赶集“叛逃者”狙击老东家：蚂蚁短租内斗曝光

今年1月6日，原赶集网两大高管王连涛和陈驰做了一件很戏剧性的事情：

作为赶集网蚂蚁短租初创时的负责人，两人在离开赶集网半年后，不仅创业推出了和老东家完全一样的业务小猪短租，还在新年伊始就和对方抢跑融资的宣传。

6日下午2点，赶集网宣布将其蚂蚁短租业务正式进行分拆，并宣称蚂蚁短租独立获得由优点资本、蓝驰创投、红杉资本共同投资的近千万美元。

戏剧性的一面是，在赶集网对外宣布消息的前2个小时，小猪短租提前宣布自家也获得千万美元级别投资。蚂蚁短租分拆融资的消息原计划于1月7日下午公布，最终赶集提前一天披露，但仍被小猪短租抢了先。

“融资金额相同，但未披露投资方，或有借助赶集东风来炒作的嫌疑。”有业内人士如此猜测。

姑且不论其是否炒作，事件背后却揭示出，蚂蚁短租和小猪短租之间的行业竞争趋于公开化：赶集网CEO、蚂蚁短租董事长杨浩涌指出，独立的短租平台没戏；陈驰则隔空喊话：分拆后的蚂蚁短租仍没有独立控制权，在团队配备上仍显单薄。

随着双方竞争的升温，此前蚂蚁短租人事动荡的内幕也浮出水面。

战略分歧致蚂蚁短租分裂

腾讯科技独家获悉，早在2012年4月，时任赶集网副总裁的陈驰等人就提议对蚂蚁短租业务进行分拆，但未被通过。不过，当时蚂蚁短租已经受到赶集网整体战略的影响，这为最终赶集网爆发的人事震荡留下了隐患，也为此次最终独立分拆做了铺垫。

2011年年底蚂蚁短租推出时，陈驰开启了蚂蚁短租业务，当时的王连涛还主要负责赶集的团购业务，到2012年初，受市场整体环境影响，赶集网将团购员工调整至蚂蚁短租业务，共享双方资源，王连涛和陈驰共同负责蚂蚁短租。 但仅仅半年后的2012年6月，王连涛和陈驰一起从赶集网离职。蚂蚁短租早期团队有近150人，其中近100人的线下地推人员在2012年3月全部裁掉。到了去年6月份，蚂蚁短租业务的产品、技术、运营团队又走了近40人，流失率达到80%。据了解，蚂蚁短租的运营人员多为此后进来的新人。

短租业务是2012年赶集网最核心的产品项目，为何在运营半年后团队就遭瓦解？问题就在于内部在发展战略上出现了分歧。其中，投入产出是矛盾的焦点。

速度在蚂蚁短租初期成为压倒性的任务。“一年内要覆盖30-50个城市”陈驰回忆说，“当时上面说要速成，可以不用过多考虑成本。”事实上，赶集网曾号称给予短租业务投入资金2000万美元。杨浩涌也高调表示过，在短租业务投入上不封顶。

但很快杨就意识到问题：蚂蚁短租业务当时投入太大，入不敷出。“用20元的成本换来10元的营收，投入产出比没达到预期，我不认可，而且当时蚂蚁短租的平台上还存在着合作商家作弊的行为，有些都是房东自己下的单。”

赶集此前做的团购业务没能让其赚到真金白银，而蚂蚁短租烧钱后又没能迅速见效，这使杨浩涌失去了耐心。知情者称，杨认为短租业务没有物流、仓储，不需要太多的地推队伍，于是2012年3月份，蚂蚁短租对团队做出调整，近百人的地推队伍解散。

但陈驰和王连涛并不认同这种做法。“这是从一个极端走向另一个极端，并非健康发展之策。”陈驰说，但当时的决策权不在他和蚂蚁短租的团队手中。

从这其中的过程可看出，赶集的蚂蚁短租一开始是不计成本，后来又走到狂砍成本，而现在又开始分拆大做，杨浩涌的想法过于摇摆了吗？对此，杨浩涌回应称：“蚂蚁短租一直都在大做，裁员绝非为了压缩成本，当时团队运营的效果没达预期，必然要做出调整。”