访问，并寻求与被扣押的美国人进行接触。
在平壤顺安机场，理查森接受新华社记者访问，他表示在此次“私人人道主义之行”中，他们将同朝鲜官员、企业界人士进行会谈和对话，了解相关人道主义情况，尝试与被扣押的44岁韩裔美籍观光客裴俊浩接触。他说：“我们对（朝鲜的）经济和政治情况很感兴趣，对朝鲜发射火箭表示忧虑，关注对话的重要性。”而施密特谢绝任何采访。
据悉，代表团一行9人将在朝鲜停留4天3夜，明后两天将同朝鲜外务省官员举行会谈，并将参观金日成综合大学电子图书馆、平壤民俗公园和人民大学习堂等。
就谷歌此行透露出的信息，很多观察家认为金正恩在生活中显示出对现代科技的爱好，而谷歌又正好是西方世界最优秀的信息服务提供商之一，他们猜测谷歌此行耐人寻味，有可能会促进朝鲜网络解禁。但华盛顿国际关系与战略研究中心(CSIS)高级顾问与韩国研究主任Victor Cha认为，网络控制在朝鲜的执政政策中的地位不可能动摇，网络解禁遥遥无期。（来源：《钱江晚报》）
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|