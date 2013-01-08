谷歌董事长施密特今日访问朝鲜 从北京出发

据新加坡《联合早报》消息，美国前新墨西哥州州长威廉·理查森和谷歌董事会执行主席埃里克·施密特一行9人，于1月7日在北京搭乘中国国际航空公司的航班，飞抵朝鲜首都平壤，开始对朝鲜进行私人访问，并寻求与被扣押的美国人进行接触。

在平壤顺安机场，理查森接受新华社记者访问，他表示在此次“私人人道主义之行”中，他们将同朝鲜官员、企业界人士进行会谈和对话，了解相关人道主义情况，尝试与被扣押的44岁韩裔美籍观光客裴俊浩接触。他说：“我们对（朝鲜的）经济和政治情况很感兴趣，对朝鲜发射火箭表示忧虑，关注对话的重要性。”而施密特谢绝任何采访。

据悉，代表团一行9人将在朝鲜停留4天3夜，明后两天将同朝鲜外务省官员举行会谈，并将参观金日成综合大学电子图书馆、平壤民俗公园和人民大学习堂等。

就谷歌此行透露出的信息，很多观察家认为金正恩在生活中显示出对现代科技的爱好，而谷歌又正好是西方世界最优秀的信息服务提供商之一，他们猜测谷歌此行耐人寻味，有可能会促进朝鲜网络解禁。但华盛顿国际关系与战略研究中心(CSIS)高级顾问与韩国研究主任Victor Cha认为，网络控制在朝鲜的执政政策中的地位不可能动摇，网络解禁遥遥无期。（来源：《钱江晚报》）