团购网“千团大战”：阿里、百度、腾讯更获利

只有当潮水退去时，才知道谁在裸泳。经历了“千团大战”后，依然能够领跑团购市场的公司已经寥寥无几。

1月8日，美团网公布的数据显示，2012全年交易额突破55亿元，其中仅12月份交易额就突破8亿。充足的资本使得美团在全国“攻城拔寨”的团购大战中，迅速获得规模效益。美团网CEO王兴向本报证实，公司已经实现了阶段性盈利。

与此同时，已经停业的24券正式宣布关闭，这让24券重启或者转卖彻底无望。24券创始人兼CEO杜一楠接受本报采访时表示，“投资方以我的离开为条件，并且不能作为股东身份存在。”

失落的“话语权”

1月6日，一位山西的原24券女职员，夜宿在北京一座居民楼内的楼道里。此事被媒体曝光后，再次吸引了外界对24券关注的目光。与此同时，来自江苏24券分站的众多离职员工对本报表示，公司拖欠商户的钱至今还没有偿还，而这些资金是由负责牵头的销售人员抵付。

而一切的导火索都是以杜一楠为首的创业团队和投资方的矛盾。

停业前，24券有将近300名员工，负债6000万元，每月亏损200万元。杜一楠表示，目前已经将公司全权交给投资方代表，不再过问24券事务。

追溯到去年10月，24券在其官方网站上以“全体24券人”的身份发表声明，宣布因公司经营业务的重大调整，公司决定暂时进入一段时间的“长假期”。

从宣布停业到关闭的时间里，杜一楠找投资方积极斡旋，寻求可能的解决方案。“我和资方的谈判长达半年，甚至住到了投资方在上海的家中。”杜一楠说。

公开资料显示，24券从创立至今获得过六轮融资，总额共计5000万美元，投资方包括美国伟高达、鼎辉创投、VOV等，KK所代表的投资方指的是马来西亚的个人投资者Ken-neth Chang。

在巅峰时，24券曾拥有员工4500人，销售规模做到行业前五。一位团购行业人士评价24券，前期学习拉手、团宝网疯狂扩张烧钱，资本寒冬后续融资无望而资金链断裂，更为重要的是主要投资方均没有任何行业经验。

对此，杜一楠承认，投资方没有过行业经验，也不能给出任何建议，在24券作出方向判断的时候，不仅得不到投资方支持，还意图让他出局。

无独有偶，去年年初，传出“卷款跑路”的团宝网创始人任春雷在反思公司沦落时就认为，正是投资方的贪婪造成团宝网陷入绝境，“上半年拿钱去催动你加速扩张，下半年拿钱去要挟你，不裁员就不给钱”。

而唯一冲击纳斯达克上市未果的拉手网，也爆发了内讧及和资本方之间的矛盾。

上市失败后，拉手网高管开始频繁离职，业绩一落千丈。中国电子商业研究中心公布的第三季度成交额中，拉手网以3.962亿元滑落至第5。在公司内外高压下，创始人吴波选择离职。

拉手网可谓是金山江创投在团购领域的豪赌，首轮投资了拉手网496.67万美元，B轮、C轮又相继跟投，成为拉手网第一大股东，从而掌握话语权。在拉手经历的风波中，金沙江创投合伙人朱啸虎总是冲在最前面，俨然成为拉手的新闻发言人。他并未放弃拉手重启IPO的希望，“需要等到合适的时机”。

缺了资本的供给，团购网站纷纷转型或者倒闭。

中国电子商务中心发布的第三季度团购行业数据显示，截至2012年9月底，团购网站数量缩减至2919家，同比2011年减少42%，相当于每天有5.9个团购网站消失或者转型。

“跳出来后，我已经不看好团购行业。”杜一楠表示，首先是商家的溢价能力有限，其次流量成本太高。“但是不排除在目前团购的基础上有新的创新。”他说。

沦为产业大鳄的“手脚”

团购兴起之初，迅速点燃了资本投资的热情，而对于蜂拥而至的“热钱”，创业者也迷失了方向。

据清科数据库统计，2010年至今团购行业共发生43起投资事件，获投总金额约为7.19亿美元。其中，2010年共发生20笔投资，投资金额约为1.40亿美元；2011年共发生15笔投资，投资金额约为5.34亿美元。

时移势易，2012年仅有3笔投资，总金额只有0.45亿美元，其中F团完成了4000万美元融资，而资金主要来自腾讯和Groupon的追加投资。

大浪淘沙之后，团购作为一种独立的商业模式被逐步纠正，与产业资本结合，充当产业大鳄的“手”和“脚”进行布局，逐步得以确认。在这方面，无论是腾讯、阿里巴巴，还是Groupon、投资机构或者公司投资团购更倾向于围绕自身业务进行战略布局，便是例证。

目前国内团购企业主要分为三大类：以聚划算、美团、拉手网为主的垂直团购网站；以大众点评网、齐家网、糯米网为代表的依附于原有品牌上的团购业务；还有以团800、团友汇为代表的团购导航网站。

2012年12月25日，美国团购网站Bloomspot 3500万美元出售给摩根大通。Bloomspot的商业模式是利用用户信用卡数据，帮助商户寻找最佳的交易对象。

而摩根大通正是看中了银行掌握的商户数据信息，将其运营能力与传统企业的数据优势结合起来。

国内互联网巨头百度曾在2011年提出“中间页战略”，即实现服务链条较长的非标商务与百度用户搜索行为的对接，实现流量变现。

基于这个战略，百度相继投资了在线旅游电商去哪儿、视频网站爱奇艺、生活服务导购平台爱乐活、家居团购网站齐家网。“百度不是投资电子商务，而是投资用户搜索行为相关的产业布局。”齐家网CEO邓华金表示。

美团网在2011年获得阿里巴巴领投，北极光、华登国际及红杉参投的5000万美元。“美团是阿里在本地生活服务领域重要的延伸。”王兴认为。

腾讯除了自身布局团购业务QQ团购之外，也积极寻求对外投资。

美上市团购公司Groupon联合腾讯投资成立高朋网，并在去年6月和腾讯投资的另一家团购网站F团合并。一位不愿具名的Groupon前员工告诉本报，Groupon来中国做团购时，曾接触过多家互联网公司，但最终看中了腾讯庞大的用户流量，而腾讯则需要Groupon的团购经验。

此外，互联网巨头新浪、搜狐、网易、盛大也都涉足了团购领域。“通过流量变现是它们踏入团购业务的直接动机。”中国电子商务研究中心主任曹磊表示。