分类信息网2000家变2家：依靠短租冲破牢笼？

分类信息网站现7年之痒：流量日稀 商家逃离

高峰期近2000家分类信息网站如今已经所剩无几。

7年过去，当骑着小毛驴的姚晨像一场飓风刮过了大江南北，分类信息网站却渐渐淡出人们的视线。在高峰期近2000家分类信息网站如今已经所剩无几，仅剩的几家也处于流量下降的困境中。

大浪淘沙过后，即便是赶集网和58同城这样的行业巨头，也不得不在变局中采取策略，摸索新的商业模式。元旦过后，赶集网旗下蚂蚁短租即宣布完成千万美元的融资，并正式分拆，释放押宝“短租”行业的信号，而58同城早已转身电商之路。

都喊“不缺钱”的两家网站，如今要如何将每日千万级别的流量转化成可观的成交额，显然已经成为了迫在眉睫的任务。

业务模式太单一

2012年，无论是大嘴姚晨骑着驴，四处吆喝“找工作、找房子、找保姆……啥都有”的热闹，还是杨幂高喊“58同城，一个神奇的网站”的喧闹，都渐渐黯然。经历了2011年铺天盖地的广告大战后，过去一年迎接赶集网和58同城这两家国内分类信息网站领军企业的，是一连串高管离职、资金链断裂、裁员、缩减团购业务等各类不利传闻。

赶集网和58同城，这两家同时模仿国外Craigslist的网站，在2005年前后脚上线。经历了7年的发展，不清晰的盈利模式与虚假信息泛滥，正困扰着国内生活分类信息网站的发展。

在过去的一年里，两家网站都遭遇了流量急剧下滑的困境。南都记者查阅流量统计网站alexa数据发现，赶集网在过去三个月内的平均排名为411位，排名下降52位，而58同城在过去三个月内的平均排名是245位，排名下降54位。从统计数据上看，两家网站的流量排名都已在200名之外，并长期处于下降趋势。

一位从事分类信息服务的业内人士向南都记者表示，这两家同时模仿Craigslist的分类信息网站，收入的增幅一直没有跟上广告投放和运营成本的增长进度。Craigslist的员工人数不超过50人，却创造了亿元广告收入，在全球50个国家布局了570个分类广告分站。而58同城和赶集网均拥有数千名员工，每年必须支付巨额的薪水和广告费用，长期处于亏损状态。

目前，分类信息网站的盈利模式分为“广告营收”和“会员”两类。“广告营收”的模式主要是增值广告收入，类似于搜索引擎的排名。而“会员”则是指注册认证会员收取的费用，一般占整体营收的50%。长期的入不敷出，使分类信息网站在面对早期的“残酷”洗牌后，不得不着手处理增长瓶颈，两家公司在过去几年都曾经尝试摸索更多元化的商业模式，布局涉及交友、团购、短租、悬赏、游戏等多个领域，但却举步维艰。

2012年4月，上线刚满一年的团购业务，被赶集网匆忙“外包”给窝窝团，赶集团购的域名直接跳转至窝窝团域名下的双方联合运营页面。一直依靠庞大的市场投入进行业务扩张和用户增长的团购业务，在资本的寒冬下被首先放弃。团购专家、团购导航网站团800联合创始人胡琛向南都记者解释称，如今赶集以及窝窝团的关系，更像是“导航站和团购站”，赶集网其实就是流量变现。

除此之外，对虚假诈骗信息监管不严，也让分类信息网站渐渐失去用户的信赖，面临诚信瓶颈。南都记者随机采访了几位用户，得到的回应是信息鱼龙混杂，需要自己辨别真伪，信息搜寻越发困难。“比如你要找个人租房的信息，结果打过去发现大部分都是租房代理公司，租房照片名不副实，要不就是房子已经出租，难以甄别有效真实信息。”一位用户表示。

在百度里，如果输入“58同城骗子”可以发现253万条与此相关的搜索信息，而与“赶集网骗子”相关的有502万条。分类信息网站最初的诞生，源于人们对随时发布或寻找有效生活信息的刚性需求，但当分类信息网站的信息质量参差不齐，成为各种“托”的聚集地，其发展前景将越来越扑朔迷离。

依靠短租冲破牢笼?

尽管前路艰难，但无论是赶集网还是58同城，显然都不甘于现有业务的发展，转而寻求将大量用户流量变现的途径，实现快速扩张后的盈利突破。

今年元旦刚过，赶集网旗下蚂蚁短租即宣布千万美元的融资，是目前短租行业最大的一笔融资。此次融资由优点资本领投，蓝驰创投、红杉资本参与。此外，成立一年多的蚂蚁短租正式从赶集网分拆，已完成新公司注册及相关事宜并开始独立运营，由翟光龙出任首席执行官。

去年9月，赶集网CEO杨浩涌透露蚂蚁短租业务的运营数据在最近三个月的订单数平均增长率超过25%，已成为赶集增长最快的业务。而翟光龙给出的新近三个月的数据则是15%-25%的高速增长，总体订单数已达到近30万间夜。

短租业务的商业模式，是为房东和租客提供在线沟通和交易的平台，为用户提供普通民宅、家庭旅馆等闲置房源，最初被赶集网当作O2O模式的一种试水。

一位接近赶集网的人士向南都记者表示，目前蚂蚁短租近半的流量来自赶集网，蚂蚁短租获取租户和房东收取10%左右的分成，目前仍处于亏损状态，暂时不会盈利。

与此同时，58同城也在尝试从一个纯粹的分类信息平台转变为一个C2C交易平台，例如北京站的二手3C数码板块开通在线支付交易功能，进入“电商化”阶段。易观国际分析师陈寿送认为，广告费用大、运营成本高、收入的增幅没有跟上，从2011年走入2012年整个分类行业遇到了阶段性困难。

公开数据显示，无论是赶集网还是58同城都已进行过三轮融资，前者三轮融资共计9500万美元，后者三轮融资总和1.2亿美元。眼下上市步伐停滞，尽管两家网站都喊“不缺钱”，但如何将每日千万级别的流量将转化成可观的成交额，显然已经成为了迫在眉睫的任务。

数据

据流量统计网站alexa数据，赶集网在过去三个月内的平均排名为411位，排名下降52位，而58同城在过去三个月内的平均排名是245位，排名下降54位。从统计数据上看，两家网站的流量排名都已在200名之外，并长期处于下降趋势。