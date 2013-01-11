小米MIUI补课商业化：强化云+应用商店+游戏

【编者按】对于MIUI(米柚)而言，过去的一年不仅仅意味着用户量超过1000万，还意味着MIUI商业模式探索的起步。在内部，这个过程被形容为：补课。

MIUI是一款基于Andorid定制的手机操作系统，也是小米起家的三驾马车之一

对于MIUI(米柚)而言，过去的一年不仅仅意味着用户量超过1000万，还意味着MIUI商业模式探索的起步。在内部，这个过程被形容为：补课。

MIUI是一款基于Andorid定制的手机操作系统，也是小米起家的三驾马车之一。2010年8月，这个操作系统发布首个内测版本，去年8月用户数超过600万。它也是小米体系内最为“国际化”的一个，MIUI已支持23种语言、号称全球拥有17家粉丝站。

每台小米手机出厂时都会预装MIUI，另外还有数十款手机可以通过刷机安装。按道理，MIUI的用户量要比小米手机更多。实际情况也是如此，小米手机去年卖出719万台，照此粗略计算，非小米手机的MIUI用户约有近300万。

雷军能给出小米手机今年卖出1200～1500万台的预计，但MIUI负责人洪锋却不能据此给出MIUI用户的增长目标。“MIUI的发展空间还是受到了一定的限制”，洪锋将此归结于小米硬件的销量，以及非线性成长的、较小的刷机空间。

尽管如此，与小米手机紧密捆绑的MIUI，近期并不会为增速发愁。真正现实挑战的是，小米已经通过硬件盈利，用户量更大的MIUI行不行？

一年前的MIUI给不了十足的肯定回答。在当时的小米看来，MIUI出现了明显的不完善——与竞争对手相比，MIUI缺乏可以带来收入的架构。没有收入，MIUI就无从证明自己商业模式的正确性；没有生态圈，受影响的不止是MIUI自己。

于是从去年初开始，MIUI悄然开始学习如何“赚钱”。而以下四个方面，正是这一年“补课”成绩单上提升最为显著的部分。

应用商店

最初MIUI上的官方应用商店，只是多个第三方应用商店的集合。而从去年6月开始，MIUI中默认搭载的应用超市，成为真正意义的应用商店。据透露，小米应用商店目前尚未盈利，但内部人士也认为赚钱只是时间问题。

数据显示，小米应用商店已有500万的用户规模，应用的分发量也已经达到2亿次。作为对比，至少一年前国内已有Android应用商店宣称月分发量过亿。此前曾有MIUI用户发现，所安装的第三方应用商店失效，对此洪锋坚决否认是MIUI有意为之。

云服务

大约在8月间，MIUI的云服务也得到了进一步的加强。目前，MIUI提供的云服务包括通讯录、短信、相册等，这也是大多数对手也在干的事情。数据显示，目前MIUI的云服务活跃用户为200万。再做对比，百度去年几乎同期推的云服务用户数已近3000万。

MIUI云服务的背后，是金山云提供的基础架构。去年11月底，小米宣布斥资182万美元，收购金山云9.87%的股份，两家公司更为紧密的捆在一起。MIUI未来会对其他云服务对手有所限制么？洪锋的回答是：Android是开放的，MIUI就是开放的。

游戏

对于任何一个想赚钱的互联网公司来说，游戏都是必选项，问题只是能否真正做好。去年9月，MIUI开始运营小米游戏中心，尝试借此流量变现。

目前小米游戏中心已经收录4000多款游戏，而MIUI通过成熟的“联运分成”模式赚钱。这其中有一半以上的合作游戏，开始内置小米的支付体系，这无疑降低了MIUI获取分成的门槛。据透露，MIUI的最终目的是所有游戏都接入小米的支付体系之中。

几个月以来，已有300～400万用户使用过小米游戏中心。洪锋没有透露与游戏相关的收入和分成数据，不过他强调MIUI跟其他游戏平台差异明显。

“小米要做的不是软硬件或互联网公司，而是要做生活方式、lifestyle”，洪锋说，“我们卖的是一种新潮快乐的感觉”。他补充说跟MIUI合作还能通过小米商城，推动游戏周边产品的销售，就像《愤怒的小鸟》那样获取多元化收入。

主题

探索过程中，引起争议最大的还是主题收费。去年11月小米宣布这一决定时，用户仿佛一下子就“炸了锅”，强推米币、强行收费等指责纷至沓来。洪锋此番再次强调推出收费主题，小米“半毛钱”都不是为了营收，只是想进一步提升主题的品质。

不过，小米仍然参与收费主题的分成：三七开。小米三，设计师七。目前MIUI上主题的下载量已经接近4亿次，而收费主题只是其中不多的一部分。仍然来自官方的数据表明，目前已有主题设计师在MIUI平台上获得四五千元的分成。

上面提到的四个方面，显然不是全部。小米自认MIUI作为接近最底层架构的部分，能够在不同层面提供价值，并且有非常多的盈利空间。而数据对比也表明，MIUI想要盈利面临的竞争只能是越来越激烈，而新的尝试和探索肯定还将继续。

什么是MIUI自己做和留给第三方做的边界？洪锋直言小米自己能做好的，都不会轻易放过，而另一方面他也会说：“雷总不断跟我们强调，不要涸泽而渔”。