新浪微博多草根大号昨晚被封 杀鸡儆猴?

昨日18-21时左右，在微博上有广泛人气、粉丝数量均达千万的草根大V“@冷笑话精选”和“@微博搞笑排行榜”等，一度搜索显示“用户不存在”，以致有网友怀疑这些账号已被销号。21时后，上述账号陆续开始更新。南方都市报记者昨晚联系新浪公关部门求解，对方未予回应。

网友闻讯态度不一

“震惊：‘冷笑话精选’和‘微博搞笑排行榜’等微博大号通过微博搜索和链接已打不开。”昨日19时30分，网友“永远的徐小懒”发微博说，上述两个账号被封。

此后，陆续有“曹书扬”、“幸福的小土豆v”、“局域网的那点事”等网友注意到同样的情况。网友“小花猫的微博”提供的截图显示，昨日20时33分她用手机访问“@冷笑话精选”和“@微博搞笑排行榜”时，均显示“用户不存在”。微博更新数据显示，在18时20分和18时16分之后，两个微博均一度未更新。

在微博上，“@冷笑话精选”和“@微博搞笑排行榜”均主要以发布或转发各种段子活跃在微博上，前者的粉丝已经超过1000万，后者也有980余万，都是知名的“草根大号”，特别是“@冷笑话精选”，一度长期占据草根排行榜首位。

“犯啥错误了呀?这么严重?!可惜了那么多好微博。”“幸福的小土豆v”对两个账号被封感到不解。另一部分网友则一副“幸灾乐祸”的态度，指责这些账号存在抄袭或变相广告等内容。

并非首次被封禁

实际上，在昨晚被封期间，就有网友猜测可能与这些账号的营销性质有关。此前有报道称，包括“冷笑话精选”、“微博搞笑排行榜”等一批“草根大号”，实际上是由专业团队操控，借助微博进行营销。

过去一段时间里，有关整肃草根大号的消息就开始流传。网友“崔崔will”分析，由于侵蚀平台的广告利润，“草根微博和第三方微博营销平台日子不好过了”。有网友感叹，“也太狠了点”。

这不是“@冷笑话精选”和“@微博搞笑排行榜”第一次短暂被封。据业内网站IT之家的消息，去年5月11日中午时分，“冷笑话精选”与“微博搞笑排行榜”就一度“疑似被禁止”。

微博检索记录显示：“@微博搞笑排行榜”2012年5月11日12时05分更新了一条微博后，直到5月16日17时08分才恢复更新;“@冷笑话精选”当时也是类似情况。在那之前，同样拥有数百万粉丝的“笑多了会怀孕”则一度因遭多名网友举报抄袭而被禁言、禁关注一周。

不过，这次封号并未持续太长时间。昨日21时15分，“@冷笑话精选”再度更新;17分钟后，“@微博搞笑排行榜”也开始发新微博了。对此，网友“黄伟强-MagicQ”评论说：“我倒认为这次动作有些杀鸡儆猴的意味”。

针对“@冷笑话精选”和“@微博搞笑排行榜”昨晚出现的异常情况，以及网友的猜测是否属实，记者昨晚联系了新浪公关部门求证，但对方未予回应。