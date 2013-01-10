绿城销售员一人卖掉一座写字楼获500万年终奖

谈及年终奖这个敏感话题，绿城中国（03900.HK，下称“绿城”）一位中层吐出了两个字：还好。

“跟销售线的比起来，简直是小巫见大巫了。”他说。品味这段吐槽离不开一个背景——近日，绿城集团给其2012年冠军销售员（6.95亿元）派上了500万元的红包，还是税后。

在这个寒冬时节，和“缓过来的”绿城一样春意盎然的开发商不在少数。昨天，保利地产（600048.SH）宣布2012年实现签约销售金额1017.39亿元，同比增长38.91%；万科（000002.SZ）则继续以1412.3亿元的销售金额领跑行业。

《第一财经（微博)日报》记者采访多家开发商发现，在史上最严楼市调控仍在持续的2012年，年终奖成为“二八法则”的一大参照，既有不开盘不发钱的辛酸之泪，也有数钱数到手软的幸福眼泪。即便是一些龙头企业，员工的工资卡盈余几何亦取决于老板的手松手紧。

裸跳

眼看着拿不到年终奖的开始“裸跳”，这样的案例已经出现。

比如有一些开发商迟迟没有开盘，2012年一整年都处于空窗状态。“这个时候，是跳槽的好时机。”浙江房地产行业的一个QQ群里，整天都有人群发求职信息。

“老板赚得多，这才有盼头。”杭州萧山的一个楼盘一直都没有开盘，其销售总监已经被“吃定”了两年。

“这两年一点销售提成都没有，老板定的开盘计划一推再推。”他对本报记者说，实在没有办法继续等下去了，现在迫切需要寻找一个下家。

一个楼盘从拿地到销售，正常开发的周期是两三年。不过，在行情不好的情况下，“无限期”的开盘计划对销售来说是最悲剧的事情。

“许多销售的基本工资都只有两三千元，如果还没有销售提成来补的话，基本上很难维持生计。”上述销售总监说。

不仅如此，一些被派驻到二三线城市的房地产公司从业人员也开始回流。一个典型的例子是，一家房地产公司在鄂尔多斯的一个项目，一年内换了三名销售总监。每个人都对这个楼盘提出了许多独到的定位和建议，最终，这个盘还是未能在2012年开盘。

本报记者了解到，另一家长三角开发商的年终奖似乎乏善可陈，“就是多一个月的工资，老板很早就透露过了。”这家公司的企划经理说。

成绩单

此一时彼一时，2011年绿城一度风声鹤唳，甚至陷入“破产”传闻。如今，这家明星房企却又诞生了一部励志片，主角就是那位在2012年度创造了6.95亿元销售额的员工。

绿城相关人士对本报记者证实了这一奖励金额，表示这位女性销售员不过是一名普通的置业顾问，2012年3月份才开始上班，一个人卖掉了一栋写字楼。

绿城销售业绩在下半年的一路飘红，全年销售额达到了547亿元（其中合同销售509亿元，协议销售38亿元）。

“万保招金”四大上市房企也陆续晒出成绩单。万科和保利的销售金额同比增幅分别达到了16.2%和38.91%。同样是在昨天，金地集团（600383.SH）发布的月度销售简报显示，公司2012年度累计实现签约金额341.5亿元，同比增长10.4%。

一些房企销售的疯狂符合行业规律，因为销售是开发商每年需要重奖的两个工种之一，另一个是项目负责人。

“一些分公司的项目老总，每年拿提成也都是上百万元。”一名行业人士说。

销售能拿到手的就是自己业绩的提成，对于做项目的来说，如果这个项目卖不出或者卖不好，同样都很难拿到钱，这两者都是一荣俱荣。

跟工种不同相比，国企和民企的发放水平也各有不同。“大部分国企都是在一年之初就设定计划，完成这个目标，就可以拿到相应的奖金。”杭州一家有国企背景的房企常务副总对本报记者透露。

据其介绍，他们分管项目的老总一年的固定薪水在十多万元，如果完成任务的话，可以拿到20万元左右的奖励。

算法

在2009年的房价牛市行情中，曾有消息称一家港资开发商发出30个月工资的年终奖。

“500万女士”则让业界见识了绿城掌门人宋卫平的出手。业内一直期待的另一个悬念是，在球场上挥金如土的恒大集团（03333.HK）董事局主席许家印会发多少年终奖。2012年前11月，恒大地产累计实现合约销售金额846.3亿元，已提前完成全年800亿元的合约销售计划。

大部分民企的年终奖，计算方法并不复杂。像华南五虎之一的一家民营房地产上市公司，其年终奖的构成以及计算方式比许多同行简单。

本报记者了解到，该公司的年终奖首先根据级别进行划分，由上到下分作若干个层级。最上层的公司高管的年终奖金额通常由老板拍板，而区域董事长则与绩效挂钩参与分红，最高者可拿到上千万年终奖。

之后是副总级别的中层管理团队，通常可以拿到3倍工资的年终奖，以此类推，级别越低的员工，其年终奖倍数越低，最底层员工往往只能拿到一个月的工资作为年终奖。

以该公司一位普通副总为例，每月工资为6万元，3倍工资的年终奖便是18万元。

当然，同一级别的员工所拿年终奖并非一刀切，而是根据其所处部门的重要性以及对企业的贡献大小有所差异。

相比起来，华南一家大型房企的年终奖发放方式相对保守。过去，该公司采取工资+年终奖的薪酬体系，年终奖占个人收入的三分之二，假如一个普通员工的年收入为18万元，其收入结构为：月薪大约为6000元，年终奖大约有十一二万元。

“至少也要砍掉三成吧。”杭州的一家开发商老总对本报记者表示，尽管他们2012年跑盘成绩不错，不过基本都是平价销售，利润控制得比较低。

“砍掉一些年终奖，然后明年找销售代理公司来做一部分业务。”这家房企把这作为控制成本中重要的一部分，“否则，房企的生存空间会越来越小。”