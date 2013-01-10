【火线】易迅强攻京东

● 凭物流配送的优势，易迅正在从一家区域型电商企业走向全国市场

● 作为腾讯电商布局的一步棋子，三年内，不成功，则成仁

文_本刊记者 赵奕 编辑_房煜

在易迅的北京仓库里，巨大的生产调度屏幕好似火车站候车厅的车次显示终端。在这里可以看到每一个作业时间点上作业状况以及数据，数据会以不同颜色显示出来，黑色代表正常，红色代表操作有环节“延时”。按照易迅的规定，从下单到出仓的过程不超过100分钟，其中每个环节应占用的时间做了严格划分。如果“红色”出现，相关组别的负责人第二天要进行检讨。

2012年12月10日，面对十几个北京的记者，易迅网CEO卜广齐在1个多小时的时间内，提了37次京东商城。这位身材敦实、一脸憨厚的电商少壮派，正在向整个电商界一位领军人物——京东商城的刘强东发出全面挑战，正式进军北京市场。这里是京东商城的“老巢”，北京及周边市场产生了京东商城40%的销售额，是京东最肥美的领地。

易迅来势汹汹，在经历了长久准备后，北京消费者发现，好像一夜间易迅网广告就占满了地铁、公交上的广告位：其广告关键词是“闪电送”。在上海，易迅的物流可以做到1日3送，这已经成为其招牌性的服务项目。卜广齐不避谈自己的野心，他透露，进京的第一波整体营销费用在千万级别。目标也将十分明确，他希望在2013年末，将易迅的销售额做到150亿－200亿元。

成立于2006年，从上海起步的易迅曾经吸引了富士康、海航集团的注意力，但是在2010年，易迅最终被腾讯收购（2012年，腾讯完成对其80%控股），彼时，这家企业的业务范围仍旧围绕着上海展开，触角仅仅延伸至周边华东地区。但已是华东地区最大的B2C购物网站之一，其中3C类产品独占华东鳌头。

在上海，易迅已经培养了一大批自己的忠实用户。呼君桦是上海的一位普通白领，在2012年10月1日，国庆节期间，他比较了京东和易迅同一款46寸索尼液晶电视的价格，易迅比京东便宜200元钱，这让他果断出手。作为网购图便宜的一种惯性，他始终关注着这款彩电，发现直到现在易迅仍旧是最低价，这让他暗自高兴。“易迅还有一个好处，节能补贴直接减在货款里，而其它网站还要等。”

2012年，易迅销售额为60亿元，对比2011年的20亿元，实现了年300%的增长率，这亦是嫁接腾讯资源之功。不过，2013年，京东商城提出的目标是“实现1000亿元销售，超越天猫”。仅从销售体量来看，易迅还需全力追赶。

因此，运营规模仅为京东的十分之一，卜广齐走到哪里都会碰到这样的问题：凭什么易迅还有机会？

事实上，作为腾讯电商（ECC）战略最重要一步棋子，卜广齐也深知，三年内，不成功，则成仁，这个市场已经容不得小玩家。2012年，近3000家电商死去或者还在死亡线上挣扎，未来三年将决定电商领域格局。

因此，强攻北京市场的背后，实则是腾讯大电商布局战略在与刘强东叫板，而非卜广齐个人。

在腾讯支持下，2011年易迅开进深圳，在以广东为首的华南地区发展业务。短短一年，易迅网在华南的仓库日发送量达到4万单。如果每单销售以50元计，华南地区在一年开拓之后的销售量，也让京东商城不敢小看。2012年，易迅分别在重庆、武汉和西安建立了西南、华中和西北大区。2013年，按照卜广齐的计划，东北大区将从北京为首的华北大区中切分出来。易迅正在从一家区域型电商企业走向全国市场。现在看来，能做到全国布局的电商不过京东、亚马逊等寥寥数家。

于是，卜广齐勇敢地向竞争对手亮出了自己赖以成名的“长矛”：物流配送。虽然每一位电商都试图将便捷、准确、安全的物流服务作为卖点，但没有一家像易迅般如此自信并强化之。

事实上，除了给易迅提供技术支持和可观的用户流量，腾讯入主易迅后的大笔投入，几乎全部用以建设几个大区的物流仓储基地。在上海青浦，面积23万平方米的基地已经完成了前期的设计，正在开始土建，投资将达到10亿元，而北京、深圳等核心区域的自有仓库正在紧锣密鼓的建设。

“京东商城的‘亚洲一号’已经叫了几年了，还没有动工，我们说动就动，这些方面都会有差异。”在卜广齐看来，京东商城的持续亏损和现金流的压力，让其不可能在物流领域再进行大手笔的投入。未来，按照精细化管理的目标，每平方仓储面积产生4－5个订单，仅位于上海青浦的仓库就能每天处理近100万的订单。卜广齐已经看到了与刘强东相提并论的资本。

为了强化突出自己的物流优势。2011年秋天伊始，易迅开始对包括日本雅玛多（黑猫宅急便）等企业做系统性的学习考察。作为日本最大的物流企业，雅玛多于2010年进入中国上海，迅疾推出了“1日3送”这个让人瞠目结舌的速度，易迅将其复制到了电商领域。

雅玛多物流的精髓是舍弃原有的以配送员为中心的自助优化配送路径，转而成为以客户时间为中心的配送安排模式。“像时钟一样，指针的准确转动是和后台复杂齿轮阵齿齿相扣，物流也是如此，后台的管理大到每个部门，小到每个人都要符合时间节点，环环相扣并且行动标准。”雅玛多中国区总经理刘向东对《中国企业家》表示，如果订单到店符合时间节点，雅玛多实际可做到1日6送。而易迅的1日3送，即凌晨半点前的订单，次日9点前送到。中午12点前的订单，当天18点前送到，16点前的订单，21点送到。很多3C类的产品，网上下单的客户都希望能马上拿到，获得近似现场购物的体验。1日3送极大解决了客户渴望尽快拿到商品的需求。

增加配送次数对电商自身也是一种高难度挑战，1日3送的服务标准，初期的成本要比1日1送高50%。但易迅认为随着规模放大，最后的结果是较1日1送的成本更低。“原因是一日三送快速服务的标准，会大大降低用户退货的比率，每一个逆向的退货过程，成本是一个正向的配送成本的4到5倍。”易迅物流系统工作人员指出。

也有人对易迅的物流法宝持观望或者怀疑态度。上海国美网上商城的一位匿名人士指出，易迅所擅长的1日3送是同城配送，而随着电商市场的扩大，这一法宝在异地配送时能否保持水准稳定尚在未定之天。另一方面，同城配送的效率差异也取决于配送队伍对于该城市的熟悉程度。进入一个新城市，这一优势未必可以保持。

在北京通州梨园地区，刚刚买了新居的消费者高女士在地铁里看到易迅的广告，决定尝鲜从易迅网订购一个小家电产品。但送货经历却让她大跌眼镜。送货员因为找不到住宅楼的位置，在电话中对其大发脾气，并将货物置于楼下即扬长而去。“他居然忘了让我在配送单上签收。”高女士认为，或许是对新楼盘以及北京近郊交通的不熟悉，导致了这次配送的不愉快。

在物流行业，华北市场是公认最难做的市场，交通管制的盛行和天气变化程度的巨大差异，导致华北地区很难产生顺丰（华南）、四通一达（华东）这样的快递物流业巨头。易迅的物流法宝是否还能在此如鱼得水？“但我相信，办法总是比问题多。”面对华北市场物流配送的种种难度，卜广齐回应说。