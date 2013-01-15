新高朋网合并平台上线 扩大规模暂不求盈利

1月15日消息，继团购网站高朋和F团两家公司合并过后，高朋网今日正式将两个网站合并，三个平台域名将跳转到新高朋。

这意味着F团品牌将不复存在，而F团创始人林宁也将继续以新高朋CEO身份继续管理合并后的公司。

借腾讯平台发力移动互联网

“投资方对管理层比较信任，但合并过后如何统一股东的思路仍是三个平台合并过程中最大的问题。这个问题解决过后，剩下的就是团队成员的整合了。”林宁在三个平台合并前一天接受网易科技独家专访时表示。

按照林宁的说法，高朋网、F团和QQ团购的域名都将在1月15日跳转到高朋网，三家网站将实现帐户互通。而在公司内部，也将仅使用高朋一个品牌。

林宁表示，平台合并过后，PC端的团购网站将打造商户中心形势，以此沉淀商家价值。而在此之前，另一家团购网站窝窝则已经推出团购商城概念，并称以此获得了盈利。林宁透露，两家团购商城的区别是高朋不会收取任何费用。

“合并过后最大的改变是将发力移动互联网。”林宁表示。据悉，由于F团和高朋此前用户规模较小，两家公司均未在移动互联网领域做过任何业务。“主要依靠腾讯微信平台和微团购，而不是做一个应用。微信已有3亿用户，这是我们今年主打移动端的基础。”

据悉，高朋内部已经成立移动部门，并投入100多名员工，专门负责微信平台的团购开发工作。林宁表示，2013年将加大在移动互联网方面的投入。

扩大用户规模暂不求盈利

根据第三方数据团800的资料显示，高朋网目前2012年11月销售额超过6000万元，在团购行业中排名第六。

林宁表示，2013年团购网站能涉及的业务将越来越大，但也只会有两到三家公司沉淀下来，而标准就是用户体验和平台支持。据悉，合并后的平台约有4000万用户规模，林宁对比表示，“还是太少。”

业内人士表示，按照高朋网目前的发展和规模，从移动端和利用O2O大潮扩大用户规模是其出路。据悉，高朋网将在未来开展团购电影票线下活动等带动020运营。

“我们不追求盈利。”林宁表示。与此同时，团购网站美团网和窝窝团已经宣布盈利。