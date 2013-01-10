鸿海入股夏普谈判重启 多家谈判对象成备选

“我们与鸿海围绕着入股协议的定期沟通依然在继续，但是作为备选方案，我们也在与多家厂商进行关于入股和技术合作方面的谈判，目前还没有最终结果。”1月9日，夏普大中华区董事长菅野直行在北京夏普中国投资公司总部告诉本报记者。

由于全球无线技术芯片商高通去年12月4日与夏普达成投资1.2亿美元参股5%的投资协议，夏普的股价在去年12月中旬曾一度连续大涨至372日元，虽然如今回落到300日元左右，但是比去年9月谷底的股价已经上涨了接近一倍。而此前预计全财年净亏损56.2亿美元的夏普管理层近日也表示，去年10-12月公司的季度业绩比预期要好很多。这也让夏普与鸿海以及英特尔等其他潜在投资者的谈判中地位提升。

多家谈判对象

“鸿海入股37.5%的10代线到目前开工率已经从去年3月的30%提升到接近90%，经营业绩已经大大改善，所以与鸿海的入股谈判还是有很好的基础的。”菅野直行表示。

由于夏普股价大跌，以及夏普在谈判中坚持的入股比例等原则，去年9月鸿海集团董事长郭台铭与夏普最高层的谈判不欢而散。但是随着过去几个月夏普通过申请新的银团贷款渡过了财务危机，鸿海与夏普的谈判在去年12月开始恢复。

菅野直行表示，去年12月奥田隆司已经寄送书信给郭台铭，希望及早促成鸿海与夏普合作。同时由于未获得中国台湾当局同意，夏普希望鸿海能代为和中国台湾当局持续协商，同意鸿海入股夏普。

鸿海与夏普中断数月的谈判就此恢复，有台湾媒体报道郭台铭正在调动股票资金，这些迹象均表明鸿海夏普正在重启谈判。

由于夏普坚持9.9%的入股比例不能再提升的原则，鸿海入股夏普的谈判也没有马上取得进展。而在与鸿海谈判的同时，他们也在与包括英特尔在内的多家潜在战略投资者谈判。

菅野直行表示，“在9.9%的入股比例的框架内，我们跟多家厂商都可以谈判，包括出资和技术合作方面的，不过由于没有达成最后协议所以还不能对外公布结果。”

事实上，高通与夏普的合作模式也成为其他投资者可以参考的模式。

按照菅野直行的介绍，夏普与全球第三大半导体制造商高通的合作，除了高通入股外，夏普还与高通子公司高通光电科技合作，利用夏普的IGZO液晶面板技术和高通的MEMS芯片技术合作开发MEMS显示器，高通通过这一合作将以往出售芯片的模式提升到出售包含芯片的智能手机屏。

夏普的独门暗器

陷入经营困境，一度因为短期债务危机濒临破产的夏普，依然成为鸿海、高通、英特尔、苹果等潜在投资者关注的投资对象，其最为重要的就是夏普手中独有的IGZO面板技术。

记者了解到，在引入高通资金并成功解决了生产IGZO面板过程的良品率过低的问题后，夏普去年12月开始已经先后与日本电信运营商NTT Docomo、软银、KDDI等合作推出了多款使用IGZO面板的智能手机和平板电脑，这些产品依靠超高清晰度和节能效果取得了初步成功。

无锡夏普电子元器件公司副董事长筒井正治表示，“与OLED面板相比，夏普的IGZO分辨率有着明显的优势，而与传统非晶硅和低温多晶硅液晶面板相比，夏普IGZO在节能方面要大大提升，与普通智能手机上网一个小时电能就消耗过半相比，使用IGZO面板的手机连续使用两天以上都没有问题。”

与此同时，由于IGZO面板的触摸灵敏度大幅提升，甚至可以实现用戴手套的手指完成手写输入的任务，这些技术优势让高通等投资者表示了浓厚的合作兴趣。

值得注意的是，夏普不仅将IGZO技术实现在中小尺寸液晶面板领域，这次美国CES展上夏普展示了即将上市的32英寸4K×2K的IGZO高清显示器产品，甚至表示将推出86英寸的8K×4K的液晶电视产品，显然这一技术的应用范围还在不断得到延伸。

据悉，夏普将龟山的两家面板工厂的部分产能已经转向生产IGZO液晶面板，这一转换并没有增加多少成本，同时其已经与一家核心客户合作研发的专门订制的IGZO面板并获得了不小的订单，显然IGZO正是夏普要走出危机的关键技术。