快递业12亿“份子钱”终摊给谁？消费者成救市王

让矿泉水公司补贴自来水公司，这一想法或许让人觉得荒谬可笑，但这样的逻辑近日却在中国快递业粉墨登场。

近期，有关中国快递企业即将缴纳“份子钱”的消息遭到外界一致吐槽。根据刚起草完毕的《邮政普遍服务基金征收使用管理暂行办法》显示，今后在我国境内经营快递业务的企业应缴纳邮政普遍服务基金，标准为国内同城快递0.1元/件、国内异地0.2元/件、港澳台1元/件、国际2元/件。

国家邮政总局最新统计数据显示，2012年前11月份，全国规模以上快递企业业务量累计完成50.3亿件。按照每月平均50%左右的增长幅度，去年整个快递市场规模有望超过55亿件，其中异地占73.7%，同城占23.1%，国际及港台占3.2%。如果套用上述标准，2012年快递企业需要缴纳的“份子钱”至少超过12亿元。

犹如晴天霹雳突然砸下。众所周知，长年身陷价格战泥潭的中国本土快递业近7年来利润率已从20%降至5%，逼近生存底线。捉襟见肘的同时，每年超过12亿元的巨额“份子钱”，无疑是在快递企业孱弱的身体中再刮走一部分营养，对于仍处在成长阶段的快递业来说，这意味着什么不言而喻。

正因为如此，《办法》未落地之前，争议已如火如荼。在业内看来，这又是一次“画虎不成反类犬”的国际接轨“游戏”。起源于1997年欧盟设立的邮政普遍服务基金，最初是为了用盈利的业务去补贴信件等亏损的业务。但人家收取“份子钱”的前提是开放市场，所有进入该市场的企业才需缴纳。

但中国不同。《邮政法》显示，中国邮政享有专营范围，异地100克、同城50克以下信件业务私营企业不能涉足。不仅不能插手，民营企业如今却要乖乖交出巨额“份子钱”来补贴这部分业务，这显然有失公允。

的确，邮政的普遍服务每年要承担巨额的政策性亏损。比如，地处西藏、云南等边远地区的消费者，寄一封普通信件只要2.4元的邮票，但与在这些区域铺设的邮政网点、交通运输以及邮递员等投入成本相比明显入不敷出。此前，邮政普遍服务一部分通过国家补贴，另一部分则依靠邮政系统内部的交叉补贴解决，也就是用盈利的EM S快递业务去弥补亏损的邮政普通服务。

然而，在承担这部分政策亏损的同时，邮政旗下两部分业务同样也获得了民营企业可望而不可即的“特权”。虽然在偏远地区收支难平，但邮政普遍服务在城镇区域却在水费、电费、银行账单等领域实现了专营，这部分业务数量庞大、周期固定。同时，凭借数亿家庭的信箱掌控大权，邮政普遍服务还掌握了麦当劳、肯德基等众多企业DM宣传广告派发的独家渠道，收入颇丰。不仅如此，EMS也可共享邮政普遍服务在偏远地区铺设的网络开通快递业务，从而降低投入成本。

尽管各有“辛酸”，但尺短寸长之后，民营快递与国资背景的中国邮政显然不在一条起跑线上。对民营快递来说，他们一边要与邮政挖掘新的市场寻找立足点，另一边则要与同行展开贴身肉搏。如今面对人工、燃油、土地成本不断上涨，巨额“份子钱”无疑是雪上加霜。

为真正与国际接轨，有个别快递企业呼吁，中国邮政应该效仿欧盟开放邮政网络资源，让民营快递缴纳“份子钱”的同时也可以共享邮政网点资源。对于“独宠”多年的中国邮政而言，这似乎并不容易。于是，消费者很可能再次被迫成为“救市主”，快递企业通过转嫁成本“份子钱”最终由消费者埋单。事实上，已有快递公司表态，如果非要收取“份子钱”，他们将考虑每单涨价1-2元。