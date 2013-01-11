雅芳内部员工来信：怀念90年代雅芳小姐的气质与风采

近日，凤凰财经收到雅芳内部人士的一封信，该信件从一个局内人的角度为我们揭开了雅芳入主中国市场二十多年来的发展历程。信中透露，雅芳总公司12月起号召在全球裁员，中国雅芳也在此列，所有的非省级公司都要裁撤，而且在裁员时公司简单粗暴对待员工，甚至采用欺骗手段。

从风光无限到裁员断臂求生，这家创立于1886年的百年老店随着其掌舵者的变换而在战略及形象上多次摇摆、彷徨，加之途遇各路后起之秀的夹击，早年的光茫早已渐渐黯淡。

在上任CEO钟彬娴(Andrea Jung)在位的1999-2012年，全球范围内的雅芳纠结于高端产品形象与直销模式下频繁打折的矛盾，期间曾经历了销售额和股价短时间内实现翻番的辉煌，却也面对一个不华丽的谢幕。因不堪业绩下滑的压力，钟彬娴在股东的压力下于2012年底辞任CEO，作为高级顾问继续留在公司。

雅芳在中国则经历了1998年国家对直销与传销的禁令以及2006年从专卖向直销的回归两次较大的转折，每次转折都让其元气大伤。

如今，徘徊在悬崖边缘的雅芳再次大动刀戈，期望力挽狂澜，然而“芳”华能否再来，我们只能拭目以待。

以下是来信内容：

自2000年初入职雅芳担任分公司销售主管，后做到分公司任经理，在这期间我经历了雅芳快速发展，也动荡不安的十多年。有时在报纸，网站上看到关于雅芳的分析文章，那都是雅芳以外的人通过一些粗线条的政策或爆发的大事件来分析解剖雅芳运作轨迹。今天我从一个在雅芳内部成长起来的中层管理人员的视角来为你们打开一个我眼里的中国雅芳。

大家都知道雅芳是从1990年进入中国的，这一点也是中国雅芳每每拿来骄傲自豪的事情。是雅芳给中国女性带来第一支口红，让中国女性知道可以打扮自己。同时在那个改革的转型期，大部分一直徘徊在国营企业的中国人突然接触到全新的直销模式，身边有个时尚优雅的女士在给自己讲护肤常识，举办讲座娓娓道来如何让女人更美丽。这些冲击俘虏了很多中国女性。雅芳迅速席卷中国大地，那时做雅芳的人都是别人眼里的摩登女郎，雅芳这种销售模式令人眼花缭乱和新鲜刺激。我在进入雅芳后接触过一些从直销年代走过的人，依然感受到那批时代弄潮儿的气质和风采，而消费者都对那时的雅芳小姐是崇拜和恭敬的仰慕。

雅芳有位总监罗嘉玲，公认的口才极佳，是1991年加入雅芳做的雅芳小姐，后进入公司从分公司经理做起，一直做到总监，到2010年离职，她每次在公司内部的演讲中都离不开讲述自己当年雅芳小姐的风采。当年她在广西第一批成为雅芳小姐后在当地刮起的旋风，没到一地，举办讲座，连县长的太太都成为她销售雅芳的对象和粉丝，讲座前空手来，听完后大包小包的提着雅芳产品离开。一次讲座就能卖五千，一万的。挣到手3,4千。而那时普通国人的收入最多200多。这种刺激可想而知。还有我认识的陈女士，下岗后无意中被人带进雅芳直销的世界，并一直坚持做到今天，每每回想当时的决定，再看看当年一同下岗的女工，她都很自豪自己选择了一条正确的人生道路.现在有房有车有铺面，生活无忧。

然而这种好日子到了1998年就戛然而止。98年各种非法和合法的直销，传销纷纷进入中国捞金。我印象深刻的有身边的人突然莫名其妙的对你好，那种好让你都能起鸡皮疙瘩。带你去某个学校的教室，看着人头攒动的认识的，不认识的人脸上都洋溢着快乐，仿佛明天就要成为百万富翁一般陶醉的表情。然后一个打了鸡血的人狂躁的给大家讲解第三波财富即将来临了，就是直销！画上几何分裂图来验证只要你现在加入，明年的今天你就是几百万富翁了！台下人也无比热烈的回应着。让每个人都头脑发热快要失去理智。这样的场景几乎每个中国人都经历和感受过。当时我知道的有螺旋藻，还有床垫，还有安利的保健品都是直销或传销的产品。

国家于是1998年停止一切传销和直销活动。面对这种变化，有的直销公司撤出中国了，有的改制了，比如雅芳，特百惠，从那时起开始摸索专卖店道路。还有些企业非常狡猾，明着改制了，但换汤不换药，在底下依然做着他们传统的直销或传销，大部分直销企业都是采用这种模式，逐渐发展壮大的，比如某利，某美，某宝来，(其实在国外没有传销和直销之分，如果严格划定，所有的直销中只有雅芳的算是符合中国法律要求的，其他企业都或多或少在打擦边球违法做自己熟悉的多层次直销或传销)。

当时的中国区选拔了台湾雅芳的经理高寿康来接手中国雅芳。高寿康开出的药方就是开专卖店，依据是只要当地有6万非农业人口，就可以承载一家雅芳专卖店做零售服务。这样，雅芳历史上第一次大转型开始了，抛弃了直销，全面转型做零售专卖店。经过几年的发展，在大街小巷如雨后春笋般开起来雅芳专卖店，到2006年时最高峰有6000多家。业绩最高达到23亿。

这次转型也埋伏下了一些问题，只是由于雅芳品牌当时还在上升期，掩盖了问题或者抵消了问题的爆发。当时最主要的问题是开发的经销商良莠不齐，公司为了完成业绩压货，纵容经销商放货批发扰乱市场，市场价格开始混乱起来。并且发展了很多素质不高的人进入雅芳开设专卖店，由于那时雅芳的品牌美誉度还是很高的，店铺经营人即便素质不高，店铺形象差，服务态度恶劣也不能阻挡他们在雅芳赚钱的速度。同期的经销商都认可那时候是最赚钱的时期，而且那时消费者对雅芳的好感还是很高，国内同样质量的化妆品竞争者还没成长起来比如小护士，李医生，自然堂等，其他国外大品牌护肤品如雅思兰黛，兰蔻，资生堂，欧莱雅，美宝莲都高高在上在一二线城市的专柜里，普通消费者也买不起。所以消费者别无选择去选用服务很差，但产品品质过硬的雅芳产品，但同时也在消费者心中埋下了厌恶的种子。

1998年到2005年这段时间，是中国雅芳快速成长，也是问题积聚的时期。为后来的大衰败埋下了伏笔。