百度建防御圈对抗360 投资金山网络势在必行

中国搜索市场暗流涌动，正发生自三年前 谷歌退出中国之后的最大变局。其中最大的变数莫过于360与 百度 的攻防战。

2013年无论对百度还是360都是关键一年。周鸿祎借和谷歌合作并布局渠道加速商业化，百度则不仅积极布防，禁止360搜索抓取自身内容，还要在360的大后方布下棋子。腾讯科技日前从消息人士处确认，百度战略投资360在安全市场竞争对手金山网络的谈判已近尾声，正进入最终签字盖章阶段。受此消息影响，360股价昨晚一度大跌近7%。

百度一旦投资金山网络落实，将比两者此前的安全联盟更进一步，这也让本已不太平静的搜索市场再次引发震动。360董事长周鸿祎昨日默认了百度结盟金山网络的消息，其一方面欢迎百度进入安全领域，另一方面称，任何联盟，都不应利用垄断地位分肥用户，不应以遏制对手发展为目标。

一位熟悉内情的业内人士向腾讯科技透露，百度和金山网络接洽由来已久，早在3Q大战后不久，腾讯、 搜狐 、百度都考虑入股金山网络，甚至搜狐已对金山网络进入到估值阶段，不过，因为腾讯提前入股使得这一投资搁浅。“百度也意识到360的威胁，但由于并未直接交锋，在3Q大战后百度一直很犹豫，百度360大战让百度和金山网络关系迅速紧密起来。”

另有知情人士指出，去年8月份以后，百度与金山网络相关高层多次沟通对策，百度入股金山网络一事也开始重启，具体事宜是由百度战略合作部与金山网络CEO傅盛谈判。外界甚至传言，百度已控股金山网络。不过， 金山软件 董事长雷军对腾讯科技否认了这一说法，其强调金山网络仍是金山控股的子公司，是金山的一部分。

百度投资金山网络，也意味着百度和360的攻防战开始进入第二季。百度开始以资源和资金的形式扶持金山网络，希望金山网络能够拖住360的大后方，延迟其对其他领域的进攻。

“百度投资金山网络是迟到的资本合作，未来搜索市场肯定是合纵联横越来越激烈。”搜狗CEO王小川日前向腾讯科技分析搜索行业趋势时表示。

事实上，搜索行业的各种隐秘谈判早已启动。熟悉搜索行业的人士指出，搜索市场的多角商谈与讨价还价正密集进行，2013年不排除发生震动市场的重量级交易或战略合作，这也让搜索市场格局充满变数。

360搜索加速商业化 百度并购构建防御圈

进入2013年以来，360在搜索方面无疑是动作频频，不仅与谷歌达成合作，还在全国各地低调联络和招募渠道代理商。其策略是，先以长三角和珠三角地区为重点，完成重要一二线城市的渠道布局；采取招标制，初期筛选10家左右的核心代理商，打造样板。除搭建代理商渠道外，360也在重新笼络站长资源，意图构建一个流量联盟，以消化更多搜索广告。

在搜索内容方面，360连续推出图片搜索、音乐搜索等服务，最近又新上线地图搜索、软件搜索、手机应用搜索、百科等功能，不断追赶百度。一些大的垂直细分搜索领域，360都正在逐步涉足。

自去年8月推出搜索服务以来，360搜索迅速获得10%左右的国内搜索市场份额，受此刺激， 奇虎 360的股价数月间已翻倍。

360搜索凶猛势头，百度让如坐针毡，百度内部已将360视为最大敌人。其最近已采取了系列组合拳打击360浏览器，不仅如此，百度还可以扶持360对手的浏览器对360进行挤压。百度可加大对百度游戏的重视力度，利用庞大流量，提供对游戏厂商分成，降低平台商分成水平，不仅将这些游戏厂商吸引过来，更减弱对360平台的依附作用。

此外，敌人的敌人也是朋友，金山网络、搜狗都是可借势力量。当前360还未发挥庞大360安全卫士等客户端优势。早有分析人士指出，安全之于搜索，貌似非必需要素，实则百度护城河中最薄弱环节。360表面上炮轰的是医药广告、竞价排名，但最狠的还是安全标记这个后手。如果这个大招祭出，百度需有足够当量的拦截力量，战略投资金山网络就是选择。

无论是3Q大战后腾讯战略投资金山网络，3B大战后百度战略投资金山网络，都是“后院点火，釜底抽薪”。把球踢到对方的半场，在对方阵地作战。最好的防守就是进攻。资深媒体人程苓峰就表示，无论仗怎么打，百度落到长远之根本要在核心产品上扶持竞争者。

实际上，无论是3Q大战，还是3B大战，金山网络均受益。金山网络CEO傅盛曾坦言可能对于360来说，腾讯和百度都很强大，但对于金山网络来说360也很强大，360每一步发展，其实就是带动金山网络发展。“今天这个行业，有能力去挑战360，或有胆量挑战360，可能就我们了，只有我们在和360最正面搏杀，这种搏杀给我们带来非常多好处。”

