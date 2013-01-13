当心库克！低价策略让乔布斯在坟墓里翻滚

我的同事尹生写了篇很有意思的文章，他通过对比苹果公司与三星、亚马逊、甚至facebook和谷歌，对苹果商店（App Store）的商业价值进行了估算。其结论令我有些吃惊：至少1000亿美元，仅仅出售非实物产品的苹果商店，可能是全球最大的电商之一，而且毫无疑问是最大的移动电商。

苹果商店有5亿名活跃用户，总共下载应用400亿次。仅以用户数量加上其实际的下载及购买行为的活跃度来看，苹果商店都有可能成为全世界最大的网上零售商。过去的一年，它带给苹果75亿美元收入，记住，这与淘宝加上天猫的万亿元人民币（约1500亿美元）的交易额并不是同一个概念。从阿里巴巴集团去年全年收入来看，我估计难以达到这个水平。从本质上来说，苹果商店与阿里巴巴的商业模式是一致的，都是建渠道和收租金，当然，他们都给自己起了很好听的名字：生态系统。所不同的是，苹果商店完全是一个从交易到下载的封闭的网上生态系统，而淘宝的商业模式是网上从开跳蚤市场到开商城，需要一个庞大的线下配送体系。

苹果是一家硬件与软件完美结合的公司，目前其主要的业务仍然是以智能手机为主的硬件。要记住，生产手机和硬件面临着两个巨大的压力，我估计不到5年，目前销售手机的商业模式将面临难以为继或者被颠覆的命运。首先是所有大规模生产大众消费硬件的公司，都无法摆脱“中国价格”的命运，即利润率下降，直到进入趋近于零的陷阱中。第二个是被颠覆。从目前来看，智能手机是最好的移动终端，但它并不是终极终端，以谷歌眼镜为代表的“另类终端”，即可穿戴式终端正在兴起，最终将会挑战目前的手机，即使不完全颠覆，也有可能使手机沦为移动终端的选择之一而已。

所以，苹果走上低价之路将不可避免（尽管其副总裁席勒最近在上海再次否认），短期最直接的原因是与三星的竞争，中期内要考虑在手机产品与技术周期内实现利润最优化。从长期来看，我认为不能排除去抑制互联网零售（也不能排除云计算）的挑战者亚马逊。对于苹果来说，目前已经到了从高价策略向低价市场进军，以及产品线多样化的关键时刻，苹果需要走上扩大市场份额的道路，但最终苹果会发现其最大的资产，可能是10亿深度使用、活跃消费的苹果零售等服务的用户。这实际上将反制亚马逊通过销售低价移动终端来圈用户的策略。

而苹果的这一低价战略的主战场是中国。

苹果的供应链几乎完全在中国，这也是库克精心布局近20年的结果，生产低价手机，意味着供应链的生产方式要进行调整，富士康会不会在生产线上加快部署机器人？

低价手机的意义在于量的迅速扩张，对于苹果来说，一个现成的合作伙伴就是中移动。中移动拥有全球最大的用户数，中国近10亿手机用户中，中移动占了6.5亿，而其中3G用户不足6000万。苹果低价产品与中移动合作，苹果可以轻易增加上亿用户，而且会避免对于苹果与中国联通及中国电信原有的合作产生较大冲击。

如果能在中国成功推行低价策略，给苹果带来的一个更大的好处，不远的将来会显现。苹果已经是全球最大的电商之一、最大的云服务提供商之一、目前几乎是全球唯一的靠移动互联网赚大钱的公司。如果说苹果以往是靠卖硬件赚钱，以后这个天平会向以苹果商店为代表的服务倾斜。苹果还有一个被人忽略的方面，它正在变成一个线下零售巨人，目前在中国有11家零售店，处于一线城市最繁华的位置，准备扩大到25家后，继续扩张。可以想象，随着苹果产品的日益多样化，如苹果电视等产品推出，在中国建立一个3C的电商业务，覆盖中国一线与二线城市，这种可能性也不能排除。

最后，也是最重要的一点，苹果如果想在中国发展其庞大的苹果商店及云计算业务，与中国政府的合作是关键。我在苹果商店中订的一些应用，无法下载；云计算涉及到海量的中国消费者数据，而用苹果正在中国与更多的企业展开合作开发应用，将获得得更多的机构数据。如果中国政府感到担心，苹果是否需要在中国境内建立数据中心，以及推动更多的本土化等，都将是关键。

库克此番访华，罕见地愿意曝光媒体。我认为苹果最终将在中国推动低价策略，在把中国变成其最大市场的同时，也会把一批当地合作伙伴和模仿者直接变成竞争者。苹果进入中国，其在本土的竞争对手可能是华为、中兴以及本土模仿苹果的小米手机等，在电商和零售领域，其对手将是京东、苏宁易购，从长远来看，与淘宝和天猫也有可能产生竞争。而在纯应用商店领域，苹果仍将独霸天下。

库克把苹果手机可能卖到99美元？将会令一大批乔布斯的粉丝感到失望，说乔布斯一定会在坟墓里翻滚。但我想说，乔布斯和库克，已经在两个世界里了，不是吗？