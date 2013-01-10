京东PK阿里提速：金融部门扩张 将建融资公司

元旦刚过，电商行业的两大巨头阿里巴巴与京东再次隔空较量。这一次京东CEO刘强东首先出招，制定公司未来三个方向：一是自营电商，二是开放服务，三是金融。刘强东此举被认为是直接向阿里三步走战略发出挑战。此前，阿里巴巴集团主席马云在2012年网商大会上曾表示，阿里巴巴集团将会分成三块主要的业务：平台、金融和数据。

显而易见，金融业务在京东内部已处于战略位置。腾讯科技获悉，京东不久前对金融部门升级，成立金融发展部全权负责公司金融供应链业务，这一部门已成京东一级部门，直接向京东CFO陈生强汇报。

据了解，京东金融供应链项目在去年底进行推广后，今年将正式大规模运营，并将正向供应商大规模展开，其首要任务是保证京东快速成长的同时，供应商一同成长，此外，京东金融业务除将服务上游供应商外，下游企业用户和消费者也是今年服务重点。为适应发展需要，京东金融部门还将从当前10人左右的规模扩充到近百人。

刘强东日前强调，京东要在整个电商价值链和供应链服务方面不断拓展，比如在数据领域、金融领域，京东要催生出大量新生业务，所有能够代表未来发展方向的电商业务，京东都要在2013年持续不断地建立起来，收购网银在线，只是京东金融服务业务中很小的一部分，收购网银在线绝对不只是为了做一个在线支付公司，京东将组建京东商城的金融公司。

实际上，在京东金融服务推出后一直饱受争议，外界一度质疑京东动机，指出在依旧烧钱的今天，京东是在拉长供应商账期，来解决自身资金问题。刘强东则公开回应，金融将会给京东带来丰厚的利润。一家亏损的企业是可耻的，但是如果太急于赚钱，以至于不敢投资、没有野心、没有梦想，这样的公司无知、悲哀和愚蠢的。

京东CMO蓝烨更对腾讯科技表示，京东在资金上不但没有压力，而且还很踏实，稍有常识的人就知道，企业运营到这个规模不会缺少现金流。很多公司上市以后财务报表透明，即使经济危机出现亏损，其年度现金储备依然可能比上年高很多。

在京东推出金融服务后，一种说法是，按一年1000亿元销售额预估，每天3亿元销售额，账户里只要存留10亿元风险基金就能保证公司正常运转，其他的钱都可以动。京东并不缺钱。对京东来说，最重要的问题在于“要把钱运转起来”。

京东金融早在2011年底规划 与银行系统已全面打通

当前京东推的金融服务还在初级阶段，包括提供融资和投资服务。融资包括：订单融资、入库单融资、应收账款融资、委托贷款融资；投资包括：协同投资信托计划、资产包转移计划。据知情人士透露，京东早在2011年底就开始筹备供应链金融事宜。

从2011年12月到2012年6月，京东一直在与银行沟通做授信。内部人士坦言，与银行就授信展开商业谈判是整个供应链金融产品筹备过程中最艰难的环节，需要一家一家的“啃”下来。

这不仅因为京东在2011年前从来没有获得授信，而且京东处于亏损、资产负债表并不那么好看。不过京东依然在2011年12月获中行额度达6亿元授信。此后京东又攻克多家。截至目前，京东供应链金融产品从五大国有银行以及数家股份制银行，申请总计50亿元授信额度。

进入2012年6月后，京东开始选择平台上的商家做金融供应链试点。京东商城金融发展部总监刘长宏对腾讯科技透露，采销系统不同，商品不同，周转率跟账期也不一样。京东主要是选择一些百货类供应商做试点。京东选择供应商条件是：1，商品退货率不能多，如果交易完成，最后货都给退回来，这相当于双方没有交易；2，京东会把供应链服务跟商家进行推荐沟通，看商家是否有资金需求，京东是在划定的范围内跟供应商接触。

取得授信额度的供应商，完成对京东的送货后，即可与京东对账，核对无误后，京东给银行指令，银行将货款金额提前给供应商结清。待账期规定的结款账期日到达，京东将货款（本金）还给银行，而供应商则需要将手续费（利息）付给银行，利息从供应商得到货款日到京东还款日止计算。如果银行给的年利按照7%计算，每日资金成本为0.019%。

商家在是否使用京东金融供应链资金方面也有自身判断，如果年回报率大于7%，对业务扩张规模有利。以参与京东供应链的某百货公司为例，以月供货额100万、利润10%、账期30天、每月送货4次为例。30天账期加上各项程序工作，约45天拿到货款，加上2周安全库存准备，理论上最大资金占用200万。使用供应链金融业务后，首周25万送货可得到货款继续订货送货，再准备1周安全库存，50万元即可完成京东的销售，年利润扣除贴息后113万元。

当然，这中间京东与银行间也存在磨合和流程优化。另外，由于负责京东金融的人员只有10个左右，还仅仅在少数的供应商中试点。腾讯科技获悉，去年11月到12月，京东金融供应链系统与银行间实施的是线上线下并行，属于系统调和和推广阶段，从今年1月开始，中国银行与京东金融供应链系统实现线上完全对接，不再走线下，针对供应商的服务也将大规模展开。

据京东内部人士透露，2012年主要是搭建京东金融供应链平台，随着平台搭建完成，针对供应商的部分开始按照流程走，属于日常维护，2013年将重点服务下游的消费者和企业用户。京东与银行间也在尝试解决方案，比如类似信用卡分期付款的模式。“很多消费者不仅仅是想购买一个2000元的冰箱，可能还有其他购买需求，这个时候提供这种类似信用卡分期付款的模式，来解决用户需求。京东与银行间则通过分成的方式获得少数收益。”

实际上，京东当前并不指望通过金融获利，主要还是服务产业链上下游。如刘强东所言，京东未来要实现规模化、海量sku、低成本高效率的供应链服务能力。到2015年，京东开放平台上核心的20%卖家会占到总体销售额的80%。这也意味着京东生态链的的商家要跟得上京东发展的步伐，能够在用户需要时提供足够的商品，京东就要借助金融供应链、物流等开放平台向阿里巴巴进攻，侵入到平台B2C的地盘，并与天猫展开直接较量。