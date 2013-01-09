10亿烂尾楼背后邪恶圈：黄光裕等71人涉案

中诚广场利益反刍链： 一座“被烂尾”楼盘的幕后官商圈子

根据当事人的叙述，这栋价值10亿的烂尾楼先后被黄松有、杨贤才、陈同海、黄光裕、李薇等一批落马官商或明或暗有所染指，直接涉案的司法人员多达71名。中诚广场的曲折历史，显示出司法执行利益场内，若缺少权力制衡，官员、商人、律师各色人等自行其事的复杂后果。

十年前，钟华为了至少价值10亿元的查封资产，来到潮汕人黄光裕组织的酒局。席间，此后晋升最高法院副院长的黄松有，让钟第二天去找自己下属帮忙办妥此事。几年以后，一位名为李薇的女人又对钟华说，能通过中石化集团总经理，从这家央企输出100亿现金买下这笔资产，条件是钟配合洗出其中三分之一。

地产商人钟华回忆的这一系列交易，围绕位于广州市中心区域的中诚广场展开。2002年前后，该项目被戏称为“中国第一烂尾楼”，其庞大的写字楼资产变现商机，进入了一个官商联盟的视野。“我进了‘潮汕帮’的套。”钟华对本报记者说。

现年55岁的钟华当时试图融入“圈子”。1993年，他名下的广州鹏城房产公司(下称鹏城公司)开始开发中诚广场项目，但1996年，中诚广场卷入债务纠纷，遭遇查封停工，钟华试图借上述涉及乡情、金钱和权势的圈子，兑现自己的前期投入。

2009年形势急转直下。多种信息可以佐证：此后上至最高法院副院长黄松有，广东省高院执行局局长杨贤才，因中诚广场案受到刑事判决和违纪处理的司法人员多达71人。还另有多位高级官员如王华元、陈绍基等的落马也与此案有一定关联。钟华此后不断在京、粤之间往返申诉。

资产处置权至今已经历一轮“反刍”。2012年6月，一名全国人大代表帮助钟其申诉材料递至最高人民法院，最高法人民监督工作办公室回函称，申诉材料已转至广东省高院。“内部的消息是，材料又回到了当年做出执行决定的广州市中级法院”，钟华的代理律师张红艳说。目前尚无正式立案或证明材料送达的信息。

如今，中诚广场易名为中石化大厦，中石化系统买下了双子楼中的A座，余下部分还在艰难进行债权分配。众多购房人在等待司法执行。广州审判网2012年11月21日发布一则公告，又一名债权人得到解封的资产。

中诚广场的曲折历史，显示出司法执行利益场内，若缺少权力制衡，官员、商人、律师各色人自行其事的逻辑和复杂后果。有关人士称，至今最高法仍保留由纪检组、审监庭、执行局组成的“617专案组”，继续协调中诚广场执行事宜。