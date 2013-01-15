【掘金灰霾】天然气机会倍增： 环首都煤电带困局

北京城上空厚重的雾霭再次让PM2.5成为近段时间的关键词，而在这个关键词的背后，则是另一串污染源“黑名单”。

1月14日上午，北京市环保局召开新闻通报会，环保监测中心主任张大伟表示，燃煤、机动车、工业、扬尘等污染源的大量排放是造成本次严重污染的根本原因。

来自北京市气象局监测中心14日的最新数据显示，截至当日下午14时10分，北京城区和南部地区PM2.5小时浓度仍在每立方米250微克以上，而在此之前的一个小时，北京城区、郊区等几乎所有站点的空气质量指数AQI都在200之400之间，仍处于六级严重污染级别。

全城戒备时，有关污染源的排放再度成为舆论关注热点，而在所有的舆论指向中，以煤炭为主要能源动力的高污染煤电、钢铁、冶炼工业企业则成为了这场“空气之灾”的众矢之的，这些此前以亿为计上马的大型基地也如同一道篱墙般围绕在北京地区的周围。

污染重压之下，位于内蒙古、山西、河北等环首都地区的重工业环保困局日益凸显，而来自监管层的整治利剑也已出鞘。

在严格的“控煤”措施下，新的能源结构调整仍在路上，其中，提高天然气的使用量无疑是最为直接的缓解之道。

环首都污染带

污染带环绕，仅靠北京一市治污已很难奏效。

从中国行政版图上看，北京被内蒙古、山西、河北、天津、辽宁五大省区形成环绕之势，而作为煤炭资源大省和区域经济活跃的重工业地区，其依靠煤炭资源支撑的煤电、钢铁等高污染产业则对北京的大气污染构成了最为直接的影响。

来自北京市环保局的官方信息指出，区域与本地污染贡献的叠加，是导致北京地区污染源排放难以扩散，形成严重污染的关键原因之一。

而监测数据表明，近期，北京市西南部、东南部及周边地区的污染水平明显高于市区及北部地区，大区域范围内的污染物输送与北京本地的污染物排放积累相叠加，最终使得PM2.5等污染物浓度创下了历史新高。

值得注意的是，位于北京西南部和东南部的省份分别为山西、河北以及天津，而作为传统的煤炭消费大省和钢铁、工业大基地，几大省份的空气污染在大气流动的推波助澜下也最终将北京城淹没在了雾霭之中。

而在周边几大污染大区的产业结构中，煤电、煤化工、钢铁、石化无疑是制造大气污染的关键源头。

事实上，早在2010年，国家环保部就退出了新修订的《火电厂大气污染物排放标准》，山西作为火电盘踞大省也无疑成为这一被称之为“世界最严”新标准之下的重拳整顿之地。

但截至目前，长时间的亏损境况下，来自火电厂的烟尘和二氧化硫处理仍不尽人意。环保部官方网站屡屡挂牌督办的企业整改名单中，位于山西的诸多火电、热电厂仍赫然在列。

“虽然国家下了死命令，但作为企业终归要考虑成本问题。”一家从事脱硫脱硝业务的代理公司负责人对本报记者说。

上述人士进一步表示，作为排放二氧化硫等有害气体的两大关键产业，煤电和钢铁企业都面临着上马环保项目的必然趋势，但“产业经济并不景气，绝大部分企业腾不出多余的资金上配套装置”。

但即便如此，屡屡重现的浓雾天气仍让内蒙、山西等地以及北京周边的高污染企业深陷困局，甚至不得不面临停产减排的境地。

北京市经信委副主任李洪表示，在污染过程最严重的上周末，北京市建材、冶金、化工等58家企业停产，完全切断污染排放源，41家企业通过采取措施减排30％，28家施工工地停止了土石方作业。

重提天然气

为填补煤炭这一能源消费缺口，天然气已成为了关键替补。

一个无从回避的事实是，截至目前，在中国的能源消费结构中，煤炭仍旧占据着难以撼动的霸主地位，将近80%的消费比例使它成为维系工业运营的关键血液。

但由此导致的大量烟尘排放让调整能源结构的呼声再度响起，作为清洁能源之一，天然气又一次被予以厚望。

2012年5月，北京市发改委曾对外宣布，为改善空气质量，减少PM2.5排放，在原“十二五”规划燃煤总量削减的基础上，北京还计划将燃煤使用量减少到1500万吨，2020年燃煤使用量将进一步降至1000万吨左右。而为填补这一能源消费缺口，天然气则成为了关键替补。

而配合这一官方表态的另一个举动，则是在北京大举推进“煤改气”工程，按照2010年10月出台的时间表，2014年采暖季前，将最迟完成燃气热电联产机组的投产运营。

记者了解到，与火电机组相比，天然气机组的氮氧化合物排放比燃煤机组减少九成，并且从根本上避免了常规燃煤电厂产生的大量灰渣等固体废物。

然而，依靠天然气弥补煤炭消费所需要面临的另一个现实则是天然气的供给缺口。

来自《北京市“十二五”时期燃气发展建设规划》中的统计数据显示，“十一五”期间，天然气日峰谷差达4905万立方米，月峰谷差达12.2亿立方米。即便北京市不断在调节峰谷价差，但调峰难度仍在持续增大。

为缓解供求矛盾，2009年5月，依靠能源大动脉“西气东输”的陕京三线天然气管道开工，并于一年后全线贯通。但即便如此，对于日趋增加的用气总量而言，这一分支管道仍无异于“杯水车薪”。

除此以外，作为大气污染的另一元凶，车辆尾气排放标准也正向天然气进行过渡。

2012年12月，中石化液化天然气加气站在北京投入运营，而这一战略举动的前提则是去年3月，北京市与中石化集团签署的一份控制PM2.5污染的合作协议。

但天然气的供应缺口仍旧明显。公开数据显示，预计到2015年，北京地区天然气需求约在5亿立方米。其中公交车天然气需求在2亿立方米左右，出租车及家用、公务车需求在2.8亿立方米左右。