【特写】欢迎加入创客的游戏

开源硬件和互联网社区造就了创客，并令小规模和个性化制造找到出路，它也许还会改变制造业的未来

文_本刊记者 冀勇庆 编辑_何伊凡

四根立柱和几块横板，构成了桌子上这台裸露的机器，看起来如同挂着几个带喷头的墨盒。通过杂乱的电线，墨盒与下面的电路板和旁边的ABS塑料线圈连在了一起。这就是一台货真价实的3D打印机，传动杆带动墨盒走到指定位置，发出“滋滋”的声音。随后，墨盒不停地上下运动，下面就逐渐形成一些“打印”出来的塑料块。巴西人鲁修（Lucio）正小心翼翼地看着自己的宝贝。今天，他要把这些零部件,也就是塑料块全部“打印”出来，以便组装成一台新的3D打印机。

“这个很好学，我两天就入门了。”两个月之前，读过MBA、在巴西做生意的鲁修来到了上海，从进入新车间第一天起，他就迷上了3D打印机，也迷上了“创客”这项运动。如今，他和同伴们已经设计并制作了三台3D打印机，他们还计划把它做得更加的便宜和好用。

新车间创始人李大维

李大维站在旁边，习以为常地看着这一切。2010年9月，他和几位朋友创办了这家名为“新车间”的创客空间，将国外逐渐流行起来的创客运动介绍到了中国。“现在国内至少已经有9个城市成立了创客空间，北京、上海、深圳、南京、杭州、珠海、成都、广州、哈尔滨。”他掰着指头一家家地数过来，显得非常熟悉。实际上，中国创客们今年至少有三次聚会机会，分别是北京和上海的创客嘉年华以及深圳制汇节。他们在那里交流创意，制作产品。

沿用网络上的释意，创客是指不以赢利为目标，努力把各种创意转变为现实的人。不过，好的创意，总会自觉或不自觉的变成生意。创客们挽起袖子玩起了DIY，这似乎又回到了手工业时代。在过去的一百年里，这种生产模式早已经被轰隆隆的大机器、24小时不停运转的超级生产线以及拥有几十万蓝领工人的大工厂模式所取代。但是，我们不要忘了，历史往往是螺旋式上升的，现在看起来微不足道的创客，也许将是对大工业的又一次超越。

创客与创想

台湾人李大维，高中毕业之后去了美国。学计算机软件的他也是最早的互联网创业者之一，曾经做过开源软件，成立过移动互联网公司。2002年第一轮网络泡沫破灭之后，开始游历全世界，并在2003年留在了上海。

此后，他也一直从事软件和互联网方面工作。他曾经为一家日本公司开发过软件，为当时备受欢迎的3D虚拟世界Second Life编写过应用程序。2007-2009年间，他带领的团队还在Facebook平台上开发过很多应用程序。如今，本职工作是做一些公司的社交网络顾问。“我只管动口，有很多时间可以做其它的事情。”

2008年，李大维和一帮搞艺术的人经常在一个叫“新单位”的地方聚会。已经为人父母的他们，开始编写一些教小孩自己设计游戏和动画的课程。后来，他们希望让小孩自己来设计玩具，于是发现了开源硬件这种模式。“玩着玩着东西越积越多，摆在家里太乱，遇到一些志同道合的人，大家就租个地方，新车间就是这么开始的。”

在发现了开源硬件尤其是Arduino之后，李大维一下子就被吸引住了。Arduino是一款开源电子原型平台，包括硬件电路板和开源软件，它简单易学，初学者只需要花上一两个月时间，就能够设计并制造出一台像样的电子设备。“现在再也不用让那些学电机的人烦了。”例如，前《连线》杂志主编克里斯·安德森就利用这个平台，自己做出了一架自动驾驶的模型飞机。如同当年的开源软件一样，开源硬件也形成了自己的社区，任何人都可以将自己的创意与设计方案放到社区里，供大家分享。实际上，火热异常的3D打印机也是通过开源硬件社区不断地发展和完善起来的。