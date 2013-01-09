俏江南香港上市聆讯通过 公司不再开放加盟业务

俏江南的港股上市申请已成功通过聆讯，昨天，俏江南投资有限公司总裁汪小菲向记者证实了该消息。他表示，刚刚过去的一年，俏江南开店20家，已完成全国一线市场布局，今后俏江南将加大二三线城市的布局，但不会开放加盟业务。

赴港上市已无程序障碍

“登陆港交所只是时间问题了，应该说是指日可待，但公司会根据市场情况而定的”，俏江南一位高管表示，公司对未来股市行情持审慎乐观的态度，今年上市应该没问题。

据了解，曾多次表达要通过资本市场融资的俏江南上市之旅由来已久，但一直劳而无功。早在2011年3月，俏江南就已向中国证监会递交A股上市申请，但在去年1月份证监会披露的终止审查企业名单中，俏江南赫然在列。至此，俏江南的A股梦断，转战H股。

张兰改国籍为上市铺路

去年年底，有关俏江南创始人张兰“变更国籍”一事被炒得沸沸扬扬。“确实如同张兰所说，要不是为了在香港上市，谁愿意放着中国公民不当而当岛民呢？”知情人士告诉记者，一直以来，H股上市对净资产、利润的门槛较高，多适用于规模较大的国有企业，中小民营企业海外上市只能通过红筹股模式，但自2006年商务部等六部委下发10号文后，红筹直接上市模式被堵死。

“在层层审批下，上市不确定性大幅增加，困难也大幅增加”，上述人士表示，但是拟上市企业可通过股权置换或协议转换(即VIE模式)等方式规避其中相关条款，间接上市。在股权置换模式中，拟上市企业的实质控制人必须变更国籍，以境外公司身份规避现行监管条文，“张兰移民加勒比海岛实属出于无奈，为的是绕道相关规定，从而为俏江南赴港IPO铺路。”

公司不再开放加盟业务

汪小菲表示，未来将向中国二三线城市进军，目前集团加盟店仅有4家，今后公司不会开放加盟业务。

据汪小菲透露，去年全国开店所投都是来源于俏江南自有资金。据其介绍，开店每平方米平均成本大约5000元左右。以此推算，俏江南去年开店规模大概30万平方米，即投资超过1亿元。