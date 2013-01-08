超日太阳能、天华阳光唱双簧？3.8亿贷款实质逾期

中国光伏界从不缺少故事。

2009年，光伏行业如2012年般出现了全行业亏损，许多组件企业为了消化库存，纷纷进入下游光伏电站的投资，包括超日太阳能。

2009年12月，超日以600万欧元受让了超日捷克（电站）过半股权，出让这一电站项目的是天华阳光控股有限公司（下称天华阳光）。仅仅数月后，2010年3月，超日竟匆匆将超日捷克出售与SMS Solar S.R.O，出售合同金额不低于2，625万欧元。

如果不联系超日上市进程，无法得知这笔交易的重要性，2009年7月，超日太阳能第一次冲刺上市失败，在2010年超日又启动了上市进程。也就是说，某种意义上，SMS的高溢价收购在超日上市进程中作用不可小觑。

那么SMS是谁？

记者获悉，创业板上市公司向日葵在2010年年报中披露了一起诉讼。称和天华阳光（香港）国际有限公司约定，2010年6月底偿还向日葵支付给SMS SOLAR S.R.O.300万欧元款项，天华阳光实际控制人苏维利为上述款项承担担保责任。

一些似乎已有答案。天华阳光现在与超日的关系路人皆知：天华是超日最大的客户和应收账款最多的客户之一，天华的实际控制人苏维利则是超日的第四大股东。

海外担保暂停

然而，天华阳光和超日太阳能的双簧还不仅于此。

Chaori Sky Solar Energy S.à r.l（下称超日卢森堡）为超日太阳能和天华海外设立资金规模最大的合资公司，由香港超日出资2800万欧元，占股本总额的70%；天华出资1200万欧元。

在2012年5到7月份，超日太阳能火速批准向超日卢森堡提供3笔贷款担保共计1.5亿欧元，多为向国开行项目贷款。

记者就此解剖其中一笔2171万欧元的担保，上海一位银行人士对记者称，国开行的光伏项目贷款总额一般不超过商业计划书中总投资的80%，比例多为75%。

也就是说，如果根据担保和贷款1:1推算，此次担保超日获取贷款预计在2171 万欧元，对应的在国开行的项目申报的投资总额为2894万欧元，平均为275万欧元/Mw。

记者查询发现，这个电站的建设时间为2011年的下半年，同期保加利亚电站的建设成本是多少呢？上海一位光伏界人士对记者称，根据当时欧洲大型承建商的披露报价：交钥匙价格在1.4-1.6欧元/wp，而保加利亚项目开发费，10Mw级别的项目，最多不超过0.2欧元/瓦。

如此算来，当时保加利亚光伏项目的总投资在市场最高水平为1.6-1.8欧元/wp，也就是160万-180万欧元/Mw，超日卢森堡总投资额比市场水平高出了50%-70%。

另外，据上述光伏人士称，2011年中期，保加利亚光伏项目国外银行接受的总投资金额200万欧元/Mw，75%获取贷款仅为150万欧元/Mw！

一些业内人士质疑，这样只要贷款到位，还可以创造额外的现金流，以此角度，或可以理解超日建设电站上瘾了。

12亿元人民币巨额的项目贷款担保背后，是什么模式足以打动国开行，谁在操盘？一个不得不提的人物是张怡。张怡为天华阳光执行董事兼CEO，此前，她则为尚德的CFO。

而根据记者获悉，超日-天华的海外电站投融资结构中，与尚德GSF颇为类似，均为组件商进入下游电站投资，主要融资对象都是国开行，海外电站投资和日常运营主要由小股东负责，都由大股东为其提供了担保，最重要均出现了反担保的交易结构。

不要小觑这个反担保，尚德GSF危机导火索就是它，也让尚德和张怡在美国成为被告。在超日海外电站在国开行的贷款中，均由sky Capital Europe S.a.r.l反担保，反担保的资产却未予披露。

利用此模式，尚德模式开始大规模复制到超日太阳能，2012年5-7月，超日火速通过了向超日卢森堡提供3笔共计12亿元的项目贷款担保。

就在这一切快完美收官时，尚德GSF丑闻引爆，上述反担保模式很快成为焦点。记者获悉，上海证监会随即在专项检查中发现了问题，2012年10月份，超日暂停了对海外电站项目公司的担保事项。

据了解，保加利亚一直被视为政策不稳定的地区，2012年9月向光伏电站运营商追溯征收最高达39%的并网税，超日卢森堡电站风险可见一斑。

如此杠杆、巨额的电站投资，如此的风险，值得关注的是，超日竟然放弃了控制权，全部由天华负责光伏电站设计、采购、建造、调试、运营维护等全部“交钥匙”服务。风险和收益严重不对等。

也恰为这个时间点，天华阳光宣布，已经启动明年在港上市准备。

对于上述诸多质疑，记者昨日联系超日太阳能相关人士，但未获得证实。