阿里新浪变革幕后：互联网进入下半场 不进则退

互联网进入下半场 不进则退

中国互联网行业在过去1年发生深刻变化，随着网民增长降到只有11%，PC互联网上网时间不再增加，除视频广告、B2C、无线外，大多数行业步入稳定甚至慢速增长阶段。另一方面，移动互联网浪潮扑面而来，作为一种颠覆力量，让PC上的巨头感到恐慌。巨头们普遍有一种忧虑：不进则退是互联网的定律，一旦不能抓住机会就会陷入吃老本境地。

国内互联网企业进入变革时代。仅仅就在昨日，阿里巴巴集团就宣布进行成立13年来最艰难的一次组织、文化变革，将集团现有业务架构和组织将进行调整，成立25个事业部，原来淘宝、天猫、阿里巴巴B2B架构被彻底打散。

这已是1个月内第三家巨头公司调整。就在前一天，京东制定“修养生息”战略，不仅重构内部结构，还希望在2013年将过去十年积累的问题从系统上、流程上、根源上彻底解决。更早之前，新浪不仅结束门户销售和内容之争，更明确“移动为先”核心策略，在将门户板块交给COO杜红全面负责后，新浪CEO曹国伟将花更多精力管理微博板块。

这些互联网巨头无疑例外都提及新时期移动互联网对自身业务的冲击。曹国伟就表示，围绕移动互联网产品和模式创新与迭代正迅速地改变互联网竞争格局。新浪原来从PC向移动延伸的业务架构以及按职能线划分的组织架构很难适应移动时代的市场竞争。

京东CEO刘强东则将移动互联网定义为未来的一切，其公开强调，移动互联网不是互联网的补充而是颠覆，会是未来的一切，京东后台的架构，到应用层、中间层到底层，所有一切的一切，将来的方向都朝移动的方向走，都要符合未来移动战略。

一位互联网大佬甚至在内部讲话中表示，2012年整个业界发生巨大变化，那就是移动互联网的浪潮如期而至，甚至比预期来得更加猛烈，之前做了很多准备还是被打乱了节奏，不得不做很快的调整。当前所有互联网企业现在面临这样一个总体情况：过去十几年的中国互联网人口红利已经吃完，下一个阶段打法又是不同的，需要从管理上做很大的调整。

中国互联网已经进入下半场，进入下一阶段的比赛。互联网分析人士谢文对腾讯科技表示，当前中国互联网进入内外交困的局面。传统的门户、游戏、电商市场跑马圈地时代结束，很多CEO其实都很迷茫，甚至谷歌、亚马逊、苹果等公司都不知道未来该如何走。

“这场调整可以说是姗姗来迟，早就应该改变。”谢文说，马云、刘强东、曹国伟这些CEO们早就在盘算各自家底，也知道仅靠牺牲利润率换取规模的的方式不可取，都开始反思，这些公司历经多年粗放式发展，累积不少问题，须对组织架构进行大调整，甚至动大手术。

具体从阿里巴巴看，架构调整属必然。阿里巴巴在电商领域有巨大先发优势，在早期电商发展不成熟，其他互联网企业忙着赚广告、游戏等领域快钱的同时，阿里巴巴默默耕耘，这也为后来的厚积薄发累积了重要基础，淘宝一度成为网购消费的代名词。

不过，随着电商市场逐渐成熟，阿里巴巴在电商领域的地位不断遭遇京东、亚马逊、当当等电商蚕食，随着苏宁、国美等传统企业的觉醒，未来阿里在电商领域的份额只能下降，不能增加，这会让阿里巴巴陷入很难受的尴尬境地。

马云并非没有意识到问题。马云在内部邮件中指出，这次阿里巴巴组织架构的拆分和以往的一样又不一样，希望组织结构松而不散，汇报给谁以及权力有多大显得很不重要，但人和事，热爱和责任，信任和协同显得越来越重要。

阿里巴巴成立25个事业部无疑是对原有结构的一次重大破坏，阿里老臣陆兆禧、张勇的权利遭到不小削减，这既有利于马云中央王国的控制，也可以是一次“削藩”，仅仅一次调整消灭多个“藩王”。随着层级的消失，阿里高层间开始洗牌，甚至25个人开始“逐鹿中原”。

谢文说，阿里巴巴这一架构显然不可持续，未来还将调整。比如，张宇掌管的数字业务事业部与吴泳铭掌管的音乐事业部本身就存在重合的地方。此外，还没有听说任何一个公司内部有多达25个事业部。阿里此次拆分背后有一个重要目的是整体上市，这也使得阿里B2B公司原来是结构完整的上市公司，包括淘宝、天猫架构全部打散。

不过，谢文无疑很欣赏目前中国互联网的这种改变，称当互联网公司都开始反省时，也意味着这些公司的进步，大家不再打口水战，不再打价格战，而是专心做创新，关注大数据，并意识到大数据是场真正的革命。阿里巴巴在大数据方面显然有积累。未来随着互联网企业开始思考创新，在大数据上下工夫，或许可思考出一个新架构，带领公司未来数年更好发展。

一家互联网公司高层也谈及当前互联网之变，称社交、搜索、甚至包括网游，跟流量、变现有关的都属于这一类都属于“纯互联网”行业，与传统行业并无太多关系，但随着互联网发展，互联网正在和传统不断融合，所谓的“新经济”逐渐变成主流经济不可分割一部分。

另一高层指出，在这个互联网新时代，必须要深入了解到产业的上游，如果大家没有学习的心态，只想着就搭一个互联网平台，不可能赢，因为对手会走得很深、走得很上游，把中间可以减少成本损耗的地方、提高效率的地方、和对手做出差异化的地方都给找出来。

他表示，“互联网粗放发展的时候也已结束，互联网企业的发展也不再强调虚胖，而是“精细化操作”，把企业的肥肉变成肌肉，让更多人员资源盘活，把真正的能力放在精品上。”