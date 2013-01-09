三一躺着也“中枪”：中联逆势“独秀”被炮轰

与三一重工的纷争尚未平息，中联重科又卷入财务造假风波。

1月8日，中联重科A股和H股均临时停牌，因有媒体报道了这家公司尚未披露的信息。一位自称是国际投资者所发匿名信，举报中联重科财务造假，将部分未实际售出甚至不存在的订单计入正常销售额。仅华东区销售去年前3个月的销售按年增长,就由3.8%被夸大至34.8%。

昨日晚间，中联重科发布澄清公告，对财务造假等指控全盘否认。

不过，从去年前三季度的数据来看，中联重科在国内工程机械领域可谓一枝独秀，其销售收入和净利润增速均远远超过三一重工、徐工等同行。业绩增长的背后，中联重科采取的激进的销售政策，以及会计调整功不可没。

财务数据受质疑

报道显示，中联重科的华东地区业务成为匿名信关注重点。以去年前三个月为例，该区域正常销售额为20.55亿元，B类销售额为1.38亿元，C类销售额4.83亿元，只以正常销售额与2011年同期的19.84亿元作比较，按年增幅只有3.5%，但将三种销售额加起来，则按年增幅一下子跃升至34.8%。

根据见报解释，除正常销售外，B类销售是买家预期会购买但未有出货日期、未付款且产品仍放仓储的潜在订单，C类销售则是中联重科将一些旧有客户套上别家公司而虚构出来的订单。

这位国际投资者因此质疑，中联重科高速增长的业绩当中存在造假可能。

1月8日晚间，中联重科回应称，不存在财务造假以夸大利润表现的情况。“华东区去年前三个月的销售数据为13.19亿元，与2011年同期的10.02亿元相比，同比增长31.64%”。

此外，中联重科表示，该公司从未有分类销售政策，更不存在B类销售和C类销售，公司所有销售均为正常销售，不存在所谓“内部销售文件”。

但这些回应并未能让外界信服。

三一重工一位高管认为，在去年那种行业低迷的情况下，中联重科不可能做到如此漂亮的销售业绩，“谁逆行业大势就是行业大盗”。数据显示，同为行业龙头的三一重工去年前三季度营业收入同比下滑1.46%，净利润同比降23.42%。

实际上，在中联重科去年上半年业绩发布后，就有外界提出看法。“虽然我个人一直认为中联重科比三一要稳健一些，但真实的中联重科，上半年不可能挣到56亿，除非这个世界发疯了。”一位业内资深投资人曾公开表示，中联重科去年的中报业绩，有违常识和工程机械的客观现实。

同日，三一重工高管梁林河也在其微博上隔空呼应，“我早就说过会出事的，内蒙乾泰的200多台大挖不就是典型吗？假的真不了，真的假不了”。他还表示，“撒旦”的灭亡是因为自己，绝不是上帝。

激进销售

不可否认的是，相较其他同行企业，中联重科去年的业绩堪称一枝独秀，其中，前三季度营业收入391.08 亿元，较上年同期增长了17.77%，净利润 69.59 亿元，同比增长16.75%。

“我一直奇怪中联为何会逆势增长，难道众人皆醉他独醒吗？”前述三一重工的高管向记者说。

本报记者对比发现，国内整个重型机械市场虽然不景气，但中联重科前三季度的净利和营业额实现双位数增长，成为国内10余家上市公司中唯一业绩正增长的企业。

中联重科在当日公告中表示，取得双位数纯利增长，主要是因为公司产品技术、质量和服务的进一步提升，使得产品订单增长，以及产品毛利率的提高、产品结构的优化。

但这种高速增长的背后，也与该企业以往的做法大有关联。

过去一年里，同在一地，同为巨头，三一重工、中联重科两家的明争暗斗从未消停，“间谍门”、“微博门”、“迁都门”等让二者的竞争推向白热化。而在销售模式上，双方也不乏精彩对决。

此前，中联重科除了缩减坏账的计提比例，还采用激进的赊销模式(即信用销售)，不惜以低首付、零首付销售产品，冲销量。中联重科早前成立的中联融资租赁公司更是派上用场，目前该公司在全国各地成立了12个分公司，有中联重科融资租赁（北京）有限公司和中联重科融资租赁（中国）有限公司两个平台。

这些促销手段迅速取得成效，不仅帮助其迅速扩大了市场，也不断提升其营业收入。

如今，这一销售模式开始给中联重科的未来埋下诸多隐患，其中之一就是应收账款激增。去年前三季度，中联重科应收账款197亿元，同比增长69%，反映现金流紧张状况不断加剧。

在上述三一重工高管看来，激进应该只是条件问题，至少有依据，但有些没有销售依据，那就是造假，“激进销售还没碰红线，尽管对行业破坏大，但还好，没造假那么恶劣”。

对于匿名信的来源，也有部分人认为是三一重工所为。

不过，三一重工的一位高管对本报记者表示，三一是躺着也会中枪。“三一忙着搬迁，哪有闲心。”