当初3Q大战不仅使金山毒霸装机量大增，更使金山网络获2000万美元融资，度过金山毒霸免费后收入大减的难关。如今3B大战后，有人断言，金山网络获得的不仅仅是资金，更有可能是百度对金山猎豹浏览器和毒霸的支持。一句话，360越横，作为其核心产品最大的直接制衡者的战略价值就越大，这是定位的力量。

这场大战的受益者也可能不仅仅是金山网络，还包括搜狗。一位搜索行业大佬指出，未来搜索行业可能有三种不同形态，一种是搜狗帮百度加上金山，一下子锁定百度在搜索市场的份额，最终百度一家独大。另一种是，搜狗帮助360快速补齐商业和技术短板，形成3B格局。第三种可能是搜狗与腾讯走近，可实现3SB的格局。搜狗CEO王小川在这场战斗中作壁上观，等待最佳出手时刻。

移动互联网：百度360鏖战的下一个战场

多位行业人士向腾讯科技表示，当前36O对百度在PC端的威胁更大，因为PC端是百度的命根子，不过，移动互联网将是双方鏖战的下一个战场。

当前，移动互联网浪潮扑面而来，作为一种颠覆力量，让PC上的巨头感到恐慌。巨头们普遍有一种忧虑：不进则退是互联网的定律，一旦不能抓住机会就会陷入吃老本境地。百度360大战后不久，李彦宏就发布内部邮件表示，有些百度固有优势，随着时间推移跟市场变化会被削弱，而这个时候抗拒市场的变化会很危险，不如革自己的命。

最近李彦宏透露，移动互联网把很多东西又要重来一遍，把PC互联网哗的一下推翻。这不仅改变消费者使用产品的习惯，也在改变一个类型产品在整个生态圈中地位。百度对移动互联网的认识是希望搭平台，建造良好的生态系统。百度移动互联网研发支出占研发总支出的25%，移动方面营收占营收不到10%，百度依然不急于在移动方面产生更多营收。

移动部门已是李彦宏自己直接管，他每星期开一次例会。这也在于百度在移动互联网上并没有构建一个像PC端那样强大的优势。一位前百度移动部门负责人透露，百度在移动互联网领域有4大重点：首先是移动搜索，包括语音搜索等；2，云存储，包括百度推出的云盘、云计算等领域，百度要在2到3年内发展过亿用户；3，端领域应用布局，包括加大对手机浏览器、手机输入法、从PC端延伸视频、地图等业务扶持力度；4，百度易平台。

相比桌面端的搜索引擎格局清晰，移动搜索前景尚不明朗，也许这正是360的机会。

360于去年11月将域名为m.so.com手机搜索上线。周鸿祎表示，移动可能是颠覆传统搜索的机会。无论是语音还是地图，前提要有强大的搜索技术。周鸿祎曾表示，360搜索合理的份额是15%到20%。有观点认为，如果桌面端只能抢到10%市场，剩下的可能来自移动端。

实际上，中国移动互联网正展现巨大前景，谷歌执行董事长施密特近日在华表示，中国互联网已达到一半的普及率，谷歌安卓平台在中国也获得将近一半的市场，谷歌对此非常骄傲。谷歌解决方案是对中国开发人员非常好的奏效的方案，就能够挣钱。施密特还对谷歌退出中国表示出某种悔意，称谷歌对华市场耐心事实上不充足。

对于百度和360来说，移动互联网虽然还没有商业模式形成，但对大公司而言更意味着机会。资深媒体人程苓峰表示，用户需求和最终产品结合起来一定会诞生伟大的应用，当前移动互联网普遍烧钱的情况下，拥有大量资金和人力的大公司无疑有利。王小川此前也表示，移动互联网领域，平台型的公司要看几大家族，腾讯、百度、360都会有所作为。

当然，尽管周鸿祎坦言对移动互联网一直惶恐，摸着石头过河，360也没获得移动互联网“船票”，在移动互联网领域主攻方向是手机安全，希望360成PC、手机、移动终端最大网络安全服务提供商。百度依然忧虑360利用在手机端的安全优势扩展在移动搜索领域的势能。

资料显示，安全软件是仅次于系统软件的底层软件，相当于有“类司法判定权”，具备战略威慑力，使得360在安全、搜索领域攻城略地。无论是百度成立搜索安全联盟，还是腾讯出10亿做安全创新基金都是预防类似3Q大战那样的恶性战争不再发生。

互联网巨头间竞争对移动互联网创业公司不一定是坏事。去年11月，百度花费千万战略投资Android手机刷机工具卓大师，百度收购点心的步伐也在加快。这其中有个有趣故事，当年360曾收购刷机精灵20%股份，最终刷机精灵被腾讯抢夺。360随后将目光瞄准卓大师。百度获悉后，在百度360大战的当口，加快投资步伐，最终战略入股。