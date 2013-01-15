进入“圈子”好赚钱 EMBA“肥肉”AB面

自从著名的房地产大佬王石被传婚变以后，商学院成了上到政府层面、企业家，下到普通百姓都关注的一个名词，甚至有人将其上升为“商学院现象”。

现在的情况是，一方面，各大院校都在争先恐后的开展EMBA项目;另一方面，EMBA市场乱象纷生。无论是近60万元的天价学费，还是与政治家、明星企业家做同学的营销噱头，都在揭示这么一个混乱的事实：作为正规学位教育的一种，EMBA教育依然在国内蒙上了过度商品化的色彩。

面对EMBA市场这块“肥肉”的诱惑，国内高等院校争先恐后，力图要争得一杯羹，一种普遍的担忧是，随着EMBA的门槛一次次被降低到了只剩标价牌的时候，EMBA的整体印象就被毁了。

“冯老板”的游学人生

“累啊。光是2012年以来，我就参加了几个商学院分别在‘圣人故乡’山东曲阜、‘人间天堂’浙江杭州、‘熊猫故里’四川成都、‘北国边城’黑龙江漠河、‘天涯海角’海南三亚、‘中岳嵩山’河南登封等地进行的培训学习。”龙年阳历12月下旬的一天中午，坐在记者面前的“冯老板”，语调轻柔平稳，言及动情处，手会不经意挥起来，握紧拳头，而后迅速舒展开来。

称冯雅娟为“老板”，感觉是有点不太合适，她虽是一个身价过10亿元的企业家，但其实是个美丽而优雅的女子，称她为“老板娘”更合适一些。

她创办的“顾家”装饰公司，首次将海派风格引进中原，并成为中原装饰行业公认的领军企业。在很多居家装修者看来，“顾家”两个字象征着品牌、品位和实力。

然而，这个年仅四十、举止优雅的女子最让人咂舌的行为是，她先后参加了国内首批获得EMBA办学资质的中国科技大学EMBA、北京大学光华管理学院EMBA、长江商学院EMBA、中欧国际工商学院EMBA等4所高校的EMBA。

在过去几年里，冯雅娟每年都会去一次西藏，那是她接受心灵洗礼的地方。佛堂里的经文，高原上的蓝天，会让很多想不通的事情豁然开朗。

“只要我还活着，每年都会继续我的西藏之行。”说起这句话时，冯雅娟的语气中透出十足的底气。

1995年11月创业至今，冯雅娟创办并担任董事长职务的企业超过了10个，涉足广告、建筑装饰、房地产、电子、国际贸易等行业，在同乡眼中，她是一个楷模和榜样。

“参加几个商学院EMBA学习，改变了我的一生。”冯雅娟向记者坦承。

1999年，冯雅娟到北京大学光华管理学院读研究生，那些耳熟能详的经济学家、专家经常在课后和学生们一起到食堂去吃饭，饭后一起聊天，给学生们讲经济故事。

“他们很朴素，你会觉得你自己真的很渺小，所以，以前的年少轻狂就一下子跑得无影无踪了。”冯雅娟回忆道，那两年的经历，让她年轻的浮躁减退不少，她慢慢养成了务实的创业风格。

研究生毕业后，冯雅娟回到河南一边创业，一边又参加了其他商学院的EMBA，继续学习。

在学习期间，同学们会分别从不同的地方相聚在一起，一边游历祖国的秀丽山川，说各自的工作经历，谈美好的未来发展，听激情的专家讲授，不知不觉中，就结下了难以忘怀的缘分，留下许多无比快乐的回忆。

在培训期间，冯雅娟和同学们一起聆听名师们的传道、授业、解惑;品味人生之真谛、万物运行之玄妙、事物发展之必然;学修圣贤们的道德、事功。

“我们每个班级的学员，有着不同的年龄，工作在不同的地方，做着不同的产业，这就极大地拓展了我的创业思路，而同时，给我的企业带来了更多的客户和业务。”冯雅娟认为。

多年来，冯雅娟通过到同学企业互访，不仅分享、学习了同学企业的优秀管理经验，而且，和他们结下了深厚的友谊，甚至有了业务上的互相支持、互相帮助，提升了自己的管理水平，提高了企业的经营业绩。

进入“圈子”做生意?

冯雅娟孜孜以求的，其实是一个具有特殊关系与利益的“圈子”。

“圈子”是一个备受诟病的EMBA关键词，北大光华的态度是：无可厚非，但不可为了“圈子”而“圈子”。

“圈子在全世界的EMBA学员中都存在，只不过西方人称之为‘社会网络’，我们称之为‘关系’。圈子是获得‘信息’的一种重要途径。圈子是EMBA学员求学的诉求之一，这本身无可厚非。”北京大学光华管理学院一位张姓副院长说。

其实，长江商学院最早的一次扬名是在2008年，当时原蒙牛董事长牛根生在企业经营中遇到了困难，正在长江商学院读EMBA的他给同学们写信求救，立刻得到了同学们的支持和援助。柳传志连夜召开联想控股董事会，将2亿元打到了牛根生基金会的账户上;俞敏洪二话没说，火速送来5000万元;江南春也毫不犹豫拿出5000万元救急。此外，田溯宁、马云、郭广昌、虞峰、王玉锁等也纷纷伸手援助牛根生。

“众多商学院的成立，为一些中小企业主进入高端圈子，扩大人脉提供了一个重要阵地，他们有困难互帮，有信息互享。”河南省商业经济学会常务副会长兼秘书长宋向清介绍，在这方面，事例很多。

“商学院诞生伊始，是成功企业家充电、交流的平台，为企业转型起到了重要作用。学员层次高，实力强，师资力量亦相对匹配。”中国城市经营专家团秘书长郭力正在一所大学的商学院担任客座教授，对商学院有深入研究，“一些人以能进商学院读书为荣，仿佛没有这个学历就是一种耻辱。”

在郑州市中良公司董事长张弘宇看来，参加一个大学举办的商学院收获甚大：短短半年，他就结识了不少省企业家，特别是和自己有关的上下游的企业家。

“学习是次要的，关键的是认识了他们。过去，我们生产的农机配件都是卖到省外，因为物流成本比较高，利润减少了不少。最近几年来，我们想把产品销售给省内的企业，但一直没有机会。参加商学院后，我们的产品打进了长葛奔马集团，每年光是节省的费用就在500多万元。”张弘宇说，和他一样，不少人参加商学院受益匪浅。