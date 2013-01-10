基础电信业为民资“开窗” 马化腾“示好”运营商

民资进入基础电信业务的试点举措也许会引发一场鲇鱼效应。

工信部近日公布的《移动通信转售业务试点方案》(征求意见稿)显示，封闭多年的移动通信转售业务即将启动，试点期初定两年。这意味着以互联网公司为代表的民间资本很可能以虚拟网络运营商的身份进入电信行业，传统电信运营商对基础电信业务的垄断局面将被打破。

艾媒咨询CEO张毅表示，该方案会影响到微信等语音短信的身份确认，带来相应资费的调整，此外对于民资和传统运营商的业务范围做了相关规定，即专业人做专业事，免得劳民伤财做不成功的事情。

运营商地位短期难撼

简单来说，移动通信转售业务就是对从拥有基础设施的电信运营商购买电信服务或租用电信设施，重新包装成自有品牌的电信服务，再销售给用户，从中获取利润。虚拟运营商可租赁中国移动、中国联通、中国电信三家运营商的移动通信网络，发行自己品牌的手机通话卡。

此前分析认为，包括电子商务公司在内的互联网公司，国美、苏宁等家电连锁企业，迪信通等终端销售连锁企业，是比较有可能申请虚拟运营牌照的企业。

“这种开放形式将会打破所有基础电信业务的垄断局面，但运营商的格局在短期内很难会打破。”张毅对记者表示，民间资本会逐步参与运营商与客户之间的末端部分，特别是增值业务方面，例如买卡、充值、代扣款等。

张毅称，此次草案说得比较笼统，开了一个口子，有不少回旋的余地。

上述试点方案规定基础电信商应保障在试点期间至少与2家以上转售企业合作，但其中也明确转售业务商比照增值电信业务管理，且不能自建网络、无号码资源，地位将类似于SP企业，这说明要依赖三大运营商才能生存。

马化腾向运营商示好

“在全球我们看到像韩国、日本包括中国香港的一些运营商已经开始迈出和互联网服务商做更多的合作，这都是很好的例子，希望在未来一年腾讯和运营商之间会有更多的创新。”在此前的广东互联网大会上，腾讯CEO马化腾表示希望在未来和运营商尤其是广东的运营商有更多的合作。

谈到和运营商的关系，马化腾称之前其实有过很多沟通，“过去我们和运营商做了大量沟通和合作，进行网络优化，降低信用包的损耗，已经取得很大的成果。尤其是新一代操作系统上来后，已经不需要应用层做信用，保持在线数据包的压力，会大大减少这个环节。”

相比之下，运营商的态度则更为保守。

中国移动总裁李跃在前不久曾公开表示，传统运营商业务正在受到猛烈冲击，尤其是OTT企业对传统运营商的挤压非常明显，这些业务使得运营商原来的短信、话音甚至包括国际电话业务都受到了很大挑战。中国联通总经理陆益民在接受媒体采访时也坦言微信确实给运营商业务带来严峻挑战。

马化腾则形容与运营商之间的关系应该是“上下产业链承载的关系”。他表示，就像“高速公路和上面的车”一样，或者“商业地产和商店”一样，如果商店经营越好，人流越多商业地产的价值、租金、物业也会升值。两者的关系不应该是对立或者是并列的。

张毅对记者表示，双方合作是个双赢的过程，比如微信的客户多了，流量也会上去。

此外，也有业内人士称淘宝、国美、苏宁、天音、迪信通等企业也会有更大的机会。“淘宝有大量的地面推广人员，其客户（小卖家）有类似的移动通信服务需求，淘宝可通过阿里云整合通信、互联网服务。而国美、苏宁优势在营业网点，易建服务网络。”电信业分析人士付亮此前在接受采访时表示。