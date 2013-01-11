证监会被指暗批三一 向文波：大量裁员也是合法行为

真相抑或谣言？

1月10日，三一重工公告显示，注册地已改为北京市昌平区回龙观镇北清路8号三一产业园。这意味着三一重工迁址北京告一段落。

而此前的8日，由证监会牵头的 IPO在审企业2012年度财务报告专项检查工作会议上，就曾上演有关三一重工(600031.SH)的“罗生门”事件。

上述会议结束当晚，便有投行人士发微博称，会上证监会有关领导批评三一重工，表示其声称搬迁北京，但其实调整折旧年限、大量裁员，掩盖变更会计政策，以进行财务调节。

1月9日早，该公司总裁向文波便在微博进行否认。

“造谣有底线吗？”向文波针对此写道，“1.三一重工从未调整折旧年限；2.三一从未大量裁员，即使大量裁员也是企业合法行为；3.会计政策变更履行了合法程序且仍为行业最高标准，并登了公告何来掩盖一说？”

随后，向在微博中转述某媒体有关上述会议主要内容和核心思想的报道，而对于监管层是否批三一重工“财务问题”未提一字。

“此应为姚主席(证监会副主席姚刚)主持会议的真实情况。”向文波在转发上述报道时评论道。

从其他渠道透露出的消息看，似乎都未提及监管层点名批评三一重工“操纵财务”。既然会议是针对“IPO在审企业的财务审查”，作为上市多年的公司，自然不在财务审查范围内。

到底是有人抹黑三一重工，还是监管层对该公司做法确有微词？

“会议主要内容是监管层对IPO在审企业专项财务检查的各项要求进行细致解释和部署，并提醒各个参与审查的人员重点注意核查的内容和核查达标要求。”1月10日，一位监管层人士告诉本报记者，详解核查重点关注事项时，特别举了近期某企业发生的反面案例，要求核查人员警惕该现象的发生。

据本报记者了解，8日举行的上述会议，共有包括证监会发行部、创业板发行部、会计部、各地证监局、保荐机构在内的150多人参与，证监会副主席姚刚等多位负责人士，分别在上午与下午分业务板块对与会人员进行了工作部署。

上午发言的分别为发行部主任陆文山、发行部二处处长蒋彦和创业板发行部二处杨郊红处长。

当天上午最后登台的杨郊红，对2012年6月颁布的《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》(下称14号文)进行详细解读。

杨郊红的发言共分十点，讲解到第九点“财务异常信息核查”，他表示应该注重“会计政策和会计估计一贯性核查”。

“最近某著名的机械类公司会计科目就有问题，声称搬迁北京，硬是把折旧费用、把坏账准备、几十亿的应收账款往下降，业绩就出来了，5万人裁人1/3。” 杨郊红在会上反问：“这是什么概念？会计政策、会计估计有没有一致性？”

“把坏账准备往下降这种模式，在目前宏观环境、国际经济形势下异常，这个盈利可能是账面的，不可靠。”杨补充道。

“虽然现场并没有对企业点名，但相信凡对市场有所了解的人，都觉得‘财务存在问题’的公司非三一莫属。”1月10日，一位与会者向本报记者坦言，从“机械类公司”和“近期搬迁北京”、“5万人裁员”等特征看，三一的嫌疑难逃。