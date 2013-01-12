【专稿】张朝阳的焦虑及搜狐的大数据“阳谋”

搜狐董事局主席张朝阳终于又愿意站在公众面前了。搜狐新闻客户端快速崛起，他可能很快会拥有一个无线领域的平台级产品。过去两年他深陷移动互联网带来的尴尬。张朝阳曾说：“微博和微信左右扇了他两个耳光。”

新浪微博上线不久他结束了三年的蛰伏，不计代价的推动搜狐微博。尽管他已经像个娱乐明星般频繁为微博造势，可搜狐微博始终不曾与新浪平分秋色；后来腾讯微信的火爆，更是让本就没有用户关系链的搜狐望洋兴叹。

现在张朝阳要为此庆幸。中国微博商业化前途迷茫时，用户对碎片化的信息热度渐冷，新浪深陷其中难以他故，用户对信息获取的另一种需求却慢慢浮现。新浪忙着微博、腾讯忙着微信，用户对新闻的获取需求又成了搜狐的机会窗。

移动互联网时代，大公司的关键词都是平台、大数据。2013年1月8日，搜狐公司联席总裁兼首席运营官王昕说，“我们正处于一个大变革的时代，网络媒体的影响力尤其凸显，凭借开放、互动的的舆论环境、独特丰富的言论表达方式，负责的权威公信力以及最全的用户覆盖，网络媒体日益成为凝聚变革共识、影响中国主流人群、引领时代前行的最重要影响力平台。”

作为目前中国最大的新闻类应用，搜狐新闻客户端目前已经获得近6000万安装激活量，订阅平台上线刊物超过130份，总订阅量突破1.6亿，成了中国最大的移动媒体平台。无论QQ还是淘宝，互联网的“大杀器”都是这样炼成的——先准确抓住一个用户需求，持续并深入的投入，待积累了海量用户之后再搭建平台。一个平台就等于一个生态圈，各种商业模式会自动衍生出来。

而且搜狐打算搭建一个全新的移动媒体生态圈。提供一个B2B2C的开放平台，吸引优质的内容和媒体；搜狐提供技术、用户、数据、流量等资源的支持。未来媒体只需产生优质的内容，无需为商业模式担忧；搜狐将使用开放广告位、用户订阅等模式，和入驻媒体收益分成。

这将是搜狐移动互联网的“赌注”，2012年为此投入已经过亿。据搜狐副总裁方刚透露，2013年搜狐对新闻客户端的投入继续超过亿元，而且只多不少。

目前，搜狐新闻客户端吸引了包括央视财经频道、《人民日报》、《参考消息》、《南方周末》、《财经》、《故事会》、《读者》等各类定位的媒体进驻，其中《央视财经》、《人民日报》等均为独家合作。目前，《央视财经》和《参考消息》的订阅量均超过500万，人民日报订阅量超过300万，青年文摘接近300万，这些数据已经超过了媒体的纸版发行量。除了传统的大众媒体，搜狐新闻客户端还吸引了《36氪》、《虎嗅》等新媒体或自媒体入驻。

“在这个‘信息碎片化’的时代，更需要有一个负责任、有影响力的媒体承担起‘新闻价值守望者’的角色。”搜狐公司副总裁、搜狐网总编辑兼搜狐视频COO刘春表示。

根据艾瑞2012年11月监测数据显示，搜狐公司PC互联网月度覆盖人数达到4.41亿人，月度网民覆盖率为93%。凭借一系列出色的事件报道，2012年，搜狐新闻中心、时尚、体育、财经、军事、文化等重要频道实现了大幅甚至两倍以上的访问量增长。

和上一轮门户新闻争夺战不同的是，这一次移动互联网和大数据挖掘给了互联网发公司掘金的机会。据透露，搜狐已经搭建基于云计算的大数据平台，将旗下数据资产全面打通整合，通过由门户、搜索、浏览器、游戏、无线等业务带来的月度至少9亿人次用户数据资产，了解和分析中国互联网用户的习惯和喜好，帮助客户实现精准投放。

年初的搜狐移动互联网年会上，张朝阳第一句话就说：“像搜狐这样一个古老的互联网公司和品牌，在移动互联网面前我们认为机会虽然巨大，但更多感受到的是危机感。”（文|袁茵）